Das Joker-Tor von Uth weckt immerhin geringe Hoffnungen. "Wenn wir in der ersten Halbzeit die Tore machen, gehen wir als Sieger vom Platz", monierte Hoffenheims erster internationaler Torschütze. "Wenn wir dort unsere Chancen nutzen, können wir es eng machen." Im Rückspiel am 23. August (20:45 Uhr/ZDF ab 20:15 Uhr) muss 1899 aber als erste deutsche Mannschaft an der legendären Anfield Road gewinnen, soll der Traum von der Königsklasse doch noch in Erfüllung gehen. "Wir haben unsere Chancen nicht genutzt. Wir sind die bessere Mannschaft, haben mehr vom Spiel, schaffen es aber nicht früher ein Tor zu machen", haderte 1899-Torwart Oliver Baumann im ZDF. "Wir waren gut in der Defensive. Wir hätten noch mehr Tore erzielen können", sagte Liverpools deutscher Nationalspieler Emre Can und warnte: "Nächste Woche müssen wir wieder 100 Prozent geben".