heute+ vom 23.01.2020

Die Themen: Neo-Nazi Gruppe verboten - Polizei geht gegen "Combat 18" vor; Gedenken an den Holocaust - Bundespräsident spricht in Yad Vashem; Schwuler Rapper in Russland - Wie Andrej der Homophobie trotzt

