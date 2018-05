Griezmann lässt Atletico jubeln

Madrids Vrsaljko im Zweikampf mit Amavi. Quelle: ap

Marseille wurde schon in der 32. Minute entscheidend geschwächt: Regisseur Dimitri Payet konnte wegen Muskelproblemen nicht weiterspielen, verließ unter Tränen den Platz. Zuvor hatte der französische Nationalspieler mit einem genialen Pass fast die Führung eingeleitet, doch Valere Germain schoss aus kurzer Distanz drüber (4.).



Atleticos Trainer Diego Simeone verfolgte das Geschehen wieder von der Tribüne aus, da er wegen Schiedsrichter-Beleidigung noch gesperrt war. An der Seitenlinie dirigierte sein langjähriger Assistent German Burgos das Spiel der Madrilenen - oft ähnlich erregt und wild gestikulierend wie sein Chef Simeone. Simeone muss nun aber wohl in Kauf nehmen, dass Griezmann in der kommenden Saison nicht mehr in seinem Team spielt. Barcelona will ihn unbedingt haben und ist angeblich bereit, den Torjäger für 100 Millionen Euro aus seinem laufenden Vertrag zu kaufen.