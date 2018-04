Dortmund scheitert an Salzburg , Leipzig weiter

Bei uns gibt es Spannung immer inklusive, manchmal mehr als erträglich. Ralph Hasenhüttl

"Wir sind natürlich sehr stolz und sehr froh, dass wir es geschafft haben weiterzukommen. Wir wissen aber, dass wir es viel früher hätten entscheiden können", sagte Trainer Ralph Hasenhüttl. "Bei uns gibt es Spannung immer inklusive, manchmal mehr als erträglich." Auf wen Leipzig am 5. und 12. April in der Runde der letzten Acht trifft, entscheidet sich am Freitag in Nyon. Dort steht ab 13 Uhr die Auslosung an.



Eines dürfte Leipzigs Freude trüben: Kapitän Willi Orban sah seine dritte Gelbe Karte der Europapokal-Saison und ist im nächsten Spiel gesperrt. Das Viertelfinal-Ticket bedeutet derweil den größten Erfolg der erst 2009 gegründeten Leipziger. Gleichzeitig sind sie das erste ostdeutsche Team seit Dynamo Dresden 1991, das es im europäischen Klubfußball so weit bringt.