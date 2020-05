heute+ vom 27.05.2020

Die Themen: Der 750 Milliarden-Plan - So will die EU die Wirtschaft stützen; Mehr politisch motivierte Straftaten - Rechtsextremismus nimmt zu; Virologe gegen Boulevard-Zeitung - So wehrt sich Prof. Drosten gegen BILD

Beitragslänge: 15 min Datum: 27.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 27.05.2021 Video herunterladen