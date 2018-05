"Mitte der ersten Halbzeit waren wir gut im Spiel, dann aber zu naiv", sagte Kapitän Thomas Müller, "wir hatten so viele Möglichkeiten, da musste ich schon süffisant lächeln, als es mit 1:1 in die Kabine ging. Es war viel, viel mehr drin." Dennoch sei im Rückspiel am kommenden Dienstag (1. Mai, 20:15 Uhr/ZDF, Anstoß 20:45 Uhr) noch "alles möglich. Aber wir haben uns heute keinen Gefallen getan", so Müller.