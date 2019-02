Bayern München im Nachsitzen ins Viertelfinale

Der Franzose Kingsley Coman erzielte in der 98. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 (2:2, 1:1) des FC Bayern bei Hertha BSC. Zuvor hatte das Team von Trainer Niko Kovac aber erneut Schwerstarbeit verrichten müssen. Serge Gnabry (7., 49.) sorgte per Doppelpack für die Treffer der Münchner, die durch Maximilian Mittelstädt (3.) früh in Rückstand geraten waren. Nach einem kapitalen Fehler von Mats Hummels, der den Ball unbehindert auf den Torschützen Davie Selke (67.) köpfte, kam Hertha zum 2:2-Ausgleich. In der Verlängerung sorgte Coman aus kurzer Distanz für die Entscheidung.