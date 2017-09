PSG kontert die Bayern aus

Bayern-Trainer Carlo Ancelotti hatte mit der Aufstellung für eine große Überraschung gesorgt. Er verzichtete auf die Routiniers Franck Ribery und Arjen Robben, der in der 69. Minute eingewechselt wurde, im Angriff sowie auf Jerome Boateng und Mats Hummels in der Abwehr. Boateng saß nicht einmal auf der Bank. Dafür spielten Thomas Müller und James sowie Niklas Süle und Javi Martinez in der Innenverteidigung von Beginn an.



Arjen Robben wollte sich zur ungewöhnlichen Aufstellung nicht äußern, "da ich keine Unruhe in die Mannschaft bringen will. Wir müssen zusammenhalten. Die Aufstellung ist Sache des Trainers", so Robben. Die Niederlage sei vermeidbar gewesen, sagte Robben: "Da war heute mehr drin, aber wir haben leider das Tor nicht gefunden."