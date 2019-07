heute+ vom 18.07.2019

Die Themen: Kapitänin Rackete - Zweite Anhörung in Italien; Altern per App - Das sind die Risiken von Face App; Großer Schritt? - Was bleibt nach 50 Jahren Mondlandung?

Beitragslänge: 14 min Datum: 18.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 18.07.2020 Video herunterladen