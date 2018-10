Wolfsburg Derbysieger, Bayern mit Mühe

Die Wolfsburger nutzten in der 20. Minute ihren ersten kompletten Spielzug, um in Führung zu gehen: Nach Vorarbeit von Wout Weghorst und Daniel Ginczek schlug ein satter Rechtsschuss von Admir Mehmedi aus spitzem Winkel in der kurzen Ecke ein. Daraufhin bemühte sich Hannover zwar, wurde aber erst in den letzten Zügen der ersten Halbzeit gefährlich.



In der zweiten Halbzeit blieb Wolfsburg das kombinationsstärkere Team und hatte die Partie im Griff, ohne sich so richtig verausgaben zu müssen. Als die Hannoveraner am Ende alles nach vorne warfen, entschied Weghorst bei einem Konter in der dritten Minute der Nachspielzeit die Partie.