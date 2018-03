Timo Werner trifft für Leipzig Quelle: dpa

RB Leipzig kann sich bessere Hoffnungen auf das Erreichen des Viertelfinales der Europa League machen. Die Sachsen gewannen das Achtelfinal-Hinspiel gegen Zenit St. Petersburg vor heimischem Publikum mit 2:1 (0:0). Bruma traf in der 56. Minute nach Zusammenspiel mit Timo Werner zur Führung für die Leipziger. Werner selbst erzielte in der 77.Minute das 2:0. Domenico Criscito verkürzte allerdings vier Minuten vor Schluss für St. Petersburg per Freistoß-Treffer.



Dem Tabellensechsten der Bundesliga reicht im Rückspiel am kommenden Donnerstag im WM-Stadion der russischen Ostsee-Hafenstadt ein Unentschieden für den Einzug in die nächste Runde. Zenit hat allerdings mit vier Siegen in vier Spielen die beste Heimbilanz aller Teams in der Europa League.