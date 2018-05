Nachrichten | heute plus - heute+ vom 23.05.2018

Die Themen: Anklage in WM-Affäre - Wofür flossen 6,7 Millionen Euro?; Der ÖPNV auf neuen Wegen - In Duisburg kommt der Bus per App; Die Grenzen der Kunst - Ab wann sind Liedtexte rassistisch?