Auch Bayer Leverkusen nahm die knifflige Hürde Union Berlin vom Ergebnis her deutlich. Beim 4:1-Erfolg hatten die Rheinländer aber durchaus ihre Mühe mit den von mehr als 3000 Fans angefeierten "Eisernen". Nationalspieler Julian Brandt (36.), der Argentinier Lucas Alario (58.), Wendell (89.) mit einem unberechtigten Foulelfmeter und Charles Aranguiz (90.+2) erzielten die Tore für die Werkself.



Dennis Daube (46.) hatte zwischenzeitlich zum 1:1 ausgeglichen. Der Berliner Stephan Fürstner sah in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. "Wir sind vom Ergebnis her sehr zufrieden. Allerdings hätten wir schon früher den Sack zumachen müssen. Es ist schön, dass wir uns in den letzten Spielen den Frust von der Seele geschossen haben", sagte Brandt.