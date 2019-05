Nachrichten | heute plus - h+ live: Weniger arbeiten – mehr leben: So soll's gehen

Fünf Stunden am Tag arbeiten, bei gleichem Gehalt. So wird in der IT-Agentur von Lasse Rheingans gearbeitet. Wir fragen ihn, ob der 8-Stunden-Tag ausgedient hat und wie Downshifting, also weniger arbeiten und mehr leben, funktionieren kann.