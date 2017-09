Gegen so ein Top-Team muss alles passen, das war nur in der ersten Halbzeit der Fall. Timo Horn

Das Tor gab dem FC weiteren Auftrieb. Über außen sorgten Leonardo Bittencourt und Simon Zoller immer wieder für Gefahr, in der Defensive ließ der FC in den ersten 45 Minuten keine ernsthafte Chance der nur mit einer besseren B-Elf angetretenen Gunners zu. Peter Stöger konnte zufrieden sein, wäre da nicht die Verletzung von Nationalspieler Jonas Hector. Der 27-Jährige musste nach einem Tackling von Ospina humpelnd vom Platz und droht dem FC nun auszufallen.



Zur Halbzeit reagierte Arsenal-Coach Arsene Wenger und brachte den Ex-Schalker Kolasinac ins Spiel. Eine goldrichtige Wahl: Nur wenige Minuten im Spiel traf der kantige Defensivakteur mit einem wuchtigen Schuss zum Ausgleich. Mohamed Elneny hatte den Treffer eingeleitet. Die Nord-Londoner waren fortan besser im Spiel. Alex Iwobi mit einer Volley-Abnahme (52.) und Ainsley Maitland-Niles (65.) hatten weitere gute Möglichkeiten. So kam der Führungstreffer der Gastgeber nicht mehr überraschend. Sehenswert setzte Sanchez den Ball aus halblinker Position ins rechte obere Toreck. Als schließlich Bellerin auf 3:1 erhöhte, war das Spiel entschieden. "Gegen so ein Top-Team muss alles passen, das war nur in der ersten Halbzeit der Fall", sagte der Kölner Schlussmann Timo Horn.