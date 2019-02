Nachrichten | heute plus - heute+ vom 22.02.2019

Die Themen: Showdown an Venezuelas Grenze - Musikerauftritt für Maduro und Guaidó; #FridaysForFuture - Warum Klimaschutz in Lehrplänen fehlt; Mosambikaner fordern Entschädigung - Arbeit in der DDR für Staatsschulden