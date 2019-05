Nachrichten | heute plus - heute+ vom 29.05.2019

Die Themen: "King Bibi" am Ende - Warum scheitert die Regierungsbildung in Israel?; Klimamaßnahmen im Check - Sind die Umweltziele so erreichbar?; Homöopathie unter der Lupe - Wie wirksam ist die alternative Medizin?