Das Nachrichten-Herz des ZDF

Aus dem großen Studio N1 kommen alle Sendungen der heute-Familie. Also: heute, heute in Deutschland, heute in Europa, heute journal, heute nacht, heute spezial. Außerdem die Kindernachrichten logo!, das mittagsmagazin, das auslandsjournal, das wochenjournal, der Blickpunkt. Aus dem kleinen Schwesterstudio N2 kommen ZDFinfo WISO plus und Europa plus.