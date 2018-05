Nachrichten | heute plus - heute+ vom 29.05.2018

Die Themen: Gedenken an Opfer von Fremdenhass - 25 Jahre nach Anschlag in Solingen; Seehofer vor Innen-Ausschuss - Wer ist schuld am BAMF-Versagen?; Starbucks gegen Rassismus - Die Kaffeekette schult Mitarbeiter