heute+ vom 30.09.2017

Die Themen: Skandal-WM der Leichtathleten - Null Stimmung und Abkühlung in Katar;DDR-Flucht in Zahlen - Mehr als vier Millionen in 40 Jahren; YouTube-Serie: Die Rekrutinnen - Wie die Bundeswehr Frauen umwirbt

Beitragslänge: 15 min Datum: 30.09.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 30.09.2020 Video herunterladen