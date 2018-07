Nachrichten | heute plus - heute+ vom 12.07.2018

Die Themen: Trump, May und der Brexit - Was den US-Präsidenten in London erwartet; Langer Weg aus dem Funkloch - Warum der Mobilfunkausbau stockt; Deutschlands beste Rennfahrerin - Wie eine 17-Jährige die Formel 3 aufmischt