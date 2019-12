Eintracht mit Dusel in K.o-Runde, Gladbach scheitert

90 Die Römer steigen als Gruppenzweiter vor Gladbach auf. Somit wartet man gespannt auf die kommende Auslosung.

90 AS Roma spielt noch gegen SPAL Ferrara und Fiorentina in der Serie A. Auch hier geht es dann in die Winterpause.

90 Vor der Winterpause spielt der Wolfsberger AC am Wochenende noch gegen die Wiener Austria in der Bundesliga.

90 Sensationelle Leistung des WAC zum Abschluss. Die Kärntner blieben in beiden Partien gegen die Italiener unbesiegt.

90 Fazit:

Der Wolfsberger AC holt ein sensationelles 2:2in Rom gegen AS Roma. Der Pausenstand war 2:1 für die Hausherren. Nach der Pause kam aber der WAC kurz stark nach vorne. Und der heute überaus aktive Shon Weissmann setze eine Flanke im Fallen zum 2:2-Ausgleich ins Tor. Danach spielte die Roma voll und ganz auf Sieg und erarbeitete sich Chance um Chance. Aber eine starke WAC-Abwehr und ein starke Torhüter verhinderten den Sieg für die Römer. Am Ende verabschiedet sich der WAC mit erhobenem Haupt von der Europa League. AS Roma ist mit Basaksehir weiter.

90 Fazit:

Schluss, aus, vorbei! Borussia Mönchengladbach verliert durch einen Last-Minute-Gegentreffer mit 1:2 gegen Istanbul Başakşehir und scheidet aus der Europa League aus! Schon ein Remis hätte den haushoch überlegenen Fohlen gereicht. Ein kapitaler Bock von Keeper Sommer und eine Unaufmerksamkeit in der Nachspielzeit kosten Gladbach aber letztlich das Weiterkommen. Während die Gäste aus der türkischen Hauptstadt plötzlich Gruppensieger sind, lassen die ausgeschiedenen Hausherren die Köpfe hängen. Die Borussia hat am Ende nochmal alles versucht, Thuram scheiterte aber per Kopf am Pfosten, zudem hätte es eventuell einen Handelfmeter für Gladbach geben können. Letztlich verliert die Borussia aber ein Match, das eigentlich kaum zu verlieren war, und kann sich jetzt voll auf die Bundesliga konzentrieren. Dort geht es für die Elf vom Niederrhein am Sonntag in Wolfsburg weiter, Başakşehir tritt am Montag in der SüperLig gegen Konyaspor an. Tschüss aus Mönchengladbach und bis zum nächsten Mal!

90 Spielfazit:

Am Ende wurde es nochmal knapp für die Glasgow Rangers, doch es reicht. Das 1:1 gegen die Young Boys Bern führt die Schotten in die nächste Runde der Europa League! Eigentlich hatten sie die komplette Partie im Griff, ließen wenig bis gar nichts zu. In der 30.Minute hatte Alfredo Morelos nach einem Doppelfehler in der Berner Abwehr die Führung erzielt und den das Tor zu den besten 32 aufgestoßen. Lange sah es nicht so aus, als ob YB etwas dagegensetzen konnte und im Prinzip konnten sie es auch nicht. Der Ausgleich in der 89. Minute war ein Eigentor von Borna Barišić, der eine flache Flanke ins Netz stolperte. In der Nachspielzeit keimte auf einmal wieder die Hoffnung der Schweizer, doch es reichte letztendlich nicht. Zudem sah Glasgows Ryan Jack nach wiederholtem Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. Die Schotten beenden die Gruppenphase als Zweiter und überwintern im Europapokal. Für die Young Boys ist die Reise zu Ende, sie waren heute einfach zu harmlos und werden Dritter der Gruppe G. Das war es von dieser Stelle, einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Joshua Steiger

90 Fazit

Endlich ist Schluss: Der VfL Wolfsburg schlägt den AS Saint-Étienne nach einer ermüdenden zweiten Hälfte mit 1:0. Im ersten Durchgang haben die Wölfe immerhin die ein oder andere Torchance, treffen aber nicht. Nach dem Seitenwechsel kehrt man das Bild einfach um. Paulo Otávio (52.) versenkt eine der raren Chance, ansonsten kommt nur wenig. Die Gäste schießen währenddessen nach dem Seitenwechsel erstmals in der 85. Minute auf den Kasten, ansonsten hält man sich vornehm zurück. So kann eben kein gutes Fußballspiel entstehen.

90 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Anderson Niangbo

90 Spielende

90 Spielende

90 Der Freistoß landet in der Mauer.

90 Spielende

90 Die Gäste drehen jetzt mächtig an der Uhr. Crivelli bleibt nach einem Zweikampf lange liegen, Coach Okan Buruk wechselt nochmal.

90 Die Topchance für Edin Dzeko. Er steht vor Kofler frei und lässt die Topchance aus. Zeitgleich geht im zweiten Spiel Basaksehirspor gegen Gladbach in Führung. Gladbach ist derzeit mit dem WAC raus.

90 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: Okechukwu Azubuike

90 Gelbe Karte für Renato Steffen (VfL Wolfsburg)

Steffen legt Nordin knappe 25 Meter vor dem Gehäuse, zentrale Position.

90 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: İrfan Kahveci

90 ...das Leder fliegt vor den linken Pfosten, Berić kommt nicht dran.

90 Und da wäre sie fast gewesen! Patrick Herrmann flankt von rechts und Marcus Thuram nickt die Kugel aus wenigen Metern an den linken Pfosten!

90 Gelb-Rote Karte für Ryan Jack (Rangers FC)

Er zieht das taktische Foul gegen Garcia und muss vom Feld! Ohnehin wäre er in der nächsten Partie gelbgesperrt gewesen.

90 Freistoß für die Franzosen, die langen Spieler rücken auf. Der Schütze steht auf dem rechten Flügel...

90 Zwei von drei Minuten Nachspielzeit bleiben den Fohlen für eine Antwort.

90 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Amar Hodzic

90 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Shon Weissman

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Vier Minuten sind es noch. Vier Minuten, in denen Bern ein Tor machen muss!

89 Die letzten Minuten laufen. AS Roma spielt immer noch unaufhaltsam in Richtung Kärntner Tor. Viele Ecken für den AS Roma. Der WAC hat alle Hände voll zu tun.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

88 Eine Ecke kommt zu Mancini. Der prüft als nächster Römer die WAC-Abwehr. Danach klärt Kofler auch noch gegen Diawara. Großer Druck der Italiener.

90 Tooor für İstanbul Başakşehir F.K., 1:2 durch Enzo Crivelli

Und da ist es passiert! Gladbach klärt den Freistoß zunächst, doch der Ball bleibt heiß und wird von links nochmal nach innen geschlagen. Demba Ba haut sich voll rein und lässt den Ball passieren, dahinter ist Enzo Crivelli völlig frei und schiebt aus fünf Metern mit links ein.

90 Unnötig! Denis Zakaria steigt Junior Caiçara an der rechten Außenlinie auf den Fuß und schenkt den Gästen einen Freistoß.

89 Tooor für BSC Young Boys, 1:1 durch Borna Barišić (Eigentor)

Der späte Ausgleich! Aber zu spät? Mambimbi bringt den Ball von der linken Seite flach vorher. Vor dem Tor will Barišić klären, steht unglücklich, trifft das Leder unglücklich und stolpert es über die Linie. McGregor kann nicht rechtzeitig eingreifen.

88 Başakşehir wechselt nochmal. Der vom Hamburger SV ausgeliehene Berkay Özcan soll es richten für den türkischen Hauptstadtklub.

88 Mal ein Schuss von Steffen, er dribbelt sich von der rechten Seite nach Innen und schießt aus 17 Metern drauf. Das Leder rollt mittig auf das Tor, Moulin nimmt es auf.

86 Foul von Sprangler an Fazio. Der Freistoß von Diawara kommt hoch aber die WAC-Abwehr klärt.

88 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: Berkay Özcan

88 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: Mehmet Topal

87 Ganz starke Reaktion von Mert Günok! Gladbach legt sich den Gegner zurecht, Lainer flankt von rechts an den Fünfer und der eingewechselte Alassane Pléa kommt völlig frei zum Kopfball. Mit einer Blitzreaktion lenkt der türkische Keeper das Ding um den Pfosten.

86 Gelbe Karte für Roger Assalé (BSC Young Boys)

Assalé holt sich für ein Mittelfeld-Foul an Kamara die Verwarnung ab.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Ferencvárosi TC, 1:1 durch Nikolay Signevich

90 Gelbe Karte für Eric Botteghin (Feyenoord Rotterdam)

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Sporting Braga, 2:4 durch Paulinho

90 Auswechslung bei KAA Gent -> Laurent Depoitre

90 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Kvilitaia

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Enzo Roco (Besiktas Istanbul)

90 Gelbe Karte für Patrick Cutrone (Wolverhampton Wanderers)

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Sven Kums (KAA Gent)

90 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Claudiu Keșerü

90 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jordan Ikoko

84 Schwinden jetzt die Kräfte? Gladbach leistet sich zunehemend ungewöhnliche Fehler und lädt Başakşehir zu Abschlüssen ein. Demba Ba behauptet sich in der Box gut und jagt den Ball aus der Drehung knapp über das Tor.

84 Garcia setzt sich 20 Meter vor dem Tor durch und zieht dann ab. Er verliert beim Ausholen aber etwas das Gleichgewicht, trifft den Ball nicht optimal und jagt ihn weit drüber auf die Tribüne mit den schon leicht feierenden Glasgowern.

85 Tatsächlich, die Gäste schießen doch mal im zweiten Durchgang! Nordin haut die Murmel bretthart, aber mittig auf den Kasten. Pervan reißt die Hand hoch und lenkt den Schuss mit den Fingerspitzen über die Latte.

84 Mkhitaryan und Zaniolo prüfen die Wolfsberger Abwehr. Die Gäste hingegen werden durch einen Konter von Niangbo aktiv.

82 Langsam aber sicher wird es dann auch eine taktische Frage für die Borussia. Dieser eine Punkt reicht den Fohlen ja definitiv zum Weiterkommen. Das letzte Risiko wird man in den letzten Minuten dann wohl auch nicht mehr gehen, könnte die Gäste damit allerdings auch einladen.

83 Nmecha startet in die Spitze, der lange Ball von Knoche ist einen Hauch zu weit. Moulin packt zu.

87 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Nikola Vlašić

87 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Jaka Bijol

81 YB schafft es nicht, den Ball flach in den Sechzehner zu bringen, also probieren sie es mit hohen Zuspielen. Die fliegen aber auch meist über alle hinweg und finden keinen Abnehmer. Hier in diesem Fall wäre die Eckfahne am nähsten gewesen.

82 Die Giallorossi drücken auf den Sieg. Der WAC verteidigt aber gut. Spannende letzte Minuten im Stadio Olimpico.

86 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Naldo

86 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Jonathan Calleri

86 Auswechslung bei FC Oleksandriya -> Denys Bezborodko

86 Einwechslung bei FC Oleksandriya -> João Teixeira

85 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

85 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Svetoslav Dyakov

85 Auswechslung bei FC Astana -> Rúnar Sigurjónsson

85 Einwechslung bei FC Astana -> Rangelo Janga

79 Das ist letztlich einfach zu wenig! Gladbach belagert geradezu den Istanbuler Strafraum und schiebt die Kugel hin und her, bis letztlich Stefan Lainer mal wieder zur Hereingabe ansetzt und geblockt wird. Die Borussia macht nicht genug aus dem vielen Platz, den Başakşehir anbietet.

80 Ein Eckball von der rechten Seite rutscht bis zum linken Strafraumeck durch. Rexhbeçaj schickt das Leder weit über das Gehäuse.

80 Kurz darauf versucht es Edin Dzeko mit einem Schuss. Wieder landet der Ball knapp nicht im Tor.

84 Tor für ZSKA Moskau, 0:1 durch Nikola Vlašić

84 Auswechslung bei FC Porto -> Moussa Marega

84 Einwechslung bei FC Porto -> Chancel Mbemba

84 Gelbe Karte für Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

84 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Franck Boli

84 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Nikolay Signevich

84 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Igor Kharatin

84 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Danylo Ignatenko

79 Die Führung der Schotten ist momentan nicht gefährdet und das gibt Steven Gerrard die Möglichkeit für seinen ersten Wechsel. Er nimmt Kent runter und bringt Ojo. Zwei Spieler, die aus der Jugend des FC Liverpool kommen, dem ehemaligen Verein von Gerrard.

79 Eckball für die Hausherren. Die Hereingabe wird geklärt aber es übernimmt Fazio den Nachschuss. Kofler hält den Versuch des Roma-Akteurs mit Hilfe der Abwehr.

78 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Alassane Pléa

79 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Jérôme Roussillon

78 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Breel Embolo

83 Gelbe Karte für Jesús Corona (FC Porto)

83 Auswechslung bei Sporting Braga -> Rui Fonte

83 Einwechslung bei Sporting Braga -> Paulinho

83 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Umar Sadiq

83 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Filip Stevanović

78 Einwechslung bei Bor. Mönchengladbach: Lars Stindl

79 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Paulo Otávio

78 Auswechslung bei Bor. Mönchengladbach: Florian Neuhaus

77 Fast das 1:2! Başakşehir kombiniert sich mal fein über den linken Flügel und nach einer scharfen Flanke setzt sich am ersten Pfosten Crivelli im Kopfballduell gegen Elvedi durch. Der Franzose verfehlt das Tor nur um Zentimeter, da hätte Sommer nichts ausrichten können.

78 Gelbe Karte für Timothée Kolodziejczak (AS Saint-Étienne)

Kolodziejczak fällt auf Nmechas Übersteiger rein, daraufhin fährt er den Arm aus.

78 Einwechslung bei Rangers FC: Sheyi Ojo

77 Einwechslung bei AS Saint-Étienne: Gabriel Silva

82 Auswechslung bei Sporting Braga -> Trincão

82 Einwechslung bei Sporting Braga -> Galeno

82 Gelbe Karte für Ethan Laird (Manchester United)

82 Gelbe Karte für Jurij Medveděv (Slovan Bratislava)

78 Auswechslung bei Rangers FC: Ryan Kent

77 Auswechslung bei AS Saint-Étienne: Assane Dioussé

76 Morelos taucht mal wieder im Sechzehner auf und kommt zum Abschluss. Er will im langen Eck versenken, trifft den Ball aber nicht gut, schießt zu zentral. So kann von Ballmoos parieren.

81 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Ilzat Akhmetov

81 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Georgiy Shchennikov

81 Auswechslung bei KAA Gent -> Roman Bezus

81 Einwechslung bei KAA Gent -> Jean-Luc Dompé

81 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Jeremain Lens

81 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Abdoulay Diaby

77 Einwechslung bei Wolfsberger AC: Lukas Schöfl

77 Auswechslung bei Wolfsberger AC: Christopher Wernitznig

75 Die wenig später folgende Ecke von Patrick Herrmann ist schon besser. Zehn Meter zentral vor dem Tor kommt Breel Embolo zum Kopfball, nickt aber über den Kasten.

80 Gelbe Karte für Agustín Marchesín (FC Porto)

74 Steffen fängt einen miserablen Pass im Mittelfeld an, plötzlich kontern die Wölfe mit Zwei-gegen-Eins. Der Schweizer will Nmecha schicken, spielt aber ebenso einen schwachen Pass. Der verbleibende Kolodziejczak löscht.

75 Gelbe Karte für Christopher Wernitznig (Wolfsberger AC)

Wernitznig foult Zaniolo, für diesen "Einsatz" gibt es Gelb.

79 Gelbe Karte für Kirilo Kovalets (FC Oleksandriya)

79 Auswechslung bei FC Oleksandriya -> Maksym Tretyakov

79 Einwechslung bei FC Oleksandriya -> Maksym Zaderaka

79 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Dávid Sigér

79 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Michal Škvarka

79 Tor für FC Astana, 4:1 durch Dorin Rotariu

74 Mit seinem letzten Wechsel bringt Gerardo Seoane den 18-jährigen Mambimbi in die Partie. Eine Viertelstunde bleibt Bern noch im schottischen Regen.

73 Flanke von Zaniolo. Der Ball kommt zur langen Stange zu Mkhitaryan. Der köpft den Ball knapp am Tor vorbei.

73 Vielleicht geht mal was nach einer Standardsituation. Embolo holt 35 Meter halbrechts vor dem Tor einen Freistoß heraus. Die Flanke von Patrick Herrmann wird aber gleich vom ersten Istanbuler Verteidiger geklärt.

78 Auswechslung bei ZSKA Moskau -> Konstantin Kuchaev

78 Einwechslung bei ZSKA Moskau -> Arnór Sigurðsson

78 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Dejan Drazič

78 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Rafael Ratão

72 Es ist alles offen. AS Roma drückt auf die Entscheidung, das bringt Räume für den WAC für Konterangriffe.

73 Die Gäste operieren nun mit langen Bällen, Tisserand und sein Nebenleute haben alles im Griff. Berić reibt sich vergebens auf.

73 Einwechslung bei BSC Young Boys: Felix Mambimbi

73 Auswechslung bei BSC Young Boys: Christopher Pereira

77 Gelbe Karte für Igor Diveev (ZSKA Moskau)

77 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Oussama Idrissi

77 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Thomas Ouwejan

77 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jody Lukoki

77 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

70 Langsam bricht die Schlussphase an. Kurze Unterbrechung. Romano Schmid wird behandelt, er hält sich das rechte Knie.

76 Gelbe Karte für Vadim Karpov (ZSKA Moskau)

76 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Nono

76 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Kenan Bajrič

76 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Kerem Kalafat

76 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Enzo Roco

76 Tor für Partizan Belgrad, 4:0 durch Umar Sadiq

70 Gelbe Karte für Eljero Elia (İstanbul Başakşehir F.K.)

Als Gladbach die Situation klärt, geht Elia mit gestrecktem hohen Bein gegen Neuhaus zu Werke und holt sich eine Verwarnung ab.

70 Sekunde später das nächste Ding! Gladbach verliert das Leder im Aufbau und Eljero Elia findet am Fünfer Crivelli. Der Franzose nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an, dreht sich und schließt ab. Sommer steht genau richtig und haut den Ball mit dem Fuß aus der Gefahrenzone.

75 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Orkun Kökçü

75 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Renato Tapia

75 Auswechslung bei FC Porto -> Tiquinho Soares

75 Einwechslung bei FC Porto -> Zé Luís

75 Tor für Sporting Braga, 2:3 durch Vasil Bozhikov (Eigentor)

69 Werfen wir noch einmal einen Blick rüber nach Porto: Dort führt der Gastgeber gegen Feyenoord mit 3:2 und ist damit Gruppenzweiter hinter den Rangers. Bern muss die Partie in den verbleibenden zwanzig Minuten drehen. Oder zumindest ein Tor machen und auf die Holländer hoffen.

69 Bloß nicht leichtsinnig werden! Nach einer auf den ersten Block harmlosen Hereingabe aus dem linken Halbfeld kommt der bislang quasi unsichtbare Enzo Crivelli am Elfer zwischen zwei Gladbachern fast zum Kopfball.

70 Im zweiten Durchgang spielt fast nur noch der VfL. Es sieht nicht ansatzweise danach aus, das Saint-Étienne hier nochmal zurückkommt.

74 Auswechslung bei FC Porto -> Luis Díaz

74 Einwechslung bei FC Porto -> Sérgio Oliveira

68 AS Roma bringt frische Kräfte für die Schlussphase. Die Italiener wollen noch die Partie gewinnen.

73 Auswechslung bei KAA Gent -> Roman Yaremchuk

73 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Chakvetadze

73 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Leander Dendoncker

73 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Owen Otasowie

67 Einwechslung bei AS Roma: Nicolò Zaniolo

67 Auswechslung bei AS Roma: Diego Perotti

67 Zumindest dem Coach der Gäste scheint klar zu sein, dass hier etwas mehr Offensive gefordert ist, wenn man noch weiterkommen will. Mit dme Ex-Hoffenheimer Demba Ba bringt Okan Buruk einen zweiten echten Stürmer, Danijel Aleksić muss weichen.

72 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Jens Toornstra

72 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Yassin Ayoub

72 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luis Sinisterra

72 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luciano Narsingh

72 Gelbe Karte für Hörður Magnússon (ZSKA Moskau)

72 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Pablo Piatti

72 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Granero

72 Tor für Sporting Braga, 2:2 durch Trincão

66 Einwechslung bei AS Roma: Lorenzo Pellegrini

66 Auswechslung bei AS Roma: Cengiz Ünder

65 Im Gegenzug hat Cengiz Ünder wieder die Chance auf die Führung. Kofler klärt mit einer tollen Parade. Offener Schlagabtausch in Rom.

67 Einwechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: Demba Ba

67 Auswechslung bei İstanbul Başakşehir F.K.: Danijel Aleksić

66 Die beste Chance für die Gäste! Fassnacht kommt zum Kopfball, platziert ihn gut und zwingt McGregor zu seiner ersten richtigen Parade an diesem Abend. Der Schlussmann macht das gut und lenkt die Kugel mit einer Hand über die Latte.

66 Jetzt muss das Ding aber langsam auch mal rein! Oscar Wendt bringt die Kugel von links scharf an den Fünfer, wo Florian Neuhaus herankommt und diese über den Querbalken stolpert.

71 Gelbe Karte für Ivan Oblyakov (ZSKA Moskau)

66 Ping-Pong mit der gegnerischen Abwehr beherrscht Gerhardt, er kann sich das Leder in halblinker Position aber nicht zurechtlegen. M'Vila bereinigt die Situation.

70 Gelbe Karte für Alessio Castro-Montes (KAA Gent)

70 Tor für Slovan Bratislava, 2:1 durch Moha

70 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> João Moutinho

70 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Taylor Perry

70 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Vladimir Stojković

70 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Filip Kljajić

64 Inzwischen hat Gerardo Seoane reagiert und gezwungenermaßen gewechselt. Die Offensivabteilung ist vollkommen abstinent gewesen und Hoarau und Spielmann sollen sie präsent machen.

64 Tooor für Wolfsberger AC, 2:2 durch Shon Weissman

Tooooooor für den WAC. Weissmann trifft endlich nach den vielen verpassten Schüssen. Der WAC gleicht zum 2:2 aus. Flanke von Liendl in den Strafraum. Weissmann fliegt heran und trifft zum Ausgleich. Jubel bei den Kärntnern.

64 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Yunus Mallı

64 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Xaver Schlager

64 Einwechslung bei VfL Wolfsburg: Lukas Nmecha

62 Mirante hat sich bei der Parade etwas verletzt und musste ausgewechselt werden. Pau Lopez ersetzt ihn.

64 Auswechslung bei VfL Wolfsburg: Daniel Ginczek

68 Auswechslung bei Manchester United -> Harry Maguire

68 Einwechslung bei Manchester United -> Phil Jones

68 Auswechslung bei Manchester United -> Ashley Young

68 Einwechslung bei Manchester United -> Ethan Laird

68 Tor für Wolverhampton Wanderers, 4:0 durch Diogo Jota

68 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

68 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Ron Vlaar

64 Gelbe Karte für Mehmet Topal (İstanbul Başakşehir F.K.)

Topal geht gegen Lainer mit gestrecktem Bein zu Werke und verdient sich die erste gelbe Karte der Partie redlich.

61 Einwechslung bei AS Roma: Pau López

63 Au weia! Wieder patzt Yann Sommer, diesmal im Spielaufbau, als er Edin Višća den Ball 35 Meter vor dem Tor genau in die Füße spielt. Der Bosnier verfehlt dann zum Glück aus Gladbacher Sicht den einlaufenden Eljero Elia mit seinem Steilpass knapp.

61 Auswechslung bei AS Roma: Antonio Mirante

67 Tor für Wolverhampton Wanderers, 3:0 durch Leander Dendoncker

62 Gelbe Karte für Ryan Jack (Rangers FC)

Es gibt die erste Gelbe Karte des Abends. Jack reißt Aebischer im Zweikampf um.

62 Jetzt schickt Schlager das Leder von der linken Seite flach in den Sechzehner, Moulin wirft sich drauf.

61 Einwechslung bei BSC Young Boys: Marvin Spielmann

61 Auswechslung bei BSC Young Boys: Nicolas Ngamaleu

62 Schlager hat das Auge für Mbabu, der Rechtsverteidiger legt gegen Kolodziejczak ein Tänzchen hin. Er überwindet seinen Kontrahenten auch, rustcht dann aber weg. Dadurch macht der Ex-Gladbacher alles wieder gut.

61 Einwechslung bei BSC Young Boys: Guillaume Hoarau

61 Auswechslung bei BSC Young Boys: Jean-Pierre Nsame

61 Dickes Ding! Matthias Ginter bedient von rechts den zentral am Strafraum wartenden Florian Neuhaus, der mit dem ersten Kontakt herrlich in den Strafraum zu Patrick Herrmann durchsteckt. Der 28-Jährige versucht dann Mert Günok aus vollem lauf zu überlupfen, der türkische Keeper reagiert aber diesmal stark und pariert.

66 Gelbe Karte für Endre Botka (Ferencvárosi TC)

60 YB gibt den Ball viel zu leicht in der gegnerischen Hälfte her und eröffnet den Rangers damit die Chance auf einen Konter. Es geht über die rechte Seite zu Morelos, der sich dann in Bürgy hineinstemmt, fällt und auf einen Freistoß hofft. Schiri Brych zögert kurz, lässt aber laufen.

59 Niangbo hat eine Torchance am Fuß. Er zieht ab und prüft den Torhüter Mirante. Wie gesagt: Der WAC bleibt immer aktiv und gefährlich.

60 Nach einem ganz kurzen mutigen Beginn von Başakşehir ist jetzt wieder alles wie in Hälfte eins. Gladbach rennt unermüdlich an, Istanbul verteidigt mit Mann und Maus und kloppt die Pille nur lang raus.

64 Tor für Manchester United, 4:0 durch Mason Greenwood

64 Auswechslung bei Besiktas Istanbul -> Güven Yalçın

64 Einwechslung bei Besiktas Istanbul -> Mohamed Elneny

64 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Seydouba Soumah

64 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Lazar Pavlović

57 Cengiz Ünder! Der Stürmer versucht es aus der Distanz! Knapp verpasst. Die WAC Abwehr machte schnell den Raum dicht.

63 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Dani de Wit

63 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Ferdy Druijf

63 Tor für Wolverhampton Wanderers, 2:0 durch Diogo Jota

58 Aebischer steigt zu ungestüm gegen Kent ein und verursacht so einen Freistoß aus circa 25 Metern halbrechts. Barišić tritt an, will den Ball über die Mauer schlenzen, doch die Mauer springt hoch und Pereira lenkt mit dem Kopf ab zur Ecke.

62 Tor für Manchester United, 3:0 durch Mata

57 Die Elf vom Niederrhein macht Druck! Erst wird Embolo beim Abschluss aus 13 Metern geblockt, dann gerät Kramer der finale Pass an den Fünfer etwas zu lang. Gladbach nähert sich dem gegnerischen Tor jetzt im Minutentakt.

57 Überzahlsituation für die Franzosen, das Leder kommt von der rechten Seite flach rein. Knoche klärt als letzter Mann.

55 Gelbe Karte für Nemanja Rnić (Wolfsberger AC)

Gelb für den Abwehrmann. Mkhitaryan wird gefoult nach einem Fehler von Schmid.

53 Ein Schuss von Cengiz wird von Schmitz abgeblockt. Achtung: Die Roma erhöht die Schlagzahl. Der Druck wächst von Minuten zu Minute an. Aber es fehlt bei den Italienern der letzte Biss.

60 Auswechslung bei Manchester United -> Anthony Martial

60 Einwechslung bei Manchester United -> Tahith Chong

55 Brekalo schlägt einen Eckball an die Sechzehnerkante, Rexhbeçaj wurde dort völlig übersehen. Der Mittelfeldmann trifft das Leder nicht richtig.

55 Langsam aber sicher kommt die Borussia wieder in Fahrt. Nach einer feinen Kombination ist einmal mehr Lainer rechts in der Box durch, steht allerdings knapp im Abseits. Dennoch wird schnell klar, dass gegen diese Istanbuler Defensive mit Tempo noch immer was geht.

55 Katić und Nsame stoßen in der Luft mit ihren Köpfen zusammen und gehen beide zu Boden, wo sie liegen bleiben. Felix Brych unterbricht die Partie, damit die Betreuer aufs Feld können, um sich um die Spieler zu kümmern.

59 Auswechslung bei Sporting Braga -> Caju

59 Einwechslung bei Sporting Braga -> Diogo Viana

59 Gelbe Karte für Georgi Terziev (Ludogorez Rasgrad)

55 Einwechslung bei AS Saint-Étienne: Bilal Benkhedim

55 Auswechslung bei AS Saint-Étienne: Romain Hamouma

58 Gelbe Karte für Fredrik Midtsjø (AZ Alkmaar)

58 Tor für Manchester United, 2:0 durch Mason Greenwood

53 Mit kurzen schnellen Pässen arbeitet sich Glasgow auf der rechten Seite nach vorne und in den Strafraum. Dort greifen die Berner dann ein und klären ihn zunächst zur Ecke. Bei dem Standard entsteht keine weitere Gefahr.

51 Das Spiel bleibt spannend. Der WAC klopft immer wieder mal an den Ausgleich an. AS Roma ist aber weiterhin besser im Spiel nach vorne.

57 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:0 durch Diogo Jota

52 Tooor für VfL Wolfsburg, 1:0 durch Paulo Otávio

Die Wölfe führen! Schlager erobert das Spielgerät am Mittelkreis und schickt sofort Brekalo auf die Reise. In der Gefahrenzone angelangt tritt der Ballführende auf die Bremse, Paulo Otávio überläuft ihn. Nachdem der Pass kommt, nagelt der Linksverteidiger die Murmel hoch ins kurze Eck.

52 Jetzt meldet sich auch Borussia Mönchengladbach in dieser zweiten Halbzeit an. Stefan Lainer zieht von seiner rechten Bahn mal nach innen und zieht mit links aus 20 Metern ab, verfehlt den Kasten aber deutlich.

56 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Neves

56 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Diogo Jota

56 Gelbe Karte für Necip Uysal (Besiktas Istanbul)

50 Der Schiedsrichter sieht sich gezwungen, einen Einwurf zurückzupfeifen, den Janko erstens zu weit vorne ausführt und es dann auch noch falsch macht. Der Ball wandert an die Rangers.

50 Wolfsburg läuft nun früher an als im ersten Abschnitt, Steffen wird prompt von Moukoudi abgeschossen. Den Abpraller bekommen die Gäste aber wieder.

50 Der unverhoffte Ausgleich hat den Gästen auf jeden Fall neues Leben eingehaucht. Başakşehir ist nun merklich selbstbewusster unterwegs und spielt auch mit mehr Elan nach vorne.

54 Tor für FC Oleksandriya, 2:1 durch Denis Miroshnichenko

49 Stangenschuss von Weissmann! Der WAC verpasst knapp den Ausgleich! Wieder eine Topaktion des Israeli. Eine flanke von Novak setzt er per Kopf an die Latte.

48 Morelos bricht auf der rechten Seite durch und zieht ein Stück von Sørensen weg. Der Winkel zum Tor wird aber auch immer spitzer und letztendlich scheitert der Kolumbianer mit seinem Schuss im kurzen Eck am Keeper.

48 Die erste Chance nach der Pause gehört den Gästen. Edin Višća zieht einen Freistoß aus dem linken Halbfeld mit viel Tempo und Schnitt nach innen und Gaël Clichy lässt das Ding zehn Meter vor dem Tor über den Schädel rutschen. Zum Gladbacher Glück kommt der Ball dadurch exakt auf Yann Sommer, der diesmal auch ordentlich zupackt.

48 Schafft der WAC in Hälfte 2 den Ausgleich? Machen die Kärntner noch einmal Druck? Die Roma ist stark aus der Pause gekommen.

53 Tor für Manchester United, 1:0 durch Ashley Young

47 Übrigens: Keine Wechsel zur Pause. Es bleibt bei den Startformationen.

46 Es geht weiter in Rom. Gleich ein Foul von Novak an Spinazzola.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Weiter geht's im Ibrox Stadium!

46 Mit unverändertem Personal geht es im Borussia-Park in die zweite Hälfte.

46 ...und weiter!

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei AS Saint-Étienne: Franck Honorat

46 Auswechslung bei AS Saint-Étienne: Jean-Eudes Aholou

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Auswechslung bei FC Astana -> Roman Murtazaev

47 Einwechslung bei FC Astana -> Yuri Pertsukh

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Campuzano

46 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Lei Wu

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Oleksandriya -> Andriy Zaporozhan

46 Einwechslung bei FC Oleksandriya -> Oleksiy Dovgiy

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Halbzeitfazit:

Die Roma führt gegen den Wolfsberger AC mit 2:1 im Stadio Olimpico. Die Hausherren gingen schnell durch einen Elfmeter in Führung. Danach konnte aber der WAC schnell durch ein Eigentor der Italiener ausgleichen. Danach war die Partie offen. Edin Dzeko stellte nach knapp 20 Minuten auf 2:1 für die Gastgeber. Danach blieb die Partie weiter spannend. Rom war überlegen, jedoch der WAC blieb ebenfalls durchaus gefährlich. Die Zweite Halbzeit verspricht Spannung, denn die Kärntner geben hier bestimmt nicht auf.

45 Halbzeitfazit:

Die Glasgow Rangers führen nach der ersten Hälfte verdient mit 1:0 gegen die Young Boys aus Bern. Das Team von Steven Gerrard ist viel aktiver, macht das Spiel und lässt den Gästen wenig Raum. Von Beginn an hatten sie das Heft in der Hand. Der Treffer fiel dann nach einem Abwehrfehler der Schweizer. Bürgy verlor den Ball, Kent legte für Morelos vor, der noch Sørensen ins Leere schickte und dann einschob (30.). Aktuell sichern sich die Rangers den ersten Tabellenplatz, während die Berner das Spiel auf jeden Fall drehen müssen, wenn sie in die nächste Runde wollen.

45 Halbzeitfazit:

Eigentlich war Borussia Mönchengladbach auf dem besten Wege in die K.O-Phase. Dank eines Treffers von Marcus Thuram lagen die hoch überlegenen Fohlen gegen lethargische Gäste aus Istanbul bis kurz vor der Pause mit 1:0 in Front. Dann leistete sich Keeper Yann Sommer einen üblen Patzer und holte Başakşehir zurück in die Partie. Das Remis würde der Borussia immer noch zum sicheren Weiterkommen reichen, doch es ist eben nur ein Treffer, der den Türken fehlt. Und der kann, wie gerade festgestellt, auch ohne Torchance jederzeit fallen. Gladbach muss im zweiten Durchgang seiner Linie treu bleiben, die Defensive der Gäste unter Druck setzen und im Abschluss etwas konsequenter werden, dann sollten die Chancen hier trotz des Ausgleichs ganz gut stehen. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Fazio kann einen Schuss von Romano Schmid abblocken. Danach blickt der Schiedsrichter schon auf die Uhr.

45 Halbzeitfazit

Viel passiert nicht in der Autostadt, zwischen dem VfL Wolfsburg und dem AS Saint-Étienne steht es zur Pause 0:0. Zwischenzeitlich fehlt es diesem Spiel an Brisanz und Spielfreude, immerhin entstehen durch individuelle Klasse gelegentlich einzelne Sternstunden. Für ein Tor hat es noch nicht gereicht. Daniel Ginczek (15.) schnupperte aber schon dran. Ob der Startelfrückkehrer im zweiten Durchgang jubeln kann? Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Dr. Brych hat nicht viel Grund zum Nachspielen, eine Minute gibt er extra.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Kurz vor der Pause die erste Chance für YB! Fassnacht kommt nach einer Flanke von der linken Seite zum Kopfball, setzt diesen aber ein gutes Stück drüber.

42 Die Wolfsberger versteifen sich jetzt mehr auf die Abwehr. Trotzdem bleibt man heute aktiv und unangenehm.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Ende 1. Halbzeit

44 Tooor für İstanbul Başakşehir F.K., 1:1 durch İrfan Kahveci

Aus dem absoluten Nichts gelingt den Gästen der Ausgleich! Und der geht komplett auf die Kappe von Yann Sommer! İrfan Kahveci bringt den Ball mangels Optionen aus über 30 Metern einfach mal Richtung Tor und der Gladbacher Keeper hat einen totalen Blackout. Sommer kann den harmlosen Schuss weder im ersten Versuch, noch im Nachfassen festmachen und das Ding trudelt mit letzter Kraft über die Linie.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Steven Berghuis (Feyenoord Rotterdam)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

43 Başakşehirs Toptorjäger Enzo Crivelli hängt bisher komplett in der Luft. Der Franzose bekommt einfach keine Bälle.

40 Wieder viele Fouls im Spiel. Liendl legt Diawara. Schmid foult Perotti. Die Roma kommt nach vorne. Eine Flanke wird von Kofler weg geschlagen.

43 Auf der Linie geklärt! Mbabu flankt butterweich vor den Fünfmeterraum, Ginczek steigt hoch und köpft etwas zu mittig auf den Kasten. Dadurch ist Moulin noch dran, sodass Sergi Palencia auf der Linie löschen kann.

42 Nun hat YB mal vorgeschoben und bekommt auf Hohe des Rangers-Strafraums einen Einwurf. Danach gehen sie zur Grundlinie, wo Garcia von Tavernier zur Seite geschoben wird und es Abstoß für die Schotten gibt.

44 Tor für Sporting Braga, 1:1 durch Rui Fonte

40 Gladbach gibt sich für den Moment mit dem 1:0 zufrieden und lässt die Kugel jetzt gemächlich durch die eigenen Reihen zirkulieren. Minutenlang kommt kein Istanbuler an den Ball bis Zakaria aus 25 Metern einfach mal abzieht und einen Gegenspieler anschießt.

39 David von Ballmoos zeigt eine Unsicherheit im Torwartspiel und schaufelt eine eigentlich recht harmlose Flanke, die ohne Gegnerdruck vor ihm aufsetzt, in Richtung der Eckfahne. Die Berner wissen aktuell nicht so richtig, was sie machen sollen und finden in der aktiven Rolle kaum statt.

42 Tor für Slovan Bratislava, 1:0 durch Andraž Šporar

40 Schlager legt sich den Ball nach einem Schubser zu weit vor und prallt mit Moukoudi zusammen. Der Österreicher bleibt zunächst liegen, kann aber weitermachen.

37 Weissmann setzt einen Weitschuss. Spinazzola blockt den Versuch ab. Der WAC-Stürmer ist heute stark unterwegs.

40 Gelbe Karte für Max Kilman (Wolverhampton Wanderers)

38 Kommt jetzt zumindest mal eine Reaktion von den Türken? Der Ex-Schalker Junior Caiçara schiebt über rechts an, doch die folgende Flanke ist leichte Beute für Yann Sommer.

37 Das Leder rollt nun immer wieder durch die Abwehrreihe der Wölfe.

36 Das war knapp: Glasgow wird im Offensivspiel immer besser und verpasst das nächste Tor. Barišić findet mit seiner Flanke von der linken Seite den Kopf von Aribo,der gegen die eigene Laufrichtung drückt und das obere rechte Eck nur um wenige Zentimeter verfehlt.

35 Die Führung der Gastgeber ist natürlich absolut verdient. Mönchengladbach ist die deutlich aktivere Mannschaft und hat viel mehr Spielanteile. Dafür, dass sie hier zwingend gewinnen müssen, sind die Gäste aus Istanbul extrem bieder und vorsichtig unterwegs.

35 Die Halbzeit hat noch zehn Minuten auf der Uhr. Roma spielt über Perotti weit nach vorne. Mkhitaryan will sich freilaufen, bleibt aber an Sollbauer hängen.

33 Wie werden die Gäste reagieren? Der Rückstand geht eindeutig auf ihre eigene Kappe. Ihre Fans sind auf jeden Fall klar nicht zufrieden mit dem, was sie sehen, pöbeln gegen die Schotten und bewerfen Tavernier bei einer Ecke mit Bechern.

33 Gelbe Karte für Amadou Diawara (AS Roma)

Foul an Novak. Die erste Karte im Spiel.

33 Das Tempo ist kurzfristig verflogen. Rom spielt ohne großes Risiko. Der WAC wirkt bemüht, kann aber höchstens mit hohen Bällen Gefahr bringen.

32 Daniel Ginczek trägt die Murmel mal vor den Strafraum, wird aber 18 Meter vor dem Kasten am Abschluss gehindert.

32 Viele Fouls jetzt im Spiel. Liendl legt Mkhitaryan. Keine Karte für den Mittelfeldmann des WAC.

32 Tooor für Bor. Mönchengladbach, 1:0 durch Marcus Thuram

Da ist die Führung für die Borussia! Und zwar nach einem altbekannten Muster. Ginter hebelt die Kette aus, dann bringt Zakaria die Pille zum rechts mal wieder völlig freistehenden Lainer, der scharf nach innen gibt. Die gesamte türkische Abwehr inklusive Keeper Günok pennt und Thuram schiebt aus vier Metern problemlos ein.

32 Auf dem Platz passiert derzeit nur wenig, die Fans von Saint-Étienne feiern umso mehr.

33 Tor für FC Porto, 3:2 durch Tiquinho Soares

30 Eine halbe Stunde ist rum im Borussia-Park als die Fohlen zu ihrer bis dato dicksten Chance kommen. Istanbul ist im eigenen Sechzehner in Unterzahl und Lainer serviert perfekt an den Elfer für den einlaufenden Oscar Wendt, der die Kugel aber weit über den kasten feuert.

30 Tooor für Rangers FC, 1:0 durch Alfredo Morelos

Bern macht den Fehler und die Rangers führen! Sørensen spielt den Ball vollkommen unbedrängt in die Füße von Kent, der schnell reagiert und Morelos einsetzt. Dem Kolumbianer nähert sich noch Sørensen als letzte Absicherung der Schweizer, dieser schlägt aber über den Ball und gibt den Weg zum Tor frei. Morelos bleibt cool und schiebt flach ein.

30 Eine halbe Stunde ist absolviert. Die Roma führt mit 2:1 und hat derzeit das Spiel im Griff. Aber der WAC bleibt stets latent gefährlich. Vor allem durch schnelle Gegenangriffe oder Standards.

28 Der Ex-Bremer Eljero Elia setzt sich auf dem linken Flügel mal mit einem sehenswerten Trick gegen Stefan Lainer durch, bekommt die Flanke dann aber nicht vernünftig in die Mitte. Viel harmloser gehts nicht.

28 Ein Heber von Perotti ist gefährlich. Novak klärt den Ball im letzten Moment vor dem Offensivmann.

27 Kurze Eckenserie der Hausherren. Aber die Roma kann sich bei hohen Bällen noch nicht richtig durchsetzen. Der WAC versucht erfolglos einen Konter.

26 Ben Hausherren fehlt einfach die letzte Konsequenz, sobald es Richtung Istanbuler Sechzehner geht. Embolo bekommt den Ball 16 Meter zentral vor dem Tor, kann sich dann aber nicht entscheiden, ob er ins Duell mit zwei Gegenspielern gehen oder für Kramer ablegen soll. Letztlich wird es eine Mischung und der Ball ist weg.

27 Das gab es doch schonmal: Zaydou Youssouf fällt erneut ein Ball vor die Füße, aus 20 Metern versucht er es gefühlvoll - und haut die Kugel trotzdem in den Fangzaun.

27 Bern nimmt den Kampf so langsam besser an, ist aber noch relativ weit davon entfernt, wirkliche Torgefahr auszustrahlen. Allan McGregor, der 37-Jährige im Kasten der Rangers, musste noch nicht eingreifen.

25 Weissmann! Der WAC Stürmer wird nach einer Flanke freigespielt und köpft sofort ins Tor. Aber kein Jubel. Der Israeli stand knapp im Abseits.

28 Gelbe Karte für Jordy Clasie (AZ Alkmaar)

27 Gelbe Karte für Abraham Frimpong (Ferencvárosi TC)

24 Mkhitaryan wird freigespielt. Der Stürmer will noch seinen Gegenspieler überdribbeln. Knapp schafft er es nicht. Die Roma ist jetzt am Drücker.

26 Tor für Partizan Belgrad, 3:0 durch Takuma Asano

23 Die schottischen Fans zeigen ihren Unmut gegen den Schiedsrichter, weil er ihnen angeblich einen Elfmeter verwährt hat. Im Laufduell mit Morelos muss Sørensen seine Arme einsetzen und drückt den Stürmer damit etwas weg. Der geht aber auch zu leicht zu Boden, daher ist die Entscheidung von Dr. Felix Brych durchaus vertretbar.

23 Da war mehr drin! Christoph Kramer gewinnt die Kugel im hohen Pressing auf dem rechten Flügel und will Breel Embolo ins Eins-gegen-eins schicken. Der Pass des Gladbachers Sechsers ist aber zu ungenau und wird vom letzten Mann der Gäste abgefangen.

23 Schönes Zusammenspiel von Dzeko mit Perotti. Wieder eine tolle Aktion aber jetzt kann der WAC hinten klären.

24 Gelbe Karte für Kevin Mbabu (VfL Wolfsburg)

Auch Mbabu trifft nur Knöchel statt Ball.

23 Ein Eckball der Gäste rutscht bis zum zweiten Pfosten durch, Moukoudi ist davon sichtlich überrascht. Er packt einen Dropkick aus und haut den Ball deutlich neben das Gestänge.

22 Roma führt wieder in diesem Spiel. Die Italiener haben jetzt das Spiel unter Kontrolle und lassen die Kugel laufen. Der WAC wirkt wieder etwas geschockt.

24 Tor für Ludogorez Rasgrad, 1:0 durch Jody Lukoki

21 Auch nach 20 Minuten haben die Gastgeber hier noch die Spielkontrolle und kommen zu ihrer besten Chance! Morelos scheitert aus wenigen Metern an von Ballmoos, der seine Linie verlässt, sich dem Stürmer entgegen wirft und das Duell für sich entscheidet.

20 Gladbach hat nun volle Kontrolle über dieses Spiel. Nachdem die Gäste zu Beginn noch den einen oder anderen Angriff gesetzt hatten, kommen sie nun nur noch mit Befreiungsschlägen aus der eigenen Hälfte.

21 Gelbe Karte für Stefan Bajic (AS Saint-Étienne)

Der Angreifer steigt Tisserand auf den Knöchel. Nach kurzer Behandlungspause geht es für den Gefoulten weiter.

20 Der bislang starke Schlager treibt das Leder mit viel Tempo durch das Zentrum. Vor dem Sechzehner will er für Gerhardt querlegen, Moukoudi hat das gerochen.

22 Tor für Feyenoord Rotterdam, 2:2 durch Sam Larsson

22 Tor für Partizan Belgrad, 2:0 durch Umar Sadiq

20 Tooor für AS Roma, 2:1 durch Edin Džeko

Und schon geht es weiter mit dem Toreschießen. Edin Dzeko stellt auf 2:1 für die Hausherren. Diawara tankt sich durch die Mitte, spielt auf Perotti und der lenkt zum freien Dzeko. Der kickt den Ball sicher ins Netz.

18 Die Kärntner spielen heute sehr stark. Niangbo probiert es aus der Distanz. Roma kann abblocken. Trotzdem, der WAC spielt überaus gut mit im Stadio Olimpico.

18 Im Parallelspiel in Porto ist soeben das 1:0 für die Portugiesen gefallen, die sich damit aktuell an die Tabellenspitze setzen. Für Glasgow ändert sich dadurch nicht viel in Sachen Weiterkommen, Bern muss nun aber gewinnen.

17 Stefan Lainer hat auf rechts immer wieder viel Platz und nutzt diesen, um die Linie rauf und runter zu marschieren. Der Österreicher bringt die Kugel auf Strafraumhöhe nach innen, Başakşehir klärt nicht klar genug und Denis Zakaria jagt das Spielgerät im Nachschuss aus 25 Metern klar über den Kasten.

19 Tor für Feyenoord Rotterdam, 2:1 durch Eric Botteghin

16 Eine Ecke für Roma! Die Hereingabe wird aber zur sicheren Beute für Kofler. Der Ball kam in der Mitte per Kopf von Fazio.

16 Nächste Riesenchance für die Wölfe! Brekalo zieht in die Mitte und steckt mustergültig für Steffen durch. Der Flügelstürmer kommt von der rechten Seite hinter die Abwehrkette gelaufen und scheitert im Eins-gegen-Eins an Torhüter Moulin.

15 Eine Viertelstunde ist gespielt und es steht 1:1. Die Roma ging schnell in Führung. Der WAC konnte aber schnell mit dem Ausgleich antworten.

15 Aus dem rechten Halbfeld schickt Tavernier eine Flanke in den Sechzehner und sucht dort Morelos. Der Kolummbianer muss sich im Luftduell gegen Bürgy behaupten und zieht dabei den Kürzeren.

15 Pfostentreffer! Schlager setzt sich auf der Grundlinie bärenstark durch und flankt gefühlvoll in den Rückraum. Ginczek setzt zum Flugkopfball an und setzt das Leder sehenswert an den rechten Torpfosten.

14 Mittlerweile hat sich die Defensive der Türken einigermaßen sortiert und die Abstände zwischen den Linien verringert. Gladbach tut sich nun deutlich schwerer, den ball vorwärts zu tragen und bleibt immer wieder schon im Ansatz hängen.

13 Schnelles Spiel in Rom. Auf beiden Seiten gibt man odentlich Gas, wenn der Ball nach vorne kommt. Und es gab bereits zwei Tore im Spiel.

16 Tor für KAA Gent, 2:0 durch Laurent Depoitre

15 Tor für FC Porto, 2:0 durch Tyrell Malacia (Eigentor)

13 Auf der anderen Seite springen gleich zwei Franzosen in einen Flankenball von links, Bajic steht besser. Hamouma nimmt die Kugel jedoch, aus sieben Metern köpft er über das Gehäuse.

11 Tooor für Wolfsberger AC, 1:1 durch Alessandro Florenzi (Eigentor)

Der WAC kommt durch Niangbo nach vorne. Der Flügelflitzer spielt den Ball scharf zur Mitte und am Ende lenkt Florenzi einen Weissmann Schuss ins eigene Tor ab.

14 Tor für FC Porto, 1:0 durch Luis Díaz

11 Die Gäste erarbeiten sich einen ersten Eckstoß, machen daraus dann aber herzlich wenig. İrfan Kahveci tänzelt außen ein bisschen mit dem Ball herum und flankt dann genau in die Arme von Yann Sommer.

12 Von YB kommt bisher noch nichts in der Offensive. Nur die Rangers machen das Spiel, laufen vorne und an und haben mehr Zug zum Tor.

9 Weitschuss von Michael Liendl. Der WAC-Regisseur prüft den Torhüter Mirante. Der bleibt ruhig und hält sicher.

9 Nächste Chance für die Borussen! Wieder überbrückt Ginter das Mittelfeld mit einem einzigen Ball und Embolo legt per Kopf in den lauf von Neuhaus ab. Aus 18 Metern versucht es der 22-Jährige mit einer Volleyabnahme, Keeper Mert Günok den nicht allzu platzierten Schuss sicher.

10 Linksschuss von Mbabu, der Ball kommt aus 18 Metern zu zentral. Moulin ist da.

8 AS Roma führt schnell mit 1:0 und drückt weiter. Der WAC wirkt sichtlich geschockt. Keine leichte aufgabe für die Kärntner.

9 Jetzt wird es knapper bei Gerhardt, aus zehn Metern köpft er einen Eckstoß über den linken Torwinkel. Er zeigt anschließend selbst an, dass er den Ball nicht richtig erwischt hat. Trotzdem nähert sich der Wolfsburger an.

9 Arfield schießt aus dem Rückraum und Aebischer wirft sich ihm in die Quere. Der Schweizer fälscht den Ball entscheidend ab und lenkt ihn so weg vom Tor. Im Flug ins Aus touchiert er noch das Bein von Aribo, es gibt Abstoß.

8 Nach einer Kopfballabwehr ins Zentrum zieht Zaydou Youssouf direkt ab. Der Neuzugang (kaum aus Bordeaux) schießt aus 17 Metern recht weit über den rechten Torwinkel.

7 Tooor für AS Roma, 1:0 durch Diego Perotti

Früh geht die Roma in Front. Nach dem Foul von Kofler verwandelt Diego Perotti den Elfmeter zum 1:0. Roma jubelt über die flotte Führung.

9 Gelbe Karte für Otávio (FC Porto)

5 Elfmeter für AS Roma Die Hausherren haben früh die Chance auf das 1:0. Foul von Kofler an den durchbrechenden Dzeko.

6 Jetzt mache die Fohlen Dampf! Immer wieder findet Mönchengladbach gegen eine sehr unsortierte Istanbuler Defensive den Weg in den Strafraum. Nur am finalen Abschluss hapert es noch.

6 Morelos schießt um ein paar Meter links am Tor vorbei, beendet so aber einen weiteren der vielen frühen Vorstöße der Schotten. In dieser Szene geht die Fahne des Assistenten nach oben und zeigt Abseits an.

6 Der fällige Eckstoß wird kurz ausgespielt, Steffens anschließende Flanke wird abgefälscht. Sie fällt vor die Füße von Gerhardt, der Mittelfeldmann kann die Kugel nicht ansatzweise aufs Tor bringen.

4 Der Wolfsberger AC ist heute zu Beginn frech. Weissmann und Liendl attackieren früh den Gegner. Aber die Roma hält gut dagegen.

7 Tor für KAA Gent, 1:0 durch Laurent Depoitre

5 Der Neben ist verzogen, allzu viel hat sich ansonsten nicht geändert. Brekalo dribbelbt nun mal in die linke Strafraumhälfte, es endet mit einem Eckball.

4 Im Gegenzug hat auch die Borussia gleich die erste gute Möglichkeit. Matthias Ginter eröffnet mit einem feinen Ball, der das gesamte Mittelfeld der Gäste aushebelt und dann legt Embolo in der Box links raus auf Herrmann. Der Schuss des Gladbachers wird in allerletzter Sekunde geblockt.

3 Die Gäste legen gleich mal den Vorwärtsgang ein und betreten erstmals den Gladbacher Strafraum. Edin Višća tritt auf rechts an und bringt den Ball scharf in den Fünfer, findet dort aber keinen Abnehmer.

3 Die Rangers haben in den ersten Minuten den Ball und gelangen damit in den Strafraum. Auf der linken Seite wird Barišić per Doppelpass freigespielt und will in die Mitte legen. Dort steht Bürgy aber im Weg und klärt.

3 Der Wolfsberger AC hat ebenfalls Verletzungssorgen. Ritzmaier und Leitgeb fehlen krankheitsbedingt. Auch von den Kärntnern darf man heute viel erwarten.

4 Tor für Partizan Belgrad, 1:0 durch Seydouba Soumah

2 Man darf gespannt sein, wie die Italiener heute auftreten. Einige Topstars fehlen, trotzdem wird man eine schlagkräftige Truppe heute sehen.

1 Es geht los in Rom. Die Roma spielt in Rot. Der WAC spielt in Weiß. Der Ball rollt.

2 Sichteinschränkungen werden in den ersten Minuten kaum vermeidbar zu sein. Die Gästefans haben zahlreiche Bengalos gezündet.

1 Spielbeginn

1 Auf gehts! Gladbach ist heute in schwarz und grün unterwegs, Istanbul tritt ganz in grau an.

1 Der Ball rollt! Durch die Pyrotechnik im Berner Block zieht etwas Rauch durch die Arena und trübt die Sicht. Bei beiden Teams sind aber ihre klassischen Farben zu erkennen: Glasgow in Blau und YB in Gelb.

1 Spielbeginn

1 Anstoß in Wolfsburg! Die Hausherren haben den ersten Ballbesitz, in grünen Trikots spielt man zunächst auf die eigenen Fans zu. Saint-Étienne ist in Grau unterwegs.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Gernot Trauner

"Es ist ein hervorragendes Gefühl. Ich bin richtig stolz auf die Mannschaft, wie wir in der Gruppenphase aufgetreten sind. Auch heute sind wir von der ersten bis zur letzten Minute sehr souverän aufgetreten. Wir haben keine Zweifel aufkommen lassen, wer das Feld heute als Sieger verlässt."

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Fazit:

Auch der späte Ausgleichstreffer hilft Dinamo Kiev nicht weiter, beide Mannschaften sind aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Die Ukrainer müssen sich heute vorgekommen sein wie im falschen Film. Ganze 30 Schüsse feuerten sie ab, allerdings gingen nur fünf effektiv auf den Kasten von David Da Costa. Mal zischte das Leder links vorbei, dann rechts, dann grätschte Artem Besedin die Kugel aus einem Meter Torentfernung über den Querbalken. Lugano zeigte sich deutlich effektiver und ging kurz vor der Pause mit der ersten gefährlichen Annäherung in Führung - Marco Aratore nickte am zweiten Pfosten eine gefühlvolle Hereingabe von Nicola Dalmonte ein. Dinamo biss sich auch im zweiten Durchgang die Zähne aus. Unter anderem lief Unglücksrabe Besedin an einer Hereingabe von links vorbei, die schließlich nur an den Pfosten und zurück in das Spielfeld prallte. Durch den Tsygankov-Treffer in der Nachspielzeit wendete man immerhin die Heimniederlage ab, über die Punkteteilung werden sich am Ende aber beide Teams ärgern.

Und nun geht es raus ins prall gefüllte Ibrox Stadium. Die Stimmung ist gut und man ist gespannt auf ein interessantes Spiel und den Ausgang in der Tabelle.

Als Schiedsrichter wird heute der Deutsche Dr. Felix Brych dabei sein. Er pfeift seit 2009 immer ein Spiel in der Europa League und hatte beide Teams auch schonmal vor der Pfeife. YB zuletzt 2018 in der Champions League gegen Manchester United und die Rangers zuletzt 2010 in der Königsklasse gegen Valencia. Sowohl Glasgow und Bern konnten unter seiner Leitung noch nie gewinnen, was aber wohl nicht am Herrn Brych lag.

90 Fazit

Schluss in Frankfurt, die Eintracht verliert das letzte Gruppenspiel zu Hause gegen Vitória Guimarães am Ende noch mit 2:3, kommt aber doch noch als Zweiter seiner Gruppe weiter! Lange Zeit führte die Eintracht nach einer starken Phase im ersten Abschnitt mit 2:1, zog sich aber in der zweiten Halbzeit zu weit zu zurück und verzeichnete gar keine Offensivmomente mehr. Das Hoffen, die Führung irgendwie gegen ausgeschiedene Portugiesen über die Zeit zu bringen, sollte sich durch einen Doppelschlag in den Schlussminuten nicht erfüllen. Sei's drum, die SGE kommt in einer schwierigen Gruppe doch noch weiter und kann sich auf weiteren internationalen Fußball in 2020 freuen, herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle!

90 Die Mannschaft lässt sich von den Fans feiern. Die Stimmung ist immer noch prächtig, die Freude riesengroß.

Geleitet wird die Partie von einem Unparteiischenquartett aus Spanien. Schiedsrichter ist José María Sánchez, an den Seitenlinien agieren Raúl Cabañero und Iñigo Prieto und Vierter Offizieller ist José Luis Munuera Montero.

90 Fazit

Der FC Basel schlägt Trabzonspor mit 2:0 und sichert sich dadurch den Gruppensieg. In einem munteren Spiel mit einigen Chancen in Strafraumnähe verdienen sich die Hausherren die drei Punkte durch die bessere Effektivität. Auch der zweite Treffer durch Stocker fiel nach einem Abpraller, dem Keeper Trabzonspors ist dabei jedoch kein Vorwurf zu machen. Insbesondere beim 2:0 war es gut, dass er überhaupt an die Kugel kam. Basel profitierte jeweils dadurch, dass sie den Strafraum besser besetzt hatten. Solche Kleinigkeiten waren es, die heute für den Ausschlag zugunsten der Gastgeber gesorgt haben. Spielerisch waren beide Mannschaften bemüht und aktiv. Im Parallelspiel konnte sich Getafe durchsetzen und folgt dem FC Basel in die nächste Runde. Trabzonspor scheidet mit einem Zähler aus.

90 Egal, was noch kommt, der LASK hat mit dieser Saison bereits eine historische Leistung gebracht. Es ist der bisher größte Erfolg im Europacup für die Linzer.

90 Peter Michorl

"Es hätte vor der Gruppe fast niemand gedacht. Wir haben aber heute gezeigt, dass wir verdient die Gruppe gewonnen haben und wir haben auch gezeigt, dass wir das Spiel gewinnen wollen."

Wichtiger Termin für alle Wölfe: Die Auslosung für das Sechzehntelfinale findet am Montag, den 16.12.2019 statt.

90 Emanuel Pogatetz wird noch verabschiedet, seine Mitspieler herzen ihn. Er hat ein hohes Standing in der Mannschaft, auch bei den Fans ist er sehr beliebt.

Gerardo Seoane gab im Vorfeld das Ziel aus: "Wir wollen europäisch überwintern". Zum heutigen Spiel meint er: "Grundsätzlich gehen wir in jedes Spiel mit der Mentalität, die Partie gewinnen zu wollen. Die Ausgangslage ist deshalb ähnlich wie in allen Spielen. Aber klar wird im Verlaufe des Spiels spezieller Druck aufkommen, weil man weiß, dass es eine Begegnung mit Finalcharakter ist. Wir werden nicht kopflos spielen, sondern wollen versuchen, als Team von Anfang an offensive Akzente zu setzen. Aber wir wissen auch, dass es als Mannschaft schwierige Momente in einem Spiel geben kann. Dann muss man sehr kompakt auftreten."

90 Fazit

LASK bezwingt Sporting CP klar mit 3:0. Die Linzer setzen sich überlegen durch und feiern den Sieg in der Gruppe D. Damit vermeiden sie möglicherweise so manchen starken Gegner in der nächsten Runde. Die Art und Weise, wie sie Sporting hier eliminiert haben, ist erwähnenswert. Die Oberösterreicher überzeugen mit einer souveränen Leistung. Auch die Prämien wachsen mit dem Sieg noch einmal extra an, insgesamt eine weitere Million kommt heute dazu. Nun müssen sie auf ihr Los in der nächste Runde warten, heute heißt es mit den Fans den Aufstieg und Gruppensieg zu feiern.

90 Spielende

Gästecoach Okan Buruk vertraut bei diesem Endspiel exakt der gleichen Elf, die am Wochenende ein 1:1 bei Denizlispor erzielen konnte. Marco Rose hingegen tauscht nach dem Erfolg gegen die Bayern gleich viermal. Herrmann, Kramer, Neuhaus und Wendt beginnen für Benes, Bensebaini, Hofmann und Stindl.

90 Fazit:

Was für ein bitterer Abend für Standard Lüttich! Mit 2:2 endet die Begegnung zwischen Standard Lüttich und Arsenal FC. Die Hausherren haben den 2. Durchgang weitgehen im Griff und sind die bessere Mannschaft. Verdient gehen sie mit 2:0 in Führung. In der 78. und 81. Minute dann der Doppelschlag, der ansonsten schwachen Gunners, die als Gruppensieger in das Sechzehntelfinale einziehen. Das zweite Ticket löste dank des Remis Eintracht Frankfurt trotz einer 2:3-Niederlage. Mit einem Sieg hätte Lüttich den Sprung in die nächste Runde geschafft.

90 Spielende

90 Tooor für Dinamo Kiev, 1:1 durch Viktor Tsygankov

In der letzten Minute der Nachspielzeit fällt doch noch der Ausgleich! Viktor Tsygankov wird an der rechten Strafraumkante flach angespielt und schlenzt die Kugel gefühlvoll in das lange Eck!

90 Wahnsinn, David Da Costa und seine Vorderleute halten die Führung fest! Nach einer Hereingabe von rechts kommt ein Angreifer der Hausherren vom Elfmeterpunkt zum Abschluss. Der Schlussmann wirft sich dazwischen, kann das Leder aber nicht festhalten. Im anschließenden Getümmel bekommen die Luganesi die Kugel irgendwie geklärt.

Die Young Boys gewannen am Wochenende in der heimischen Super League mit 1:0 gegen den FC Luzern. Nun geht es also nach Schottland, einem Land in dem sie noch nie gewonnen haben. Einmal waren sie bisher bei den Rangers zu Gast und verloren dort im Pokal der Landespokalsieger 1977 mit 1:0. Auch im Celtic Park spielte YB einmal und zwar in der ersten Runde der Europa League 1993. Nach einem 0:0 im Hinspiel stand es auch hier nach 90 Minuten torlos, in der Verlängerung unterlief dem Berner Alain Baumann jedoch ein Eigentor und YB schied damit aus. Glasgow ist also kein gutes Pflaster für sie, auch wenn sie eben noch nicht so oft da waren. Hinzu kommt, dass Bern nur eines der letzten 20 Auswärtsspiele auf europäischer Ebene gewann und die Rangers sind seit 15 Heimspielen auf diesem Level ungeschlagen.

90 Spielende

90 Gaćinović setzt sich auf links nochmal an der Grundlinie durch, aber der entscheidende Pass auf Gonçalo Paciência wird gerade noch am Fünfer abgefangen.

90 Spielende

90 Tooor für LASK, 3:0 durch Marko Raguž

Raguž beendet das Spiel mit einem Tor! Ranftl schupft Holland den Ball in den Lauf, Holland legt zurück auf Raguž, der sich die Chance aus kurzer Distanz nicht nehmen lässt.

90 Die Eintracht wirft nicht alles nach vorne, da scheinen die Beine extrem schwer zu werden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 4

90 Schluss in Lüttich, Eintracht Frankfurt ist weiter, das Zittern hat schon vor dem Schlusspfiff in Frankfurt ein Ende!

90 Michorl hat noch eine Möglichkeit, sein Schuss geht am Tor vorbei.

90 Gelbe Karte für David Da Costa (FC Lugano)

Natürlich hat der Schlussmann beim Abschlag alle Zeit der Welt.

90 Spielende

89 Die Hausherren leisten sich einen Ballverlust in der eigenen Hälfte. Nutznießer ist der eingewechselte Domen Črnigoj, der im Alleingang Richtung Kasten läuft und aus gut 20 Metern etwas zu hoch ansetzt.

90 Jetzt steht alles auf Messers Schneide - die Eintracht wäre aktuell wieder im Rennen, aber nur weil Arsenal gegen Standard Lüttich den Ausgleich erzielt hatte. Ein Tor für die Belgier und Frankfurt wäre raus!

90 Drei Miunten Nachspielzeit müssen noch absolviert werden.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Die letzte Minute läuft. Auf den Rängen wird schon gefeiert, in Kürze dann auch die Spieler.

Das Hinspiel in Frankreich endete 1:1. Der Ex-Gladbacher Timothée Kolodziejczak (13.) brachte Saint-Étienne in Führung, William köpfte nur zwei Zeigerumdrehungen später den Ausgleich.

88 Ob die Akteure vom Zwischenstand in Dänemark wissen? So richtig zwingend sieht das bei Dinamo nicht mehr aus.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

88 Aber auch Basel spielt es bis zum Ende sauber aus. Stocker wird noch einmal geschickt, doch der Pass auf ihn ist etwas zu lang. Ansonsten hätte er halblinks vor dem Torhüter gestanden.

Gespielt wird im Stadio Olimpico. Schiedsrichter ist Craig Pawson aus England.

88 Die Schützenhilfe aus Frankfurt macht derzeit ihren Job - Eintracht Frankfurt liegt zurück. Kann Lüttich noch einmal zurückkommen? Ein Tor reicht. Arsenal bleibt mit diesem Ergebnis Tabellenführer.

89 Pogatetz kommt noch zu einem Einsatz, er kann sich damit vor vollem Haus verabschieden, er wird im Winter zu den Juniors wechseln und seine Karriere langsam ausklingen lassen.

87 Aus Kopenhagen kommen schlechte Nachrichten für die Dinamo-Fans: Malmö führt in der dänischen Hauptstadt mit 1:0, das Aus der Ukrainer ist damit so gut wie besiegelt.

Auch Istanbul Başakşehir kommt durchaus mit breiter Brust an den Niederrhein. Die Türken haben fünf ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewonnen und sich in der Tabelle der heimischen Liga nach schwachem Saisonstart auf rang vier hochgearbeitet. Für den Hauptstadtklub ist die Ausgangslage klar. Bei einem Sieg steht man im Sechzehntelfinale, bei einer Pleite ist das Abenteuer Europa für diese Spielzeit beendet.

88 Einwechslung bei LASK: Emanuel Pogatetz

88 Auswechslung bei LASK: Petar Filipović

86 Der eingewechselte Fran Sol probiert es aus der zweiten Reihe. David Da Costa lenkt den tückischen Ball zur Seite ab!

86 Von halblinks zirkelt Okafor einen Rechtsschuss mit dem Innenrist aufs lange Eck, doch auch Kardeşler darf sich noch einmal beweisen. Er lenkt das Runde per Flugeinlage um den Pfosten.

87 Tooor für Vitória Guimarães, 2:3 durch Marcus Edwards

Frankfurt verspielt hier alles in den letzten Minuten! Edwards bekommt den Ball wie zufällig vor dem Strafraum, drischt einfach aus der zweiten Reihe aufs Tor und trifft abgefälscht in die linke Ecke, keine Chance für Rønnow.

85 Heben sich die Hausherren ihre Körner für eine Schlussoffensive auf? So langsam sollten sie anfangen, schließlich brauchen sie noch zwei Tore.

"Ich denke daran, gegen WAC vier, oder fünf neue Spieler einzusetzen. Wir stehen vor einem entscheidenden Match auf unserem Weg in der Europa League", sagte Roma-Trainer Paulo Fonseca

84 Maurizio Jacobacci schöpft sein Wechselkontingent aus. Domen Črnigoj ersetzt Sandi Lovrič im Mittelfeld.

90 Gelbe Karte für Donyell Malen (PSV Eindhoven)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Qarabağ FK, 1:1 durch Magaye Gueye

90 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Musa Al Taamari

90 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Giorgos Efrem

85 Einwechslung bei Arsenal FC: Pierre-Emerick Aubameyang

83 Dennoch ist es schön zu sehen, dass die Gäste weiter Fußball spielen. Die jungen Spieler möchten sich für weitere Aufgaben empfehlen. Zur Erinnerung: Trabzonspors Startaufstellung wurde auf neun Positionen im Vergleich zum letzten Ligaspiel verändert.

85 Auswechslung bei Arsenal FC: Emile Smith-Rowe

84 Einwechslung bei FC Lugano: Domen Črnigoj

Die Roma ist unter Trainer Fonseca seit vier Spielen ungeschlagen. Es könnte heute auch ein Remis reichen.

84 Auswechslung bei FC Lugano: Sandi Lovrič

85 Noch fünf Minuten sind hier zu spielen. Der LASK lässt nichts zu, bleibt im Spiel nach vorne aber immer gefährlich. Schon mehrmals hatten sie das 3:0 am Fuß.

82 Lugano kann wieder vermehrt für Entlastung sorgen. Marco Aratore bekommt nahe der rechten Torauslinie den Ball und ist nicht unglücklich, dass die Partie aufgrund einer gegnerischen Verletzung unterbrochen werden muss. Vitali Mykolenko hat es bei einem Zusammenstoß erwischt.

85 Tooor für Vitória Guimarães, 2:2 durch Almoatasembellah Ali

Ausgerechnet der Libyer trifft in seinem ersten Europacupspiel! Nach einer Ecke springt die Kugel irgendwie zum Mittelfeldmann, der halb im Fallen aus 15 Metern eine Bogenlampe schießt und damit genau ins rechte Eck versenkt.

89 Gelbe Karte für Danilo Cataldi (Lazio Rom)

85 Das wird eine spannende Schlussphase. Beide Teams gehen hier jetzt auf Sieg.

Glasgow hat nur eines der letzten zehn Spiele in allen Wettbewerben verloren, allerdings war es ein ganz bitteres. Am vergangenen Sonntag unterlagen die "Gers" von Coach Steven Gerrard im schottischen Ligapokal-Finale dem ewigen Rivalen Celtic. "Nach so einer Niederlage musst du erstmal heilen, aber das beste an diesem Spiel ist die Chance, die komplette Stimmung im Vereinsumfeld zu drehen", sagte der ehemalige Liverpool-Kapitän im Vorfeld. "Wir sind bereit. Unsere Leistungen in Europa waren fantastisch und jetzt müssen wir den Sack zumachen." Mit einem Sieg heute könnten die Rangers zum allerersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte der Gewinner einer Europacup-Gruppe mit vier Mannschaften werden. "Nach Weihnachten in Europa zu sein, ist ein großer Erfolg für den Verein", so Gerrard.

"Die Leistung hat immer gepasst, aber die Belohnung, sprich das Ergebnis nicht", lautete das Europacupresümee von Trainer Sahli.

88 Gelbe-Rote Karte für Aleksandr Martinovich (FK Krasnodar)

84 Arsenal hat das 0:2 gegen Lüttich mittlerweile eingeholt - einerseits gut für die Eintracht, andererseits würden sie nun bei einem weiteren Treffer der Londoner auf den zweiten Platz zurückfallen und den Gruppensieg damit verlieren.

80 Zehn Minuten sind noch zu gehen. An einem Gruppensieg Basels zweifelt niemand mehr.

Schmidt und Schmerböck fehlen in Rom aufgrund von Verletzungen. Zudem sind Ritzmaier und Leitgeb krank. Das Hinspiel gegen Roma endete mit einem 1:1-Remis.

85 Einwechslung bei Standard Liège: Maxime Lestienne

81 Artem Besedin verlässt nach einem der wohl glücklosesten Auftritte der Europa League-Geschichte den Platz. Der Spanier Fran Sol soll es nun richten.

87 Gelbe Karte für Eric Larsson (Malmö FF)

87 Tor für Stade Rennes, 2:0 durch Joris Gnagnon

87 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Adel Bettaieb

87 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Laurent Mendy

85 Auswechslung bei Standard Liège: Selim Amallah

82 Einwechslung bei Vitória Guimarães: Bruno Duarte

82 Auswechslung bei Vitória Guimarães: Denis Poha

"Das ist eine besondere Bühne, auf der wir uns gut präsentieren und unser Spiel herzeigen wollen: Attraktiv und aggressiv", sagte der neue WAC-Trainer.

81 Einwechslung bei Dinamo Kiev: Fran Sol

81 Auswechslung bei Dinamo Kiev: Artem Besedin

78 Einwechslung bei Trabzonspor: Kerem Baykuş

80 Filip Holender bleibt nach einem Zweikampf im gegnerischen Sechzehner liegen. Den Elfmeter bekommt er nicht zugesprochen, doch immerhin holt er wertvolle Sekunden von der Uhr.

Wie Sahli richtig sagt: Man spielt nicht jeden Tag gegen die Roma. Beim Hauptstadtklub tritt man selten auf. Deshalb ist die WAC-Motivation hoch.

86 Tor für Getafe CF, 3:0 durch Kenedy

78 Auswechslung bei Trabzonspor: Caleb Ekuban

82 Gelbe Karte für Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

Gelb wegen Meckern gegen den sonst so besonnenen Japaner.

82 Raguž dreht zum Jubel ab, muss aber stoppen, denn er stand beim Zuspiel von Ranftl im Abseits.

78 Einwechslung bei FC Basel: Samuele Campo

In den letzten zehn Partien gab es nur zwei Siege für die Kärntner. Kurz vor der winterpause will man sich mit einer Überraschung verabschieden.

85 Auswechslung bei CFR Cluj -> Ciprian Deac

85 Einwechslung bei CFR Cluj -> Ovidiu Hoban

81 Eine chaotische Spielphase, die Wechsel helfen der Eintracht auch nicht wirklich, die Balance zu finden. Vitória Guimarães scheint halb am Drücker zu sein, aber noch platzt auch bei den Gästen nicht wirklich der Knoten.

78 Auswechslung bei FC Basel: Luca Zuffi

79 Gelbe Karte für Bálint Vécsei (FC Lugano)



78 Nach Schüssen steht es mittlerweile 22:4. Auf das Tor kamen aber weiterhin nur zwei Versuche der Ukrainer. Bei den Gästen war es nur der Kopfball, der im Netz landete.

81 Holland kommt zum Abschluss, der Versuch geht daneben.

Einer der Neuen: Daniel Ginczek. Für den bulligen Angreifer ist es das Startelfdebüt in der Saison 2019/2020. Darüber freut er sich riesig, „weil ich mir das Spiel als Ziel gesetzt habe nach meiner langen Verletzung.“

84 Auswechslung bei FC Kopenhagen -> Guillermo Varela

84 Einwechslung bei FC Kopenhagen -> Karlo Bartolec

84 Gelbe Karte für Jony (Lazio Rom)

84 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Sabir Bougrine

84 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Mario Pokar

77 Und das tun sie auch. Nach einer kurz ausgespielten Ecke schießt eine flache Hereingabe von links durch den Strafraum der Türken. Keiner erreicht die Murmel, doch dadurch wird das Standbein eines Verteidigers getroffen. Zu seinem Glück rollt der Ball ganz knapp am langen, linken Pfosten vorbei.

80 Ranftl probiert wieder einen Weitschuss und holt damit einen Eckball raus.

Die Italiener hingegen müssen noch um den Einzug in das Sechzehntelfinale bangen. Roma braucht einen vollen Erfolg für den Aufstieg.

81 Tooor für Arsenal FC, 2:2 durch Bukayo Saka

So schnell kann es gehen - der Ausgleich! Aus halblinker Position zieht Bukayo Saka ab und die Kugel schlägt aus 17 Metern in der rechten Torecke ein. Den hätte Arnaud Bodart vielleicht sogar haben können. Aber nun steht es 2:2.

77 Carlos de Pena agierte jüngst nicht mehr ganz so auffällig wie im ersten Durchgang. Denys Garmash soll nun für neuen Schwung sorgen.

83 Auswechslung bei CFR Cluj -> Damjan Đoković

83 Einwechslung bei CFR Cluj -> Luís Aurélio

Marco Rose will weder auf die andere Partie in Rom gucken, noch auf ein Unentschieden spielen. "Es geht darum, dass wir das Spiel gewinnen. Das ist das Wichtigste", sagte der Gladbacher Trainer vor dem abschließenden Gruppenspiel. Und zutrauen muss man der Borussia einen Erfolg nach den jüngsten Leistungen natürlich in jedem Fall. Das 2:1 im Topspiel gegen die Bayern am Wochenende war der siebte Dreier aus den letzten sieben Pflichtspielen für den Spitzenreiter der deutsche Eliteklasse.

77 Einwechslung bei Dinamo Kiev: Denys Garmash

77 Auswechslung bei Dinamo Kiev: Carlos de Pena

78 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

78 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

Der Wolfsberger AC steht vor dem letzten Spiel gegen die Roma als Gruppenletzter fest. Trotzdem wollen die Wolfsberger am Ende noch positiv abtreten.

82 Auswechslung bei Getafe CF -> Mauro Arambarri

82 Einwechslung bei Getafe CF -> David Timor

78 Holland gibt einen Schuss ab, dieser ist aber zu schwach um das Tor zu gefährden.

75 Nun kann der FC Basel befreit aufspielen. Alles andere als ein Sieg scheint sehr unwahrscheinlich.

75 Eine Viertelstunde plus Nachspielzeit bleiben den Weiß-Blauen noch. Der Ausgleich oder gar eine Führung wären natürlich hochverdient, doch bekanntlich spielen im Fußball auch andere Faktoren eine Rolle.

81 Auswechslung bei Rosenborg BK -> Samuel Adegbenro

81 Einwechslung bei Rosenborg BK -> Emil Ceide

81 Auswechslung bei FC Kopenhagen -> Nicolaj Thomsen

81 Einwechslung bei FC Kopenhagen -> Michael Santos

78 Tooor für Arsenal FC, 2:1 durch Alexandre Lacazette

Anschlusstreffer! Die erste gute Aktion der Gäste im 2. Durchgang. Von der linken Seite bringt Bukayo Saka eine Flanke scharf vor den Kasten, wo Alexandre Lacazette sich zwischen zwei Gegenspielern löst und stark aus fünf Metern einköpft.

77 Die Schlussviertelstunde ist normalerweise eine für den LASK. Sowohl in der Liga als auch im Europacup haben sie schon einige Tore in dieser Phase erzielt.

76 Gelbe Karte für Sebastian Rode (Eintracht Frankfurt)



80 Auswechslung bei Malmö FF -> Anders Christiansen

80 Einwechslung bei Malmö FF -> Oscar Lewicki

80 Gelbe Karte für Tore Reginiussen (Rosenborg BK)

75 Nach einer Ecke köpft Pedro Henrique die Kugel mit Wucht in die rechte Ecke, aber Rønnow ist da und nimmt die Pille sicher auf, keine große Gefahr für die Eintracht.

74 Nein, so richtig durchschlagskräftig ist das bei den Hausherren immer noch nicht. Gerade gerät ein Steilpass auf Vitali Mykolenko zu lang, die Kugel überquert die Torauslinie.

76 Immerhin mal ein Freistoß. David Luiz setzt aus zentralen 25 Metern zum Schuss ab, der aber gut einen Meter über den Querbalken geht.

79 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Antonio Jakoliš

79 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Andreas Makris

74 Rosier muss behandelt werden. Er hält sich den Ellbogen und braucht die Unterstützung der medizinischen Abteilung. Sporting kann nicht mehr wechseln, mindestens eine Viertelstunde muss er noch aushalten.

78 Tor für Getafe CF, 2:0 durch Molina

78 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Antoine Bernier

78 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Ryan Klapp

72 Dinamo agiert wieder druckvoller. Artem Besedin steht im Rückraum völlig frei, lässt sich mit dem Abschluss aber zu viel Zeit und bleibt doch noch an einem Gegenspieler hängen.

74 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

74 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: André Silva

77 Tor für Malmö FF, 0:1 durch Sotirios Papagiannopoulos (Eigentor)

77 Auswechslung bei Stade Rennes -> Lucas Da Cunha

77 Einwechslung bei Stade Rennes -> Romain Del Castillo

73 Auch der zweite Gegentreffer macht im Spiel von Arsenal keine Veränderungen bemerkbar. Ein ganzes schwaches Spiel, dass die Gastgeber dazu einlädt auf das 3. Tor zu gehen und Hoffnung auf das Weiterkommen macht. Dazu braucht es aber auch eine positive Meldung aus Frankfurt über den Ausgleich.

73 Die Uhr läuft runter, Highlights sind im zweiten Durchgang bisher Mangelware. Die Eintracht wird das sicherlich nicht stören, sollte es so bleiben. Sollte der Ausgleich fallen, könnte es wieder eng werden für die SGE.

71 Der eingewechselte Heorhii Tsitaishvili versucht es direkt, doch David Da Costa lenkt den strammen Versuch zur Seite! Es ist das erste Mal, dass der Keeper direkt eingreifen muss.

Im Hinspiel Anfang Oktober sicherte sich Bern den späten Sieg. Zur Halbzeit lagen die Rangers im Stade de Suisse mit 0:1 vorne durch ihren Topschützen Alfredo Morelos, aber fünf Minuten nach dem Seitenwechsel gelang Roger Assalé der Ausgleich. Der entscheidende Treffer gelang Christian Fassnacht in der 90.Minute und er sicherte seiner Mannschaft damit wichtige drei Punkte.

76 Tor für Getafe CF, 1:0 durch Leandro Cabrera

76 Gelbe Karte für Lucas Ocampos (FC Sevilla)

72 Tooor für FC Basel, 2:0 durch Valentin Stocker

Das ist der Gruppensieg für Basel! Okafor ist erneut vor dem Keeper, dieses Mal jedoch links. Er versucht fünf Meter vor dem Tor in die Mitte auf Ademi abzulegen, doch Kardeşler ist blitzschnell unten und kann mit den Fingerspitzen das sichere Tor zunächst verhindern. Wie schon beim 1:0 besetzt der FCB den Strafraum jedoch besser, sodass die starke Parade des Trabzonspor Schlussmannes erneut bei einem Basler landet. Dieses Mal ist es Stocker, der aus fünf Metern nur noch einschieben muss. Dem Torhüter kann man jedoch überhaupt keinen Vorwurf machen, es war glänzend, dass er überhaupt an den ersten Ball kam.

71 Einwechslung bei Trabzonspor: Gastón Campi

71 Auswechslung bei Trabzonspor: Majid Hosseini

71 Einwechslung bei FC Basel: Kemal Ademi

70 Artem Besedin wird von Fabio Daprelà zu Fall gebracht und holt einen vielversprechenden Freistoß aus 25 Metern heraus.

71 Auswechslung bei FC Basel: Arthur Cabral

67 Okafor wird gleich in einem blitzschnellen Gegenangriff in die Spitze geschickt. Stocker spielte zunächst am Mittelpunkt auf Arthur Cabral, der sich fallen und das Zuspiel klatschen ließ. Durch das Herausrücken seines Gegenspielers entsteht ein Loch in der Viererkette, in das der Joker hereinsticht und von Stocker das Zuspiel erhält. Er wird zwar eng verfolgt, doch hat nur noch den Keeper vor sich. Von halbrechts scheitert er aus zehn Metern kläglich, als er den Ball flach in die Mitte des Tores genau auf Kardeşler schießt.

75 Auswechslung bei Rosenborg BK -> Pål André Helland

75 Einwechslung bei Rosenborg BK -> Erik Botheim

75 Auswechslung bei FK Krasnodar -> Cristian Ramírez

75 Einwechslung bei FK Krasnodar -> Dmitriy Skopintsev

75 Auswechslung bei Lazio Rom -> Denis Vavro

75 Einwechslung bei Lazio Rom -> Luca Falbo

75 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Mahir Emreli

75 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Magaye Gueye

71 Einwechslung bei LASK: Marko Raguž

70 Einwechslung bei Vitória Guimarães: Marcus Edwards

71 Auswechslung bei LASK: Klauss

70 Auswechslung bei Vitória Guimarães: Rochinha

69 Die personellen Änderungen auf beiden Seiten scheinen den Tessinern deutlich besser getan zu haben als den Ukrainern. Dinamo findet derzeit kaum ein Durchkommen.

71 Einwechslung bei Sporting CP: Miguel Luís

71 Auswechslung bei Sporting CP: Luiz Phellype

74 Auswechslung bei CFR Cluj -> Billel Omrani

74 Einwechslung bei CFR Cluj -> Cătălin Golofca

74 Auswechslung bei Stade Rennes -> James Lea Siliki

74 Einwechslung bei Stade Rennes -> Eduardo Camavinga

74 Gelbe Karte für Alef (APOEL Nikosia)

Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner begründet die vielen Wechsel nicht mit dem Plan, für kommende Aufgaben in der Bundesliga zu schonen. „Durch die Rotation sehe ich eine höhere Chance, das Spiel zu gewinnen und dadurch den möglichen ersten Platz in der Gruppe zu holen. Hier sind wir aber auch vom Parallelspiel abhängig. Die Spieler drängen auf ihre Einsatzmöglichkeiten, deswegen gab es keine andere Überlegung.“

70 Beim nächsten Eckball kann Luís Maximiano den Ball aus dem Strafraum lenken.

69 Super Eckball für den LASK! Michorl spielt den Ball an die Strafraumgrenze, Ranftl übernimmt volley und Luís Maximiano kann mit einer guten Parade noch einen Treffer verhindern!

73 Auswechslung bei Getafe CF -> Ángel

73 Einwechslung bei Getafe CF -> Molina

73 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Michael Johnston

73 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Karamoko Dembélé

68 Gelbe Karte für Linus Obexer (FC Lugano)

Den anschließenden Gegenangriff der Hausherren unterbindet Linus Obexer mit einem taktischen Foul.

67 Gefühlt zum ersten Mal im zweiten Durchgang schafft es Lugano in das letzte Drittel. Eine schnelle Kombination sorgt gar für Gefahr, Filip Holender kommt aber nicht zum Abschluss.

68 Martin Hinteregger steigt einmal mehr bei einer Ecke am höchsten, leitet den hohen Ball aber mit dem Scheitel knapp neben den linken Pfosten weiter. Das war gefährlicher als es aussah.

66 Aleksey Mikhaylichenko wechselt genau in die andere Richtung. Rechtsverteidiger Tomasz Kędziora macht Platz für den deutlich offensiveren Heorhii Tsitaishvili.

69 Tooor für Standard Liège, 2:0 durch Selim Amallah

Der Ball zappelt im Netz! Lüttich ist die aktivere Mannschaft und dann bekommt Selim Amallah von der linken Seite im Strafraum die Kugel. In der linken Hälfte kann keiner der drei Gegenspieler in vernünftig stellen und lassen ihn zum Schuss kommen. Der wird von Konstantinos Mavropanos abgefälscht und landet im Kasten. Emiliano Martínez hat eigentlich erneut die richtige Ecke, aber hat dann keine Chance mehr an die Kugel zu kommen.

71 Gelbe Karte für Leigh Griffiths (Celtic Glasgow)

71 Gelbe Karte für Antoine Bernier (F91 Dudelange)

67 Camacho hätte es hier vielleicht doch noch spannend machen können. Für den LASK war es auch eine Warnung, dass sie hier noch weiter konzentriert bleiben müssen.

65 Einwechslung bei Dinamo Kiev: Heorhii Tsitaishvili

65 Auswechslung bei Dinamo Kiev: Tomasz Kędziora

66 Einwechslung bei Vitória Guimarães: Léo Bonatini

Die Ausgangslage für die Borussia Mönchengladbach ist gut. Ein Unentschieden reicht dem Tabellenführer der Bundesliga, um sicher in die K.O.-Phase einzuziehen. Gewinnen die Fohlen gegen Başakşehir, ist ihnen sogar der Gruppensieg sicher. Bei einer Pleite hingegen droht sehr wahrscheinlich das Aus, denn die Roma würde in dem Falle schon bei einem Punktgewinn zuhause gegen den Wolfsberger AC an Gladbach vorbeiziehen.

65 Einwechslung bei FC Basel: Noah Okafor

66 Auswechslung bei Vitória Guimarães: André Pereira

64 Das Abwehrbollwerk wird gefestigt. Für Offensivmann Nicola Dalmonte kommt mit Mijat Marić ein fünfter Verteidiger.

70 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Mohamed Ihattaren

70 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Gastón Pereiro

70 Tor für CFR Cluj, 2:0 durch Damjan Đoković

70 Auswechslung bei Stade Rennes -> Theoson Siebatcheu

70 Einwechslung bei Stade Rennes -> M'Baye Niang

70 Auswechslung bei APOEL Nikosia -> Andrija Pavlović

70 Einwechslung bei APOEL Nikosia -> Tomás De Vincenti

65 Auswechslung bei FC Basel: Afimico Pululu

65 Die Passivität der Frankfurter ist gerade kaum zu erklären. Mit so einem Spiel im eigenen Stadion wäre das Weiterkommen zumindest heute nicht verdient. Die Gäste scheinen auf dem Sprung.

64 Das liegt vor allem daran, dass sich die Gastgeber etwas enger zusammenziehen, wenn Trabzonspor in Kontrolle der Kugel ist.

64 Einwechslung bei FC Lugano: Mijat Marić

64 Auswechslung bei FC Lugano: Nicola Dalmonte

69 Auswechslung bei FK Krasnodar -> Ivan Ignatyev

69 Einwechslung bei FK Krasnodar -> Daniil Utkin

63 Seit dem Lattentreffer ist etwas Ruhe eingekehrt.

Und das muss im Idealfall für Glasgow und Bern passieren: Den Rangers fehlt ein einziger Punkt, um sich einen Platz in der nächsten Runde zu sichern. Dann hätten sie neun Zähler und zumindest Rang zwei. Für YB ist ein Sieg die einfachste Lösung, ein Remis würde im Zweifelsfall aber auch reichen. Dann müsste Porto aber gegen Feyenoord verlieren. Bern und die Niederländer würden auf acht Punkte kommen, jedoch spricht der direkte Vergleich für YB.

62 Im Parallelspiel zwischen Kopenhagen und Malmö steht es weiterhin torlos. Dinamo Kiev hätte also alles in der eigenen Hand.

68 Auswechslung bei Getafe CF -> Jason

68 Einwechslung bei Getafe CF -> Kenedy

68 Auswechslung bei Malmö FF -> Erdal Rakip

68 Einwechslung bei Malmö FF -> Guillermo Molins

68 Gelbe Karte für Camora (CFR Cluj)

68 Auswechslung bei Lazio Rom -> Ciro Immobile

68 Einwechslung bei Lazio Rom -> Bobby Adekanye

68 Auswechslung bei FC Sevilla -> Bryan Gil

68 Einwechslung bei FC Sevilla -> Mena

62 Das Spiel steckt gerade fest, Frankfurt bekommt keine offensiven Momente mehr zustande, Vitória Guimarães lauert und könnte hier aus dem Nichts wieder gefährlich werden. Die SGE lädt die Portugiesen ein.

64 Einwechslung bei LASK: Samuel Tetteh

64 Auswechslung bei LASK: Dominik Frieser

59 Das kann nun wirklich nicht mehr sein! Eine Hereingabe von links leitet Vitaliy Buyalskiy mit der Hacke Richtung langes Eck weiter. Es sieht alles danach aus, als würde Artem Besedin die Kugel mit der Brust in die Maschen lenken, doch der Angreifer springt knapp vorbei. Der Ball klatscht an den Pfosten und von dort zurück ins Spielfeld!

63 Camacho hat die Chance auf den Anschlusstreffer! Da war die Defensive komplett ausgehebelt, Camacho taucht dann allein vor Schlager auf, legt den Ball aber zu weit vor, der Winkel ist zu spitz und der Schuss geht ins Außennetz.

67 Gelbe Karte für Erdal Rakip (Malmö FF)

67 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Lewis Morgan

67 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Vakoun Bayo

60 Auch in der zweiten Halbzeit ist es ein lebhaftes Spiel, in dem beide Teams immer wieder den Weg in die Spitze suchen und finden.

66 Gelbe Karte für Míchel (Qarabağ FK)

Die Tatsache, dass Gruppe I entschieden ist, sieht man auch der Startelf vom VfL an. Mit Marcel Tisserand steht nur ein einziger Spieler in der Anfangsformation, der auch bei der jüngsten Liganiederlage gegen Freiburg (1:0) anspielen durfte.

62 Sporting klärt den Eckball, der LASK hält den Ball aber in der gegnerischen Hälfte.

56 Latte! Pululu kann weitermachen und zeigt gleich, dass er fit ist. Er wird links geschickt und dringt in die Box ein. Aus acht Metern zieht er von links mit dem linken Spann ab. Der Schuss prallt im rechten Eck an die Latte und es sieht so aus, als hätte Kardeşlers Fingerspitze die Kugel noch entscheidend touchiert. Da fehlten nur Millimeter zur Vorentscheidung.

61 Guter Schuss von Potzmann! Er macht einen Haken nach innen und visiert das lange Eck an! Es gibt wieder Eckball.

Hallo und herzlich willkommen zur UEFA Europa League! Borussia Mönchengladbach hat zum Abschluss der Vorrunde in Gruppe J den türkischen Vizemeister Istanbul Başakşehir FK zu Gast. Um 21 Uhr ist Anstoß im Borussia-Park!

58 Fulvio Sulmoni leistet sich mal einen Querschläger, hat jedoch Glück, dass Sandi Lovrič beim Klärungsversuch behindert wird und das Stürmerfoul zugesprochen bekommt.

64 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Dani Quintana

64 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Jaime

62 Selim Amallah setzt aus zentralen 18 Metern zum Schuss an, aber David Luiz kann den Versuch abblocken. Es gibt Ecke.

59 Kann es hier noch einmal spannend werden? Sporting findet überhaupt nicht ins Spiel, der LASK hat das Tempo ein wenig verringert.

63 Tor für PSV Eindhoven, 1:1 durch Mohamed Ihattaren

63 Gelbe Karte für Nicolaj Thomsen (FC Kopenhagen)

63 Tor für F91 Dudelange, 0:1 durch Sabir Bougrine

63 Gelbe Karte für Vujadin Savić (APOEL Nikosia)

57 Lange kann das aus Sicht der Luganesi nicht mehr gut gehen. Im Moment kann das Team von Maurizio Jacobacci überhaupt nicht für Entlastung sorgen.

58 Die Gäste werden wieder besser, Frankfurt hat im zweiten Abschnitt nicht nicht wirklich Fuß gefasst. Das Eckenfestival verpasst allerdings für die Portugiesen.

62 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Ryan Thomas

62 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Pablo Rosario

62 Auswechslung bei FK Krasnodar -> Magomed Suleymanov

62 Einwechslung bei FK Krasnodar -> Younes Namli

54 Gelbe Karte für Serkan Asan (Trabzonspor)



56 Es ist wie verhext! Eine scharfe Freistoß-Hereingabe von links kann Artem Besedin am zweiten Pfosten mit der Fußspitze verlängern. Doch der Schuss aus wenigen Metern zischt am langen Eck vorbei!

55 Lattenkracher! Florent Hanin zieht aus der zweiten Reihe ab, überrascht mit seinem klasse Schuss alle und trifft die Querstange! Ein Knaller aus dem Nichts, Vitória Guimarães lebt noch!

54 Das war schmerzhaft! Afimico Pululu flankt links an der Grundlinie und wird unmittelbar danach von Serkan Asans Grätsche getroffen, die eigentlich die Flanke blocken sollte. Der Referee schickt den Verteidiger zunächst weg, doch nach einer knappen Minute Behandlung gibt es doch noch Gelb.

61 Tor für APOEL Nikosia, 1:0 durch Vujadin Savić

55 Einwechslung bei FC Lugano: Bálint Vécsei

56 Wiesinger kommt zum Abschluss! Zuerst dribbelt Ranftl in den Strafraum, Wiesinger setzt nach, sein Flachschuss kann Luís Maximiano halten.

55 Auswechslung bei FC Lugano: Stefano Guidotti

54 Jetzt kommt die Mikhaylichenko-Elf gleich zweimal zum Abschluss. Allerdings fehlt weiterhin das Abschlussglück. Erst wirft sich Eloge Yao dazwischen, dann Fulvio Sulmoni.

So sieht die Ausgangslage aus: Die Rangers führen die Gruppe mit acht Punkten an, sind aber noch nicht sicher durch. Dahinter folgen mit jeweils sieben Punkten der FC Porto und die heute beteiligten Schweizer. Auch das Schlusslicht Feyenoord Rotterdam hat noch Chancen auf die Runde der letzten 32. Heute Abend kann sich in der Tabelle noch alles ändern, niemand ist sicher.

60 Auswechslung bei Malmö FF -> Behrang Safari

60 Einwechslung bei Malmö FF -> Jonas Knudsen

59 Gelbe Karte für Birger Meling (Rosenborg BK)

59 Gelbe Karte für Bonke Innocent (Malmö FF)

59 Auswechslung bei Lazio Rom -> Luis Alberto

59 Einwechslung bei Lazio Rom -> Valon Berisha

55 Selbst in Ballbesitz kommt Sporting kaum über die Mittellinie hinaus. Der LASK ist drückend überlegen.

53 Das sieht bei Lüttich derzeit ziemlich gut aus und Arsenal läuft sogar hinterher. Die Gäste von der Insel kommen kaum hinten raus und Offensivaktionen finden derzeit nicht statt.

53 Spielerisch läuft es mittlerweile bei den Blau-Weißen. Über mehrere Stationen kombinieren sie sich selbst durch den gegnerischen Strafraum. Allein der Abschluss fehlt.

58 Gelbe Karte für Romain Salin (Stade Rennes)

58 Gelbe Karte für Luis Alberto (Lazio Rom)

51 Das war die letzte Aktion des Mittelfeldmannes. Für ihn ist nun der 17-jährige Akpinar in der Partie.

57 Munas Dabbur (FC Sevilla) verschießt einen Elfmeter

52 Gelbe Karte für Denis Poha (Vitória Guimarães)

Auch er tritt seinem Gegner auf den Fuß - bei ihm geht es gegen André Silva. Berechtigte Karte.

50 Dinamo agiert nun deutlich druckvoller als im gesamten ersten Durchgang! Eine scharfe Hereingabe von Carlos de Pena segelt durch den ganzen Sechzehner zu Oleksandr Karavayev, der am zweiten Pfosten aber nur das Außennetz trifft.

52 Hier spielt nur der LASK. Hollands Flanke wird geblockt, LASK setzt weiter nach und holt sich den Ball.

51 Einwechslung bei Trabzonspor: Murat Akpinar

51 Auswechslung bei Trabzonspor: Ogenyi Onazi

51 Davidson bekommt die Stollen von Abraham unabsichtlich gegen den Schlappen und muss kurz behandelt werden. Aber offenbar kann es für den Brasilianer weitergehen.

Das Weiterkommen ist den Wölfen bereits sicher, mit acht Punkten ist man für Saint-Étienne (4 Zähler) nicht mehr einholbar. Lediglich um Platz 1, derzeit von KAA Gent (9 Zähler) bekleidet, wird noch gekämpft.

49 Lüttich ist zwar nun punktgleich mit Arsenal, bleibt aber weiter auf dem 3. Rang, da der direkte Vergleich verloren geht. Man ist weiter auf Schützenhilfe von Vitória Guimarães in Frankfurt angewiesen. Ebenso bräuchte Arsenal derzeit die Hilfe des portugiesischen Clubs für den Gruppensieg.

49 Erneut ist Widmer im Zentrum des Geschehens. Ogenyi Onazi setzt sich am linken Flügel mit einem tollen Sprint durch. Seine Flanke wird leicht abgefälscht und ist auf dem besten Wege zum langen Pfosten durchzurutschen, wo gleich zwei Spieler Trabzonspors freistehen. Der Rechtsverteidiger ist jedoch zur Stelle und kann per ausgestrecktem Bein die Großchance verhindern.

Guten Abend und herzlich willkommen zur Europa League! Am sechsten und letzten Gruppenspieltag fallen die Entscheidungen über Weiterkommen und Ausscheiden. In der Gruppe G empfangen die Glasgow Rangers die Young Boys aus Bern. Los geht's um 21 Uhr im Ibrox Stadium.

49 Nun drücken die Ukrainer wieder auf das Gaspedal. Artem Besedin springt nur Zentimeter unter einer weiteren Hereingabe von rechts durch.

54 Gelbe Karte für Nicholas Ioannou (APOEL Nikosia)

48 Mittlerweile führt auch Standard Lüttich gegen Arsenal - die Belgier kämpfen ums Weiterkommen, aber den Frankfurtern kann das bei einem eigenen Sieg egal sein. Sie wären aktuell gar als Gruppenerster durch.

48 Auf der Gegenseite köpft Filip Holender eine Hereingabe von halblinks völlig frei in die Maschen! Der ungarische Angreifer steht dabei aber meterweit im Abseits.

53 Gelbe Karte für Charles Morren (F91 Dudelange)

47 Dinamo legt von Beginn an den Vorwärtsgang ein und kommt gleich zu einer ersten Möglichkeit! Eine Hereingabe von rechts können mehrere Angreifer aber nicht verwerten. Am Ende kommt auch Oleksandr Karavayev im Sechzehner zu Fall, der Unparteiische lässt die Pfeife aber wohl zu Recht stumm.

49 Goiginger bringt den Eckball scharf zum ersten Pfosten, diesmal klärt Sporting.

49 Der nächste Eckball. Sporting klärt nur kurz, Holland schießt aus dem Strafraum und der Schuss wird wieder zum Eckball abgefälscht.

46 Personell unverändert geht es in den zweiten Durchgang.

48 Sporting bringt den Ball nicht weg, es gibt noch einen Eckball für den LASK.

51 Gelbe Karte für Escudero (FC Sevilla)

51 Gelbe Karte für Rony Lopes (FC Sevilla)

46 Mit Anstoß für die Hausherren geht es weiter! Wechsel gibt es zur Pause nicht zu verzeichnen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Es gibt den zweiten Eckball für den LASK.

50 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Ismayil Ibrahimli

50 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Richard

47 Tooor für Standard Liège, 1:0 durch Samuel Bastien

Was ein Start! In halbrechter Position kommt Samuel Bastien aus 20 Metern in Schussposition und hält einfach mal drauf. Mit der Hand fälscht Sokratis Papastathopoulos das Leder unglücklich ab und das Spielgerät schlägt in der rechten Torecke ein. Emiliano Martínez, der schon in die andere Torecke unterwegs war, ist machtlos.

46 Ohne Wechsel rollt der Ball wieder in der Commerzbank-Arena.

46 Sporting wechselt zur Pause zum zweiten Mal. Der LASK spielt in Startbesetzung weiter.

47 Das Spiel ist wieder im Gange und es gibt eine personelle Veränderung bei den Hausherren.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

49 Gelbe Karte für Rasmus Falk (FC Kopenhagen)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Sporting CP: Idrissa Doumbia

46 Auswechslung bei Sporting CP: Jesé

46 Einwechslung bei Standard Liège: Felipe Avenatti

46 Anpfiff 2. Halbzeit

48 Tor für CFR Cluj, 1:0 durch Andrei Burcă

45 Ende 1. Halbzeit

46 Auswechslung bei Standard Liège: Renaud Emond

46 Anpfiff 2. Halbzeit

47 Gelbe Karte für Gerzino Nyamsi (Stade Rennes)

47 Gelbe Karte für Nemanja Gudelj (FC Sevilla)

Herzlich willkommen zur UEFA Europa League! Letzter Spieltag auch in Gruppe I, der VfL Wolfsburg empfängt zum Abschluss den AS Saint-Étienne. Anstoß ist um 21:00 Uhr.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Rosenborg BK -> Edvard Tagseth

46 Einwechslung bei Rosenborg BK -> Marius Lundemo

46 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Steven Bergwijn

46 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Donyell Malen

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Kopenhagen -> Robert Mudražija

46 Einwechslung bei FC Kopenhagen -> Carlo Holse

46 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Christopher Jullien

46 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Kristoffer Ajer

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Gelbe-Rote Karte für Qara Qarayev (Qarabağ FK)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Sevilla -> Joan Jordán

46 Einwechslung bei FC Sevilla -> Óliver Torres

46 Auswechslung bei FC Sevilla -> Javier Hernández

46 Einwechslung bei FC Sevilla -> Munas Dabbur

45 Halbzeitfazit:

Mit 1:0 geht es in die Kabinen. Die Gastgeber wollten gleich für klare Verhältnisse sorgen, doch nachdem sie aus ihrer Druckphase in den ersten fünf Minuten kein Kapital schlagen konnten, verlagerte sich die Begegnung in ihre Hälfte. Trabzonspor wurde immer aktiver und hätte mit mehreren Chancen in Führung gehen können. besonders eng wurde es für die Hausherren, als nach einer Ecke auf der Linie gerettet werden musste. Nur wenige Minuten später konnte der FCB dann seinerseits per Ecke für Gefahr sorgen, mit dem Unterschied, dass es Widmer gelang, den Ball in das Tor zu befördern. In der Folge war es eine ausgeglichene und muntere Partie, die kurzweilig anzusehen ist, da viele Aktionen in Tornähe geschehen. Bleibt es bei diesem Zwischenstand, qualifiziert sich Basel für die nächste Runde als Gruppensieger.

45 Halbzeitfazit:

Mit einem gellenden Pfeifkonzert wird Dinamo Kiev in die Kabine verabschiedet. Die Ukrainer gaben zwar über die gesamten 45 Minuten den Ton an, kamen aber nur zu wenigen zwingenden Chancen. Einzig Artem Besedin hätte nach einer guten halben Stunde die Führung erzielen müssen, grätschte die Kugel aus einem Meter aber über den leeren Kasten. Von 14 Schüssen ging kein einziger auf das Tor. Effizienter zeigten sich die Gäste, die kurz vor der Pause mit ihrer ersten gefährlichen Annäherung den bislang einzigen Treffer erzielten - Marco Aratore nickte nach schöner Vorarbeit von Nicola Dalmonte ein. Dinamo braucht nun mindestens zwei Treffer, um in die nächste Runde einzuziehen, und muss dabei natürlich weiterhin auf Schützenhilfe aus Kopenhagen hoffen.

45 Halbzeitfazit:

Mit einem 0:0 geht es zwischen Standard Lüttich und Arsenal FC in die Halbzeitpause. In einer ausgeglichenen Partie kann der Underdog dem Premier-League-Club durchaus Paroli bieten. Zwar kommen beide Teams zu Chancen, jedoch ist das Spiel geprägt von vielen Fehlern im Spielaufbau, sodass das Geschehen hauptsächlich im Mittelfeld stattfindet. Insgesamt kommt für Arsenals Spielermaterial zu wenig. Da Frankfurt führt, übernehmen die Adlerträger derzeit die Führung der Gruppe. Für Standard bedeutet das derzeit das sichere aus und für die Gäste, dass sie nur noch auf dem 2. Rang liegen.

45 Halbzeitfazit

Eintracht Frankfurt dreht die Partie gegen Vitória Guimarães schon im ersten Durchgang und kann damit beruhigt mit 2:1 in die Kabine spazieren. Nach dem frühen Rückstand sah es lange Zeit nicht gut aus für die SGE - sie bekamen kaum Offensivaktionen auf den Rasen und taten sich mit den gefälligen Kontern der Portugiesen schwer. Ein dicker Torwartpatzer der Gäste ließ die Hessen herankommen und wirkte als Brustlöser. Danach spielten die Adler wie in alten Zeiten nach vorne, verdienten sich das 2:1 und hätten dann gar noch erhöhen können. Aktuell sieht es wieder gut aus für die SGE.

45 Halbzeitfazit

LASK führt gegen Sporting CP klar mit 2:0. Die Linzer gehen nach einem Eckball in Führung und drücken dann weiter. Nach der guten Ausgleichschance für Sporting kommt Klauss wieder in Schussposition, wird dabei vom Torhüter zu Fall gebracht und verwertet den folgenden Elfer. Danach hat der LASK leichtes Spiel, ist einen Mann mehr und hat eine deutlich Führung im Rücken. Hier ist alles angerichtet für die große Party, jetzt müssen sie noch eine konzentrierte Leistung in der zweiten Hälfte liefern.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Ende 1. Halbzeit

45 Kurz vor der Pause drückt der LASK weiter, eine Flanke von Holland findet aber keinen Abnehmer.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Auch die Ecke wird gefährlich! Nach einigem Gestocher in der Mitte will André Silva das Ding gegen seine Landsmänner über die Linie drücken, aber der Abschluss ist zu schwach geschossen, Keeper Miguel Silva kann ihn entschärfen.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

45 Filip Kostić kommt über die linke Seite im Zusammenspiel mit Kamada, doch sein Abschluss fliegt abgefälscht über die Latte.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45 Tooor für FC Lugano, 0:1 durch Marco Aratore

Unglaublich, die Tessiner gehen mit ihrer ersten wirklichen Chance in Führung! Nicola Dalmonte läuft die rechte Strafraumkante entlang und flankt von der Torauslinie auf den zweiten Pfosten, wo Marco Aratore aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt und unhaltbar für Georgiy Bushchan in das lange Eck einnetzt!

44 Michorl bleibt hängen und Sporting kann kontern.

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Rasmus Bengtsson (Malmö FF)

45 Gelbe Karte für Viktor Fischer (FC Kopenhagen)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

44 Der Standard bringt zwar keinen Ertrag, doch Lugano kann das Geschehen in den Schlussminuten noch einmal in die gegnerische Hälfte verlagern.

42 Erneut ist das Runde in einem der Strafräume. Valentin Stocker schafft es irgendwie auf den Beinen zu bleiben, während er einen Verteidiger nach dem nächsten umkurvt. Raumgewinn erzielt er jedoch nicht, da die Gäste vorbildlich übergeben und den Weg zum Kasten immer versperren.

43 Auf der Gegenseite muss Tamás Kádár einen hohen Ball in die Spitze zur Ecke klären.

41 Wagt sich Arsenal jetzt aus der Deckung? Im Stadion macht die Führung von Eintracht Frankfurt die Runde, was bedeutet, dass der Hauptstadtclub derzeit die Tabellenführung abgegeben muss.

42 Jetzt zappelt das Leder im Netz! Eine schöne Kombination findet Artem Besedin, der von der linken Strafraumseite noch mit seinem Schuss hängenbleibt. Der Abpraller landet bei Vitaliy Buyalskiy, der frei einschieben kann, dabei aber auch eindeutig im Abseits steht.

43 Gelbe Karte für Uroš Spajić (FK Krasnodar)

42 Hinteregger bekommt einen Kopfstoß nach einer Ecke aufs Tor, aber Keeper Silva war da aufmerksam und kann die Kugel aus sieben Metern festhalten,.

42 Klauss köpft oben aufs Tornetz! Ranftl bringt die Flanke gut, Klauss fehlen ein paar Zentimeter zum Torerfolg.

40 Die Tore tun dem Team gut, Frankfurt wirkt nun zielstrebiger im Spiel nach vorne, Vitória Guimarães scheint etwas verunsichert im Defensivverbund und bekommt die schnellen Frankfurter nicht mehr in den Griff.

42 Michorl schießt in die Mauer, der LASK kommt aber schon wieder vors Tor.

38 Beide Teams machen im Spielaufbau viele Fehler. Das Spiel ist daher derzeit gerade hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen unterwegs.

41 Freistoß für den LASK. Michorl wird es wohl direkt probieren.

38 Es war bereits die siebte Ecke des Spiels. Es spielt sich einiges in den gefährlichen Zonen ab.

40 Nahe der Strafraumgrenze hat Rechtsverteidiger Tomasz Kędziora viel Platz für die Flanke. Diesen nutzt er allerdings nicht, die Hereingabe segelt über Freund und Feind vorbei.

40 Ranftl geht gefährlich in den Strafraum, sein Querpass wird geblockt.

37 Nur knapp verfehlt Arthur Cabral das Tor der Gruppenphase! Die Ecke fliegt halbhoch von rechts auf den Brasilianer, der sich mit dem Rücken zum Tor fallen lässt und dabei eine Drehung um sich selbst nach rechts startet. So zieht er den Fallrückzieher um seinen Gegenspieler herum, doch er hatte etwas zu viel Schwung, sodass der Ball etwa einen Meter rechts am Pfosten vorbeifliegt.

38 Nun hat sich Guidotti bei einer Grätsche von Vitaliy Buyalskiy wehgetan. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es für den Mann aus Locarno zum Glück weiter.

35 Arnaud Bodart spielt gut mit. Ein langer hoher Ball kommt an die Strafraumgrenze, aber der Keeper ist mit aller Entschlossenheit da und köpft das Leder aus der Gefahrenzone.

38 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch Daichi Kamada

Und plötzlich führt die Eintracht! Kamada leitet das Tor selbst ein, André Silva findet den zu frei stehenden Kostić auf links, der unbedrängt flach in die Mitte gibt - und der rutscht perfekt durch zum mittlerweile in der Mitte lauernden Kamada, der aus sechs Metern nur noch einschieben muss.

36 Das ist eine tolle Aktion von Stefano Guidotti! Der 20-Jährige erobert sich nahe der Mittellinie den Ball, läuft mit Tempo auf den gegnerischen Kasten zu und wartet mit dem Zuspiel genau bis zum richtigen Moment. Schade, dass der Steckpass auf den rechts mitgelaufenen Nicola Dalmonte etwas zu lang gerät.

38 Tooor für LASK, 2:0 durch Klauss

Der Gefoulte tritt selbst an und trifft! Er verwertet mit einem Schuss in die Mitte, Luís Maximiano springt weg und kommt so nicht mehr an den Ball.

37 Einwechslung bei Sporting CP: Luís Maximiano

33 Die Begegnung spielt sich in dieser Phase vornehmlich im Mittelfeld ab.

37 Auswechslung bei Sporting CP: Rodrigo Fernandes

36 Jetzt hat der LASK alle Trümpfe in der Hand, zuerst müssen sie noch auf den Wechsel warten.

30 Eine halbe Stunde ist rum und die favorisierten Gastgeber liegen erwartungsgemäß in Führung. Was jedoch überrascht ist das die Türken das aktivere Team mit mehr Torgelegenheiten sind. Zur Erinnerung: Sie liegen ohne Chance auf ein Weiterkommen mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Basel hingegen ist auf dem besten Wege, sich mit einem Sieg den Gruppensieg zu sichern.

35 Dinamo darf aus halbrechter Position zum Freistoß antreten. Viktor Tsygankov schlenzt die Kugel aus nicht mal 20 Metern nur knapp über das kurze Eck!

35 Gelbe Karte für Almoatasembellah Ali (Vitória Guimarães)



34 Glück für die SGE, die sich den Ausgleich eigentlich noch nicht verdient hatte. Aber vielleicht brauchte es diesen Moment, um die SGE wachzurütteln und das Selbstbewusstsein wiederzuerwecken.

35 Rote Karte für Renan Ribeiro (Sporting CP)

Torhüter Ribeiro fliegt vom Platz! Damit muss Sporting auch noch tauschen. Zusätzlich gibt es auch ncoh Elfmeter.

34 Im Moment fällt es den Luganesi wieder deutlich schwerer, sich zu befreien. Unter Druck spielt David Da Costa die Kugel direkt ins Seitenaus.

34 Klauss kommt zum Abschluss, wird aber gefoult!

32 Das Pannenfestival der Ukrainer geht weiter. Viktor Tsygankov kommt im Rückraum zu einem vielversprechenden Abschluss, sein Mitspieler steht aber genau im Weg.

32 Wieder Saka! Eine Hereingabe von der rechten Seite spielt Zinho Vanheusden bei seinem Klärungsversuch direkt in die Füße von Bukayo Saka, Der steht halblinks in guter Schussposition, aber sein Schuss aus 14 Metern geht knapp rechts oben am Tor vorbei.

31 Da ist plötzlich die Riesenchance zur Führung! Vitali Mykolenko ist auf links frei durch und spitzelt die Kugel in die Mitte, wo es Artem Besedin vollbringt, aus einem Meter über den leeren Kasten zu grätschen!

31 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:1 durch Danny da Costa

Dickes Geschenk von Torwart Miguel Silva! Nach einer in den Rückraum geklärten Ecke köpft Da Costa das Ding von außerhalb des Strafraums wieder hinein - Silva kommt heraus und lässt die Pille ganz unglücklich zwischen den Handschuhen flutschen, wonach der Ball über die Linie kullert.

31 Endlich eine gute Chance für die Hessen! Eine Flanke von links kommt perfektin die Mitte zu Gonçalo Paciência, dessen Kopfstoß aber von Keeper Silva über die Latte gelenkt werden kann.

32 Nächstes bärenstarkes Tackling von Trauner! Camacho kommt gefährlich in Flankenposition, Trauner grätscht ihm den Ball ab.

30 Eine halbe Stunde ist gespielt. Einen selbstbewussten Auftritt legen die Hausherren nicht gerade hin. Die vier internationalen Partien ohne Dreier und die 1:2-Niederlage gegen Zorya Lugansk vom Wochenende sind den Hauptstädtern anzumerken.

31 Potzmann zieht von der Strafraumgrenze ab, der Ball springt zu ihm zurück und auf die Hand - die Situation ist damit dahin.

30 Den Schreck haben die Linzer schnell verarbeitet und sind wieder im Vorwärtsgang.

29 Immerhin bekommt die SGE die Konter der Gäste mitterweile etws besser in den Griff. Ali muss den Ball aus der zweiten Reihe abschließen, haut das Ding aber letztlich deutlich über das Gehäuse.

30 Tor für Stade Rennes, 1:0 durch Joris Gnagnon

30 Gelbe Karte für Qara Qarayev (Qarabağ FK)

29 Olivier Custodio probiert es mal aus der zweiten Reihe. Der Schuss scheint von einem Gegenspieler zum Eckball abgefälscht zu werden, Georgiy Bushchan plückt die Bogenlampe jedoch rechtzeitig aus der Luft.

27 Auch die Gäste tauchen nicht mehr vor dem Kasten Frankfurts auf - aber sie müssen ja nicht, mit ihrer Kontertaktik fahren sie bislang hervorragend. Die Adler geraten allerdings so langsam unter Zugzwang.

27 Starke Fußabwehr! Von links zieht Bukayo Saka in den Strafraum und zielt aus spitzem Winkel in die kurze Torwartecke. Arnaud Bodart hat aber rechtzeitig den Fuß draußen und wehrt zur Ecke ab.

27 Basel versucht die Partie etwas zu beruhigen. In ihrem Sinne ist das Spiel mit vielen Torgelegenheiten nicht.

23 Doch die Türken reagieren sofort. Üzüm setzt sich am linken Flügel durch und legt von der Grundlinie in die Mitte ab. Abdülkadir Parmak ist eingestartet und versucht den leicht hoppelnden Ball direkt zu nehmen. Er verfehlt aus 14 Metern jedoch um ein gutes Stück auf der rechten Seite, als er es aus vollem Lauf flach mit rechts probiert.

27 Jetzt hat der LASK Glück gehabt! Jesé kommt ein wenig überraschend vor dem Tor an den Ball, Trauner wirft sich in den Schuss, sonst wäre Schlager hier wohl nicht mehr rangekommen.

27 Da ist die nächste Halbchance für Dinamo. Oleksandr Karavayev bringt von der rechten Strafraumkante eine scharfe Hereingabe auf den ersten Pfosten. Carlos de Pena köpft das Leder aber deutlich daneben.

22 Die Gastgeber gehen nun früh drauf und setzen Arsenal früh unter Druck. Die Gunners lassen die Kugel ruhig durch die eigenen Reihen laufen und wirken recht einfallslos. Es geht lieber noch einmal hinten rum, als den Weg nach vorne zu suchen.

26 Ist Nicola Dalmonte nicht eigentlich Stürmer? Gerade ist der 22-Jährige auch bei eigenem Ballbesitz am eigenen Sechzehner zu finden.

26 Gelbe Karte für Damián Suárez (Getafe CF)

26 Gelbe Karte für Anders Christiansen (Malmö FF)

26 Gelbe Karte für Yuri Gazinskiy (FK Krasnodar)

25 Jetzt müssen die Gäste aufmachen und mehr riskieren. Das könnte dem LASK Räume öffnen.

25 76 Prozent Ballbesitz stehen Dinamo bislang zu Buche. Eine ganz klare Torchance gibt es aber noch nicht zu vermelden.

23 Die Eintracht ist der Form der letzten Wochen entsprechend ziemlich harmlos in der Offensive, obwohl der Ballbesitz durchaus da ist und der Ball meist in der Hälfte der Gäste. Gonçalo Paciência drischt die Pille weit drüber.

24 Erstmals geht es bei den Weiß-Blauen über rechts! Oleksandr Karavayev zieht von der Außenbahn in die Mitte, verfehlt das lange Eck mit seinem Schlenzer jedoch weit.

23 In einer vorherigen Szene hat Viktor Tsygankov erneut auf den Schlappen bekommen. Der Angreifer regt sich tierisch über die aus seiner Sicht überharte Spielweise der Gäste auf, kann aber weitermachen.

23 Tooor für LASK, 1:0 durch Gernot Trauner

Trauner trifft zum 1:0! Michorl bringt den Eckball an den zweiten Pfosten, Trauner steigt hoch und bezwingt Torhüter Renan Ribeiro! Wieder mal kann der LASK seine Stärke bei Standards ausspielen.

22 Jetzt fällt Carlos de Pena ein Abpraller vor die Füße. Seine Direktabnahme aus 20 Metern rauscht aber deutlich am linken Pfosten vorbei.

21 Tooor für FC Basel, 1:0 durch Silvan Widmer

Und dennoch geht der FCB in Front! Eine Ecke wird von links durch Zuffi ins Zentrum geschlagen. Dort steht Arthur Cabral knapp zehn Meter vor dem Kasten frei. Er drückt den Ball stark auf den Kasten, doch der Keeper kann parieren. Der Abpraller landet drei Meter vor dem rechten Pfosten jedoch bei Widmer, der nur noch ins leere Tor am nicht besetzten Pfosten einschieben muss.

22 Eckball für den LASK.

22 Ranftl bearbeitet die rechte Seite, der Abwehrriegel der Portugiesen ist bisher nicht zu knacken.

22 Tor für Rosenborg BK, 0:1 durch Pål André Helland

20 Nach den überzeugenden Basel-Minuten zu Beginn hat sich das Spiel mittlerweile deutlich geändert. Trabzonspor ist deutlich gefährlicher.

21 Gerade ist der Schwung ein wenig raus. So richtig viel Durchschlagskraft können auch die Hausherren nicht entwickeln, dabei brauchen sie heute einen Dreier.

18 Es is eine ausgeglichene Partie, in der Standard Lüttich sogar mehr Spielanteile hat. Im letzten Drittel stehen die beiden Hintermannschaften aber weitgehend gut, sodass es bisher eine Partie mit wenigen Chancen bleibt.

20 ... Vitória Guimarães schlägt den Ball ungefährlich herein, aber da war auch schon viel Zeitspiel dabei. Das quittieren die Frankfurter Fans dementsprechend mit gellenden Pfiffen.

17 Gelbe Karte für Abdülkadir Parmak (Trabzonspor)



17 Die Gäste müssten eigentlich schon führen. Zwei Ecken sorgen für große Geafhr. Zunächst geht ein Kopfball nach einer Ecke nur ganz knapp vorbei, nur eine Minute später wird auf der Linie geklärt. Die Ecke von rechts traf Fernandes' linke Hüfte, von der aus die Kugel perfekt im linken Eck eingeschlagen wäre.

19 Tsygankov macht sich zur Behandlung auf den Weg zum Spielfeldrand. Carlos de Pena führt den Freistoß aus zentraler Position aus, schlenzt das Leder allerdings flach und ungefährlich in die Mauer.

19 Potzmann versucht einen hohen Ball in den Lauf von Goiginger zu spielen, der Ball ist zu ungenau.

18 Gelbe Karte für Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt)

Leichter Ellenbogenschlag vom Österreicher, die Gelbe kann man geben. Freistoß für die Gäste aus dem rechten Halbfeld...

16 Die Linzer gehen jetzt wieder vermehrt in die Offensive, nach wie vor tun sie sich aber schwer Chancen rauszuarbeiten.

18 Gelbe Karte für Stefano Guidotti (FC Lugano)

Auch den gelben Karton bekommt der junge Mittelfeldmann noch gezeigt. Tsygankov muss weiterhin auf dem Spielfeld behandelt werden.

15 Die nächste Gelegenheit für Trabzonspor: Von der linken Seite segelt eine Flanke auf den langen Pfosten, wo Donis Avdijaj die Kugel Volley nimmt. Der Aufsetzer wird vom Keeper über die Latte gelenkt.

17 Von der Strafraumkante kommt Viktor Tsygankov zum Abschluss. Der Ball zischt zwar links vorbei, doch der Unparteiische hat ein Foul von Stefano Guidotti erkannt und verschafft den Weiß-Blauen einen aussichtsreichen Freistoß.

16 Eintracht Frankfurt will sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und versucht das Spiel nach wie vor mit Geduld aufzuziehen. Die Zeit ist noch da - aber allmählich müssen auch die ersten Chancen entstehen.

13 Parmak chippt einen Freistoß aus 30 Metern von halblinks über die Mauer. Die Hereingabe fällt zehn Meter vor dem Kasten herunter. Ekuban streckt sein Bein zwar aus, doch er verfehlt die Kugel knapp. Es war schwer, doch wäre ihm die Ballkontrolle gelungen, hätte er frei vor dem Tor gestanden.

14 Die Nachricht aus Frankfurt ist natürlich im Stadion angekommen. Vitória Guimarães führt, was Standard in die Karten spielt. Nun müssen sie selbst ihre Hausaufgaben machen.

16 Lugano kann in diesen Minuten für etwas mehr Entlastung sorgen. Sandi Lovrič darf nahe der linken Außenbahn zum Freistoß antreten, schlenzt die Kugel aber genau in die Arme von Georgiy Bushchan.

13 Auf der anderen Seite hat Emile Smith-Rowe die Gelegenheit. Er zieht von rechts in den Strafraum ein, aber sein Schuss zischt links am Tor vorbei.

15 Wieder sucht Aratore mit einem Steilpass den startenden Holender, diesmal geht aber Innenverteidiger Denys Popov dazwischen.

13 Die Portugiesen spielen das weiterhin gefällig. Sie lassen vor dem eigenen Tor noch nichts zu und spielen bei Ballgewinn blitzschnell in die Spitze. Das könnte heute ein hartes Stück Arbeit für die SGE werden.

14 Bis jetzt hat der LASK alles unter Kontrolle, schafft es in der Offensive aber noch nicht in gefährliche Schusspositionen zu kommen.

12 Da ist die erste Chance der Partie! Paul Mpoku setzt in der rechten Strafrumhälfte Konstantinos Mavropanos unter Druck, der den Ball direkt in die Füße von Mehdi Carcela-González spielt. Der schießt aus 16 Metern ab, aber der Schuss geht direkt flach auf Emiliano Martínez, der damit keine Probleme hat.

13 Die Luganesi versuchen es mal wieder mit einem schnellen Gegenangriff. Beim finalen Pass von Marco Aratore steht Filip Holender jedoch meterweit im Abseits.

14 Gelbe Karte für Aleksandr Martinovich (FK Krasnodar)

10 Ekuban und Alderete treffen sich in einem Luftzweikampf am Mittelkreis. Ersterer hält sich danach den Oberkörper und bleibt liegen. Ein Foul war nicht zu sehen. Er kann auch ohne Behandlung weiterspielen.

12 Alles geht bei den Ukrainern über links. Nun hat sich Vitaliy Buyalskiy auf dem Flügel Platz verschafft und probiert es aus spitzem Winkel direkt, David Da Costa macht das Eck aber geschickt zu.

12 Der Anfangsschwung ist mal draußen. Sporting kommt besser ins Spiel und hat jetzt auch mehr Ballbesitz als noch zu Beginn.

10 Die SGE protestiert zurecht, das war ein klares Foul an Rode im Vorfeld des Tores. Da es keinen VAR in der Euro League gibt, wird die Entscheidung des litauischen Referees nicht zurückgenommen.

11 Dinamo bleibt am Drücker. Ein flaches De Pena-Zuspiel von links verpasst Artem Besedin am zweiten Pfosten nur um wenige Zentimeter!

10 Michorl kommt beinahe in Flankenposition, legt sich den Ball aber ein Stück zu weit vor - Abstoß.

10 Bei Mykolenko scheint es trotz der eindeutigen Wechselgeste erst einmal weiterzugehen. Zumindest einen Einwurf kann der 20-Jährige problemlos ausführen.

8 Jetzt auch Standard mit dem ersten Freistoß. Nicolas Gavory kann die Kugel von der linken Seite hineinflanken, aber die Hereingabe findet keinen Mitspieler und wird geklärt. Da war mehr drin.

7 Es kehrt etwas Ruhe ein. Die weiß gekleideten Basler kontrollieren die Kugel etwas länger, aber auch die Gäste aus der Türkei zeigen, dass sie den Weg nicht angetreten haben, um nur hinterherzulaufen. Auch sie starten Versuche das Leder über mehrere Stationen in den eigenen Reihen zu halten.

8 Tooor für Vitória Guimarães, 0:1 durch Rochinha

Bitter! Nach einem Frankfurter Konter wird Rode im Mittelfeld mit einem gestreckten Bein gefällt, das ist eigentlich ein Foul. Der Schiedsrichter pfeift das nicht, obwohl Rode liegenbleibt. Der Konter läuft weiter und nach einem überragenden Pass von Poha von links ist Rochinha frei und versenkt eiskalt flach gegen Rønnow.

8 Auf der Gegenseite wird Vitali Mykolenko in den Sechzehner geschickt. Der aufgerückte Linksverteidiger kann das Leder aber nicht im Spiel halten und scheint sich bei seiner verunglückten Grätsche sogar verletzt zu haben.

7 Gute Freistoßposition für Arsenal! Aus halbrechter Position an der Strafraumgrenze legt Alexandre Lacazette sich die Kugel zurecht. Sein Schuss in die Richtung linke Torecke wird aber abgefälscht.

8 Erster Torschuss für Sporting. Camacho schießt aus gut 20 Metern und Schlager kann locker halten.

6 Lugano kontert! Linus Obexer läuft von links auf den Kasten zu und versucht vor der Strafraumgrenze, den weiter rechts postierten Nicola Dalmonte mitzunehmen. Der Italiener verliert sich aber im Abwehrwald.

7 Holland schupft einen Ball ins Tor-Out. Hier kann er Ranftl nicht in Szene setzen.

5 Standard Lüttich zeigt in den ersten Minuten, dass sie da sind und voll auf Sieg spielen. Präsenz im Mittelfeld ist vorhanden und mit ordentlich Tempo geht es nach vorne, auch wenn es mit dem Einzug ins letzte Drittel noch nicht klappen will.

6 Frankfurt fängt sich und spielt einige gute Bälle in die Spitze, aber die Eintracht stand nun schon mehrmals im Abseits. Die Gäste stehen hoch mit ihrer letzten Reihe.

5 Knapp fünf Minuten sind gespielt, da holen die Ukrainer schon die vierte Ecke heraus. Artem Besedin kommt in der Zentrale völlig frei zum Kopfball, setzt aber deutlich zu hoch an.

3 Die Portugiesen können den Ball in den ersten Minuten gut festmachen. Es ist zu sehen, dass man die Gäste als typische Iberer hier vor allem technisch nicht unterschätzen sollte.

4 Frieser presst gut und spielt Klauss beinahe frei, Sporting kann sich aber noch befreien.

3 Arthur Cabral gibt den nächsten Versuch ab. Sein Distanzschuss aus 20 Metern geht jedoch deutlich vorbei.

4 Der Standard bringt nichts ein, doch Dinamo setzt sich nun im letzten Drittel fest. Eine scharfe Hereingabe von Carlos de Pena kann gerade noch abgefangen werden.

2 Basel legt gleich los. Nach 37 Sekunden gibt es für sie den ersten Eckstoß. Von links segelt sie in den Strafraum und am langen Pfosten ist Pululu völlig frei. Er drückt die Kugel stark in Richtung des linken Pfostens, doch er verpasst den Blitzstart um einen knappen Meter.

2 Und schon die erste Verletzungsunterbrechung. Paul Mpoku trifft David Luiz im Laufduell mit dem Ellenbogen im Gesicht. Der Übeltäter kommt mit einer Ermahnung davon, womit Freddie Ljungberg gar nicht einverstanden ist.

3 Viel Energie im Spiel des LASK. Noch sind sie nicht gefährlich vors Tor gekommen, treiben aber die Portugiesen vor sich her.

2 Ohne gegnerische Einwirkung verspringt Fabio Daprelà der Ball im eigenen Strafraum - Dinamo darf erstmals zur Ecke antreten!

1 Los geht's in der Finanzmetropole! Die SGE ganz in Schwarz, Vitória Guimarães ganz in Weiß.

1 Der Ball rollt! Wer sichert sich ein Ticket für die nächste Runde?

1 Ranftl läuft ins Tor-Out und fällt hart. Er kann aber weitermachen.

1 Spielbeginn

Bei Trabzonspor sind gleich neun Positionen im Vergleich zum letzten Ligaspiel verändert. Sie nutzen das sportlich unbedeutende Spiel, um zu rotieren.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt geht es los!

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Los geht's auf der Gugl.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

LASK hat Anstoß.

In wenigen Augenblicken geht es los, die Spieler betreten den Rasen und schütteln sich die Hände.

Die Teams sind auf dem Rasen und gleich geht es los. Der Gastgeber spielt im roten Dress und macht den Anstoss. Arsenal FC spielt in Dunkelblau.

Das Unparteiischengespann kommt aus Aserbaidschan und wird von Əliyar Ağayev angeführt. In dieser Saison pfiff der 32-Jährige unter anderem das 3:1 des Linzer ASK gegen den FC Basel in der Champions League-Quali.

Auf der Pressekonferenz gibt sich Gäste-Coach Karaman entspannt: „Wenn man auf die Punkteverteilung guckt, sieht man, dass es eine schwierige Aufgabe wird.“ Dennoch erhofft er sich „mit einem Kampf und einer guten Punktzahl“ ins Land zurückzukehren.

Die Mannschaften kommen jetzt aufs Feld.

Daraus möchte Basel-Trainer Marcel Koller Motivation schöpfen: „Wir haben einen guten Lauf, die Mannschaft ist gut drauf und es sind nur noch zwei Spiele vor der Winterpause also ist noch genug Energie da.“ Er erwarte jedoch einen Gegner, der „alles reinhauen und Punkte mitnehmen“ will. Fabian Frei erklärt, worin die Motivation besteht, Gruppensieger zu werden: „Wenn man die Champions-League-Resultate mitverfolgt hat, weiß man was für Brocken da noch runterkommen.“ Gegen Teams wie Ajax oder Inter Mailand wolle er lieber noch nicht in der nächsten Runde treffen.

Momentan belegt Basel den zweiten Platz, nur einen Zähler hinter den Young Boys, die später am Abend um das Weiterkommen kämpfen. Basel gewann beide Partien im Dezember deutlich mit 3:0 und 4:0.

Der FC Basel wäre in diesem Jahr beinahe in der Königsklasse angetreten, doch nachdem sie in der zweiten Qualifikationsrunde PSV Eindhoven rausgekegelt hatten, scheiterten sie an der Hürde namens LASK aus Österreich.

Bei den Linzern ist also alles auf einen Sieg programmiert. Dafür müssen sie natürlich auch noch einiges auf dem Platz zeigen. Für die Aufstiegsparty danach wäre ein Sieg natürlich förderlich.

Die Gäste aus Portugal sind zwar aus Europa schon ausgeschieden, liegen in der Liga aber vollkommen im Soll. Sie stehen auf dem fünften Platz, den sie auch am Ende der letzten Spielzeit einnahmen. Zuletzt ist aber auch bei den Männern aus der Universitätsstadt ein wenig der Wurm drin gewesen, in den letzten sechs Partien gab es nur zwei Siege. „Unsere Bilanz könnte natürlich besser sein, wir sind damit nicht zufrieden“, so Trainer Vieira. Eine Mannschaft in Topform sieht also anders aus - eigentlich dürfte heute Abend also alles für die Eintracht sprechen. Oder ist die Angelegenheit heute doch nicht so klar wie es scheint?

Valérien Ismaël

"Ich glaub, vor unseren Fans, ausverkauften Haus, das wird heute ein fantastische Stimmung. Wir möchten das heute besser und konsequenter machen als in Lissabon."

Ein besonderes Duell könnte heute das zwischen Tamás Kádár und Filip Holender werden. Der erfahrene Innenverteidiger in Reihen Dinamos und der Angreifer der Luganesi kennen sich bestens aus der ungarischen Nationalmannschaft.

Schon in Lissabon war der LASK dem Sieg nahe, hat sich dann aber selbst um die Früchte des Erfolgs gebracht. Schon damals war aber klar, dass der LASK sich nicht vor den Portugiesen verstecken muss.

In der Liga sieht es in diesem Jahr sogar nach einer Verbesserung aus: Nach 14 Spieltagen steht der Verein auf dem dritten Rang mit vier Zählern Rückstand auf Tabellenführer Sivasspor. Man wird jedoch von zahlreichen Teams dicht verfolgt. Umso wichtiger ist die derzeitige Serie. Seit fünf Ligaspielen verlor Trabzonspor nicht mehr und holte dabei starke 13 Punkte.

Das Team von Ünal Karaman steht in dieser Saison nach einer vierjährigen Pause endlich wieder in einem europäischen Wettbewerb. Dies erreichten sie durch den vierten Rang in der abgelaufenen Süper Lig.

Der Schiedsrichter des Spiels ist Andreas Ekberg aus Schweden. Der 34-jährige ist zum 10. Mal in der Europa League im Einsatz und wird von seinen schwedischen Kollegen Mehmet Culum und Stefan Hallberg an der Seitenlinie unterstützt.

Das Hinspiel in St. Gallen Anfang Oktober endete torlos. Damals war Fabio Celestini allerdings noch Trainer der Südschweizer, mittlerweile hat bekanntlich der frühere Sion-Coach Maurizio Jacobacci das Kommando übernommen.

Standard Lüttich liegt in der belgischen Eerste klasse A auf dem 3. Platz hinter KAA Gent und Club Brugge. Nach zwei knappen 2:1-Siegen gab es am vergangenen Wochenende lediglich ein 2:2 gegen Royal Excel Mouscron Péruwelz.

Der Sieg in Portugal gelang allerdings vor der Krise der Eintracht: Mittlerweile konnte Frankfurt die letzten vier Bundesligaspiele nicht gewinnen, auch wenn zuletzt gegen die Hertha immerhin wieder ein Punkt nach drei Pleiten in Serie heraussprang. Dennoch: Die Adler sind alles andere als in Form, müssen aber den Schwung aus dem Dreier bei Arsenal mitnehmen und zumindest auf internationalem Parkett wieder die Magie zu versprühen, die sie letztes Jahr fast ins Finale gehievt hätte.

Die Linzer Gugl wird jedenfalls gut gefüllt sein. Viele Fans möchten mit der Manschaft auch den Erfolg feiern. Immerhin ist dem LASK eine historische Leistung gelungen.

Lugano steht nach fünf Partien noch komplett ohne Dreier und mit nur einem eigenen Treffer da und ist bereits sicher aus dem Wettbewerb ausgeschieden. Aber natürlich geht es für die Tessiner nicht nur um die Ehre, sondern auch um Punkte für das UEFA-Ranking.

Zunächst einmal müsste die SGE die Gäste einfach nur schlagen, um sicher weiter zu sein. Vitória Guimarães ist bereits sicher als Letzter aus der Gruppe ausgeschieden und spielt heute Abend lediglich um die Goldene Ananas. Auch das Hinspiel konnte Frankfurt knapp, aber letztlich verdient mit 1:0 für sich entscheiden.

Sporting muss auf seinen Topscorer verzichten, der seine Gelbsperre absitzen muss.

Die Ausgangslage in der Gruppe ist gar nicht so einfach, zunächst aber die klaren Fakten: Die Eintracht wäre heute Abend durch, wenn sie Vitória Guimarães schlagen oder Standard Lüttich im Parallelspiel nicht gewinnt. Schwieriger wird es bei einem Remis, wenn gleichzeitig Arsenal gegen Lüttich verlieren sollte. Dann nämlich hätten drei Mannschaften 10 Punkte und es würde auf die jeweiligen direkten Vergleiche und Torverhältnisse ankommen. Diese Rechenschieberei ersparen wir uns aber an dieser Stelle und greifen darauf zurück, wenn es so weit kommen sollte.

LASK spielt in seinem gewohnten System und bietet seine beste Elf. Heute soll der Gruppensieg fixiert werden.

Immerhin würde Dinamo aufgrund der drei geschossenen Auswärtstore den direkten Vergleich mit Malmö gewinnen - bei einem Heimsieg der Ukrainer würde es also schon reichen, wenn die Schweden in Kopenhagen nur unentschieden spielen.

Die Ausgangslage beider Teams ist sehr unterschiedlich. Der FC Basel ist bereits für die nächste Runde qualifiziert. Heute soll lediglich der Gruppensieg festgeschnürt werden. Sollte im Parallelspiel zwischen Getafe und Krasnodar ein Team gewinnen, benötigt der FCB ebenfalls einen Dreier. Teilen sich die Spanier und Russen die Punkte, stehen die Rot-Blauen ohnehin als Tabellenerster fest. Trabzonspor ist mit einem Punkt in der Gruppe weit abgeschlagen. Für sie geht es sportlich um nichts mehr. Den einen Zähler holten die Türken im Hinspiel beim 2:2.

Die Saison vom Arsenal FC läuft für die Ambitionen des Vereins äüßerst bescheiden. Das Team von Freddie Ljungberg steht derzeit mit 22 Punkten auf dem 9. Rang und ist bereits sieben Punkte von einem Champions-League-Platz entfernt. Das es in der Europa League gut läuft ist für die Gunners daher wichtig, denn hier bringt der Siegerpokal auch einen Startplatz in der Champions League mit. Immerhin: Nach sieben sieglosen Spielen in der Premier League gewann man am Montag mit 3:1 gegen West Ham United.

Nur zum Auftakt der Gruppe I konnte Dinamo Kiev einen Sieg einfahren - gegen Malmö gewannen die Ukrainer am ersten Spieltag mit 1:0. Darauf folgten jedoch drei Unentschieden und zuletzt eine spektakuläre 3:4-Niederlage bei den Schweden. Aufgrund der Serie von vier internationalen Partien ohne Dreier ist das Team von Aleksey Mikhaylichenko heute auf Schützenhilfe angewiesen.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung FC Basel gegen Trabzonspor. Anpfiff in die letzten Runde der Europa-League-Gruppenphase ist um 18:55 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Entscheidungsspieltag in der Europa League! In der Gruppe F will die Eintracht aus Frankfurt gegen Vitória Guimarães aus Portugal in die nächste Runde einziehen.

Es ist wahrlich keine einfache Aufgabe für den Club aus Belgien und auch die Bilanz spricht nicht für den Gastgeber. Fünfmal trafen die beiden Vereine aufeinander und funfmal gewann Arsenal. Erstmals traf man 1992 imdamaligen Pokal der Pokalsieger aufeinander, dann 2009 in der Champions League. Zehn Jahre später folgte das Hinspiel in der laufenden Europa League Saison, dass Arsenal mit 4:0 gewann. Gabriel Martinelli schnürte innerhalb von drei Minuten einen Doppelpack.

Schönen Abend und herzlich willkommen zum letzten Europa League-Gruppenspieltag: Während es für Dinamo Kiev noch um das Weiterkommen geht, verabschiedet sich der FC Lugano bereits sicher von der internationalen Bühne. Um 18:55 Uhr geht es los!

Etwas verkompliziert wird der Kampf um den Einzug in das Sechzehntelfinale durch den ausgeglichenen direkten Vergleich zwischen Lüttich und Frankfurt. Beide gewannen jeweils ihr Heimspiel mit 2:1. Spielen also die Frankfurter Unentschieden und Standard gelingt ein Sieg gegen Arsenal ist Tordifferenz entscheidet. Ist diese ebenfalls identisch entscheidet nach der Reihenfolge die größere Anzahl erzielter Tore, die Anzahl der Auswärtstore oder die größere Anzahl an Siegen. Zunächst hat die Eintracht aber die besseren Karten und Lüttich muss auf Schützenhilfe hoffen.

Die besten Karten auf das Weiterkommen hat das Team aus London. Lediglich bei einem 9:0-Sieg von Lüttich und einem Sieg von Eintracht Frankfurt würden sie im direkten Vergleich noch hinter die beiden Teams rutschen. Es geht demnach heute vor allem um das Fernduell zwischen Lüttich und der Eintracht.

In der Gruppe F haben noch drei Mannschaften die Möglichkeit darauf, in der Europa League zu überwintern. Einzig das Schlusslicht Vitória Guimarães hat mit nur zwei Punkten keine Chance mehr. Arsenal FC führt die Gruppe mit zehn Zählern vor Eintracht Frankfurt (9 Punkte) und Standard Lüttich (7 Punkte) an.

Hallo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Europa-League-Gruppenphase. Im Stade Sclessin in Lüttich trifft heute Abend um 18.55 Uhr Standard Lüttich auf den Arsenal FC. Viel Spaß!

Herzlich willkommen in der Europa League zum Spiel in der Gruppe D zwischen LASK und Sporting CP.



Der LASK ist fix qualifiziert, jetzt geht es noch drum, ob gar der Gruppensieg für die Linzer herausschaut. LASK Trainer Valérien Ismaël ist jedenfalls auf den Sieg fokussiert und will auch nicht zu viele Gedanken an den Gegner verlieren, der aller Voraussicht nach nicht in Bestbesetzung nach Linz kommt. Dazu müssen die Portugiesen auch noch auf Bruno Fernandes verzichten, der an acht von elf Toren beteiligt war.



Heute sollen die Linzer ihre Spielphilosophie wieder auf den Platz bringen und die Gruppe gewinnen, besonders auch im Hinblick auf die Revanche für das verlorene Hinspiel. Es war wohl eines der besten Saisonspiele des LASK, trotzdem war am Ende Sporting Sieger.



Ein Sieg würde jedenfalls für das Sechzehntelfinale eine bessere Ausgangsposition bedeuten. Zusätzlich würde der LASK auch wieder ordentliche Prämien einstreifen. In diesser Hinsicht war diese Gruppenphase bereits ein voller Erfolg, heute wartet die Krönung. Schiedsrichter William Collum kommt aus Schottland. sowie seine Assistenten Francis Connor und David McGeachie.