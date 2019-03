Nachrichten | heute plus - heute+ vom 22.03.2019

Die Themen: Rassistische Sprüche bei Länderspiel - Fehlt es an Zivilcourage im Fußball?; Verheerende Folgen des Zyklons - Hunderttausende in Mosambik bedroht; Bundeswehr bildet Dirigentin aus - 21-Jährige in einer Männerdomäne