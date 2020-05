heute+ vom 29.05.2020

Die Themen: Erneut Proteste und Ausschreitungen - USA diskutieren über Rassismus; Infektionsrisiko in Schulen - Lehrer melden sich aus Angst krank; Nachbarschaft in Corona-Zeiten - So helfen sich Menschen in Berlin

Beitragslänge: 15 min Datum: 29.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.05.2021 Video herunterladen