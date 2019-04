Nachrichten | heute plus - Halstenberg lässt Leipzig am Ende jubeln

Marcel Halstenberg hat RB Leipzig in einem Pokalkrimi ins Halbfinale geschossen. Halstenberg erzielte beim 2:1 (1:1, 0:0) n.V. in Augsburg in der letzten Minute per Handelfmeter die Entscheidung und lässt die Sachsen vom ersten großen Titel träumen.