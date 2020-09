heute+ vom 06.02.2020

Die Themen: Einen Tag nach umstrittener Wahl - Kemmerich will doch Neuwahlen; Türkischer Sender in Deutschland - Ist TRT ein Sprachrohr Erdogans?; Mit Erfindergeist gegen Mäuseplage - So will ein Schweizer Felder schützen

something 15 min something 06.02.2020 Video verfügbar bis 06.02.2021 Video herunterladen