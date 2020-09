h+ live: Coronavirus in Europa: Wie Ausbreitung stoppen?

Mehrere hundert Coronavirus-Fälle in Italien, erste Infektionen in Österreich – und in einem Hotel auf Teneriffa. Wie diese Ausbreitung zu stoppen ist, besprechen wir mit Susanne Herold, Professorin für Infektionskrankheiten der Lunge von der Uni Gießen.

