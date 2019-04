Nachrichten | heute plus - h+ live: Wer baut Notre-Dame wieder auf?

Nach dem Brand in der Notre-Dame sprechen wir mit unserem Korrespondenten Thomas Walde in Paris. Die Struktur der Kathedrale sei gerettet, wie der Wiederaufbau funktionieren kann, fragen wir u.a. den Architekten der Frauenkirche in Dresden.