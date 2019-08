90 Gelbe Karte für Chuba Akpom (PAOK Saloniki)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Slovan Bratislava, 1:0 durch Myenty Abena

90 Spielende

90 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Dmitriy Ivanisenya

90 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Levan Arveladze

89 Tor für FC Turin, 2:3 durch Andrea Belotti

87 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Moha

87 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Erik Daniel

85 Gelbe Karte für Tomás Rincón (FC Turin)

85 Auswechslung bei Molde FK -> Mathis Bolly

85 Einwechslung bei Molde FK -> Mattias Moström

85 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Joel Abu Hanna

85 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Maksym Bilyi

84 Tor für Partizan Belgrad, 2:1 durch Zoran Tošić

81 Gelbe Karte für Vallejo (Wolverhampton Wanderers)

81 Tor für Espanyol Barcelona, 3:1 durch Matías Vargas

80 Einwechslung bei PAOK Saloniki -> Miroslav Stoch

80 Auswechslung bei PAOK Saloniki -> Diego Biseswar

79 Gelbe Karte für Douglas Augusto (PAOK Saloniki)

79 Gelbe Karte für Marin Ljubičić (Slovan Bratislava)

79 Gelbe Karte für Myenty Abena (Slovan Bratislava)

79 Gelbe Karte für Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers)

79 Tor für Espanyol Barcelona, 2:1 durch Javi López

77 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Nono

77 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Joeri de Kamps

76 Auswechslung bei PAOK Saloniki -> Anderson Esiti

76 Einwechslung bei PAOK Saloniki -> Douglas Augusto

76 Gelbe Karte für Ángel Crespo (PAOK Saloniki)

76 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Raúl Jiménez

76 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Patrick Cutrone

76 Granero (Espanyol Barcelona) verschießt einen Elfmeter

90 Gelbe Karte für Zelimkhan Bakaev (Spartak Moskau)

90 Einwechslung bei Linfield FC -> Kirk Millar

90 Auswechslung bei Linfield FC -> Joel Cooper

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Qarabağ FK, 3:2 durch Magaye Gueye

89 Gelbe Karte für Faycal Rherras (Qarabağ FK)

73 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Seydouba Soumah

73 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Bibras Natcho

87 Gelbe Karte für Mahir Emreli (Qarabağ FK)

72 Gelbe Karte für Bremer (FC Turin)

72 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:3 durch Raúl Jiménez

86 Auswechslung bei AIK Solna -> Robert Lundström

86 Einwechslung bei AIK Solna -> Heradi Rashidi

71 Gelbe Karte für Daniele Baselli (FC Turin)

71 Auswechslung bei FC Turin -> Cristian Ansaldi

71 Einwechslung bei FC Turin -> Ola Aina

71 Gelbe Karte für Saša Zdjelar (Partizan Belgrad)

71 Gelbe Karte für Mathis Bolly (Molde FK)

71 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Puado

71 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Matías Vargas

85 Einwechslung bei Spartak Moskau -> Nail Umyarov

85 Auswechslung bei Spartak Moskau -> Ayaz Guliev

85 Einwechslung bei Sporting Braga -> Murilo

85 Auswechslung bei Sporting Braga -> André Horta

85 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Odsonne Édouard

85 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Vakoun Bayo

70 Gelbe Karte für Jurij Medveděv (Slovan Bratislava)

69 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Diogo Jota

69 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Pedro Neto

69 Auswechslung bei Molde FK -> Magnus Eikrem

69 Einwechslung bei Molde FK -> Martin Ellingsen

82 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> Michael Johnston

82 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Lewis Morgan

82 Auswechslung bei Celtic Glasgow -> James Forrest

82 Einwechslung bei Celtic Glasgow -> Olivier Ntcham

90 Fazit:

Das war's. Eintracht Frankfurt unterliegt im Auswärtsspiel bei Racing Straßburg mit 0:1 und muss in der kommenden Woche im Heimspiel das Ruder in den Playoffs rumreißen. Nachdem die Gastgeber eine starke erste Hälfte spielten und hochverdient mit einer Führung in die Kabine ging, steigerten sich die Gäste deutlich in Durchgang zwei und hatten den Ausgleich nur ein paar Sekunden nach Wiederanpfiff auf dem Fuß: Daichi Kamadas Schuss parierte Matz Sels allerdings stark. In der Folge dominierte die SGE die Partie, kam aber nicht richtig gefährlich in den Sechszehner, da der französische Vertreter defensiv robust stand und damit mit einem kleinen Vorteil nach Frankfurt reisen.

90 Spielende

66 Einwechslung bei PAOK Saloniki -> Karol Świderski

66 Auswechslung bei PAOK Saloniki -> Dimitrios Pelkas

80 Einwechslung bei Linfield FC -> Andrew Waterworth

80 Auswechslung bei Linfield FC -> Shayne Lavery

90 Es gab keine längere Unterbrechungen und deshalb gibt es nur zwei Minuten oben drauf.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

89 Die Anhänger von RC schmettern im Stadion die französische Nationalhymne und zollen ihr Team für eine insgesamt gute Leistung ihren Respekt. Währenddessen passiert auf dem Rasen nicht viel.

64 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Adama Traoré

64 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Jonny

64 Auswechslung bei FC Turin -> Soualiho Meïté

64 Einwechslung bei FC Turin -> Tomás Rincón

64 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Maksym Lunyov

64 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Vladlen Yurchenko

78 Gelbe Karte für Georgi Dzhikiya (Spartak Moskau)

62 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Filip Stevanovic

62 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Takuma Asano

61 Tor für FC Turin, 1:2 durch Lorenzo De Silvestri

86 Das ist ein taktischer Wechsel von "Les Blues", die einen Innenverteidiger für einen Stürmer bringen.

86 Einwechslung bei RC Strasbourg: Mohamed Simakan

86 Auswechslung bei RC Strasbourg: Ludovic Ajorque

85 Die SGE baut einen Angriff über links mit Filip Kostić auf. Nach der Flanke nimmt Lucas Torró die Kugel mit der Brust an, dreht sich um die eigene Achse und schießt aus 15 Metern mit rechts unter Bedrängnis. Sein Versuch geht drei Meter rüber.

90 Gelbe Karte für Didier Lamkel Zé (Royal Antwerp FC)

90 Auswechslung bei Royal Antwerp FC -> Didier Lamkel Zé

90 Einwechslung bei Royal Antwerp FC -> Alexis De Sart

90 Gelbe Karte für Oussama Idrissi (AZ Alkmaar)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Olivier Boscagli

90 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Toni Lato

75 Tor für Linfield FC, 3:1 durch Shayne Lavery

89 Auswechslung bei KAA Gent -> Jonathan David

89 Einwechslung bei KAA Gent -> Yūya Kubo

74 Gelbe Karte für Robert Lundström (AIK Solna)

74 Tor für Sporting Braga, 1:0 durch Ricardo Horta

59 Tor für Wolverhampton Wanderers, 0:2 durch Diogo Jota

59 Auswechslung bei FC Turin -> Álex Berenguer

59 Einwechslung bei FC Turin -> Saša Lukić

88 Gelbe Karte für Ovidiu Popescu (Steaua Bukarest)

88 Gelbe Karte für Sinan Bolat (Royal Antwerp FC)

73 Tor für Celtic Glasgow, 2:0 durch Odsonne Édouard

58 Tor für Espanyol Barcelona, 1:1 durch Facundo Ferreyra

83 Belohnt sich hier Eintracht Frankfurt noch für einen deutlich erhöhten Aufwand in den zweiten 45 Minuten?

72 Auswechslung bei AIK Solna -> Kolbeinn Sigþórsson

72 Einwechslung bei AIK Solna -> Chinedu Obasi

86 Auswechslung bei HNK Rijeka -> Antonio Čolak

86 Einwechslung bei HNK Rijeka -> Jakov Puljić

56 Gelbe Karte für Álex Berenguer (FC Turin)

81 Nach einem Freistoß von links von Daichi Kamada entsteht Trubel und ein "Kuddel-Muddel" im Sechszehner von RC. Nach wenigen Sekunden haut ein Verteidiger die Kugel aus der Gefahrenzone.

85 Gelbe Karte für Ron Vlaar (AZ Alkmaar)

85 Gelbe Karte für Donyell Malen (PSV Eindhoven)

70 Auswechslung bei AIK Solna -> Nabil Bahoui

70 Einwechslung bei AIK Solna -> Anton Salétros

84 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Cody Gakpo

84 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Jorrit Hendrix

54 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Rafael Ratão

54 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Aleksandar Čavrić

79 Ecke für Racing Straßburg. Dominik Kohr klärte einen Ball zuvor ins Aus. Der Standard durch Benjamin Corgnet ist ungefährlich, binnen weniger Sekunden ist die Kugel schon beim eigenen Keeper Matz Sels.

83 Auswechslung bei KAA Gent -> Roman Yaremchuk

83 Einwechslung bei KAA Gent -> Louis Verstraete

68 Gelbe Karte für Míchel (Qarabağ FK)

78 Der nächste Wechsel bei Frankfurt.

78 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Dominik Kohr

82 Tor für AZ Alkmaar, 1:1 durch Myron Boadu

67 Einwechslung bei Qarabağ FK -> Magaye Gueye

67 Auswechslung bei Qarabağ FK -> Dani Quintana

78 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Gelson Fernandes

76 Der - vielleicht - stärkste Mann verlässt unter Standing Ovations das Feld und wird ersetzt durch den südafrikanischen Nationalspieler Lebo Mothiba.

81 Auswechslung bei PSV Eindhoven -> Mohammed Ihattaren

81 Einwechslung bei PSV Eindhoven -> Kostas Mitroglou

76 Einwechslung bei RC Strasbourg: Lebo Mothiba

76 Auswechslung bei RC Strasbourg: Adrien Thomasson

50 Gelbe Karte für Leke James (Molde FK)

75 Die Frankfurt-Fans geben Gas und feuern ihre Mannschaft lautstark an. Die Spieler pushen nun auch wieder vermehrt in die Gefahrenzone.

79 Auswechslung bei HNK Rijeka -> Maxwell Acosty

79 Einwechslung bei HNK Rijeka -> Dani Iglesias

64 Einwechslung bei Sporting Braga -> Vítor Tormena

64 Auswechslung bei Sporting Braga -> Pablo Santos

63 Auswechslung bei Spartak Moskau -> Reziuan Mirzov

63 Einwechslung bei Spartak Moskau -> Lorenzo Melgarejo

48 Gelbe Karte für Cristian Ansaldi (FC Turin)

72 Der fällige Freistoß von halbrechts wird von Filip Kostić getreten, landet aber zum wiederholten Male auf dem Kopf eines Abwehrspielers.

76 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Bruno Duarte

76 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Alexandre Guedes

76 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Jonas Svensson

76 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Bjørn Johnsen

76 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Serge Gakpé

76 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Ioannis Pittas

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Umar Sadiq

46 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Ognjen Ožegović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Dídac Vilà

46 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Víctor Sánchez

46 Anpfiff 2. Halbzeit

71 Gelbe Karte für Adrien Thomasson (RC Strasbourg)

Foul an Gonçalo Paciência - klar Gelb.

75 Auswechslung bei Royal Antwerp FC -> Lior Refaelov

75 Einwechslung bei Royal Antwerp FC -> Dino Arslanagić

69 Es sind noch etwas mehr als 20 Minuten zu absolvieren. Die zweite Hälfte geht bis dato klar an Frankfurt, die einfach besser spielen, als noch zu Beginn der Partie. Allerdings fehlt der letzte Punch, der letzte Schritt: der Treffer.

73 Gelbe-Rote Karte für Buta (Royal Antwerp FC)

71 Tor für KAA Gent, 2:1 durch Laurent Depoitre

66 Das Spiel könnte den Frankfurtern übrigens noch einiges an Ärger bedeuten. Seit Januar dieses Jahres befinden sich die Hessen aufgrund von mehrfachen Fehlverhaltens der eigenen Fans auf Bewährung. Da die Anhänger heute beim Einlaufen ordentlich Pyrotechnik gezündet haben, könnte es zu einer Ausschlussstrafe beim nächsten Auswärtsspiel im internationalen Wettbewerb kommen.

69 Auswechslung bei HNK Rijeka -> Zoran Kvržić

69 Einwechslung bei HNK Rijeka -> Darko Velkovski

54 Gelbe Karte für Joel Cooper (Linfield FC)

64 Der Torschütze verlässt das Feld und macht Platz für den frischen Ibrahima Sissoko.

68 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

68 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Pantelis Hatzidiakos

68 Gelbe Karte für Jonathan David (KAA Gent)

64 Einwechslung bei RC Strasbourg: Ibrahima Sissoko

64 Auswechslung bei RC Strasbourg: Kévin Zohi

67 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Adrián Sardinero

67 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Fotis Papoulis

67 Gelbe Karte für Olivier Boscagli (PSV Eindhoven)

66 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Rochinha

66 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Rafa Soares

66 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Mihai Pintilii

66 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Răzvan Oaidă

66 Auswechslung bei Royal Antwerp FC -> Ivo Rodrigues

66 Einwechslung bei Royal Antwerp FC -> Geoffry Hairemans

51 Gelbe Karte für João Novais (Sporting Braga)

61 Nach Zuspiel von Makoto Hasebe zieht Filip Kostić von rechts nach innen und schießt aus 20 Metern mit dem linken Fuß. Sein Versuch geht zwei Meter am rechten Pfosten vorbei.

60 Ludovic Ajorque meldet sich mal wieder für RC im deutschen Sechszehner zu Wort. Von links schießt er mit dem linken Fuß aus spitzem Winkel aufs Tor, die Kugel geht allerdings weit vorbei.

63 Gelbe Karte für Dieumerci Mbokani (Royal Antwerp FC)

63 Auswechslung bei KAA Gent -> Brecht Dejaegere

63 Einwechslung bei KAA Gent -> Roman Bezus

48 Tor für Celtic Glasgow, 1:0 durch James Forrest

62 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Denis Poha

62 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> André Almeida

62 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Giannis Gianniotas

62 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Facundo Pereyra

57 Der deutsche Vertreter schnürt den Gastgeber weitgehend in der Hälfte der Franzosen ein und zieht sein Spiel auf - aber solange es noch 0:0 steht, bringt das herzlich wenig. Noch ist da zu wenig Druck im Spiel der Hessen.

61 Tor für PSV Eindhoven, 3:0 durch Denzel Dumfries

46 Einwechslung bei Sporting Braga -> João Novais

46 Auswechslung bei Sporting Braga -> Fransérgio

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Doğan Erdoğan (Trabzonspor)

90 Auswechslung bei Trabzonspor -> Caleb Ekuban

90 Einwechslung bei Trabzonspor -> Yusuf Sari

90 Gelbe Karte für Paulinho (AEK Athen)

90 Spielende

60 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Ionuț Vînă

60 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Harlem Gnohéré

60 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Thomas Ouwejan

60 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Albert Guðmundsson

45 Gelbe Karte für Léo Matos (PAOK Saloniki)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Andrea Belotti (FC Turin)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Artem Gromov (Zorya Lugansk)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Partizan Belgrad, 1:1 durch Seydouba Soumah

54 Die Eintracht steht durch des Rückstandes auch defensiv ein wenig offener. Ein Konter über rechts von Straßburg wird allerdings wegen Abseits zurück gepfiffen.

58 Gelbe Karte für Roman Yaremchuk (KAA Gent)

43 Tor für Wolverhampton Wanderers, 0:1 durch Bremer (Eigentor)

43 Tor für Molde FK, 0:1 durch Mathis Bolly

87 Auswechslung bei Rangers FC -> Alfredo Morelos

87 Einwechslung bei Rangers FC -> Jermain Defoe

87 Auswechslung bei Rangers FC -> Scott Arfield

87 Einwechslung bei Rangers FC -> Glen Kamara

57 Gelbe Karte für Mihai Pintilii (Steaua Bukarest)

57 Tor für KAA Gent, 1:1 durch Laurent Depoitre

56 Tor für PSV Eindhoven, 2:0 durch Cody Gakpo

51 Gelbe Karte für Makoto Hasebe (Eintracht Frankfurt)

Der Japaner protestierte zu heftig aufgrund des Handspiels und wird verwarnt.

50 Nach einer One-Touch-Ablage von Gonçalo Paciência lässt Daichi Kamada zwei Abwehrspieler aussteigen und zieht ins Zentrum. Sein Schuss aus 15 Metern geht gefährlich aufs Tor, wird allerdings von einem Abwehrspieler mit der Hand abgefälscht - das sieht der Referee nicht - und dementsprechend gibt es weder einen Elfmeter, noch fällt das Tor.

84 Auswechslung bei AEK Athen -> Nélson Oliveira

84 Einwechslung bei AEK Athen -> Georgios Giakoumakis

84 Auswechslung bei Legia Warschau -> Marko Vešović

84 Einwechslung bei Legia Warschau -> Dominik Nagy

49 Eintracht Frankfurt kommt deutlich besser aus der Kabine und spielt deutlich aggressiver, agiler und ist jetzt aktuell die spielbestimmende Mannschaft. RC verteidigt derzeitig nur.

53 Gelbe Karte für Florin Tănase (Steaua Bukarest)

38 Tor für Zorya Lugansk, 0:1 durch Vladyslav Kochergin

46 Großchance SGE! Und da ist direkt der eingewechselte Sebastian Rode. Der Mittelfeldspieler spielt die Kugel auf rechts in den Lauf von Danny da Costa, der direkt auf den Elfmeterpunkt ablegt, an dem Daichi Kamada steht. Der Rechtsschuss des Japaner wird von Matz Sels noch gerade so zur Ecke abgewehrt - die bleibt aber ungefährlich.

46 Trainer Adi Hütter hat bei Frankfurt zweimal gewechselt. Mijat Gaćinović und Ante Rebić machen Platz für Sebastian Rode und Gonçalo Paciência.

46 Weiter geht es in Straßburg.

49 Gelbe Karte für Calvin Stengs (AZ Alkmaar)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Gonçalo Paciência

45 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Ante Rebić

45 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt: Sebastian Rode

33 Auswechslung bei Molde FK -> Erling Knudtzon

33 Einwechslung bei Molde FK -> Mathis Bolly

45 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt: Mijat Gaćinović

45 Bei der SGE bahnt sich ein Doppelwechsel an.

77 Auswechslung bei Trabzonspor -> Alexander Sørloth

77 Einwechslung bei Trabzonspor -> Doğan Erdoğan

47

47 Tor für PSV Eindhoven, 1:0 durch Mohammed Ihattaren

46 Auswechslung bei Steaua Bukarest -> Mihai Roman I

46 Einwechslung bei Steaua Bukarest -> Adrian Popa

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Tor für FC Kopenhagen, 3:1 durch Mohammed Daramy

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Linfield FC, 2:1 durch Shayne Lavery

44 Gelbe Karte für Boli Bolingoli-Mbombo (Celtic Glasgow)

72 Auswechslung bei Trabzonspor -> Anthony Nwakaeme

72 Einwechslung bei Trabzonspor -> Donis Avdijaj

72 Gelbe Karte für Alfredo Morelos (Rangers FC)

71 Auswechslung bei Legia Warschau -> Cafú

71 Einwechslung bei Legia Warschau -> Domagoj Antolić

70 Tor für Trabzonspor, 1:3 durch Caleb Ekuban

40 Tor für Linfield FC, 1:1 durch Mark Stafford

84 Auswechslung bei Riga FC -> Vladislavs Fjodorovs

84 Einwechslung bei Riga FC -> Aleksejs Višņakovs

24 Gelbe Karte für Joel Abu Hanna (Zorya Lugansk)

38 Gelbe Karte für Sebastian Larsson (AIK Solna)

21 Gelbe Karte für Facundo Ferreyra (Espanyol Barcelona)

65 Auswechslung bei AEK Athen -> Daniele Verde

65 Einwechslung bei AEK Athen -> Chico Geraldes

20 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Iturraspe

20 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Marc Roca

45 Halbzeitfazit: Der Gastgeber RC Straßburg führt zur Pause mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt - und das ist so auch in Ordnung. Bereits zu Beginn des Spiels gingen beide Mannschaften ein hohes Tempo und drangen immer wieder in die jeweilige Gefahrenzone ein - der erste richtig gefährliche Torschuss saß dann allerdings erst in der 33. Minute: Kévin Zohi traf glücklich nach einer Ecke zur Führung für Racing, die über weite Strecken des Spiels dominant auftraten. Frankfurt agierte bislang zu passiv und wirkte ein wenig überrascht über die Stärke des Gegners - das muss sich in Hälfte zwei ändern.

79 Auswechslung bei FC Kopenhagen -> Rasmus Falk

79 Einwechslung bei FC Kopenhagen -> Mohammed Daramy

64 Gelbe Karte für Marko Vešović (Legia Warschau)

63 Auswechslung bei AEK Athen -> David Simão

63 Einwechslung bei AEK Athen -> Nenad Krstičić

45 Ende 1. Halbzeit

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

61 Gelbe Karte für Jon Flanagan (Rangers FC)

44 Gelbe Karte für Benjamin Corgnet (RC Strasbourg)

Der Spieler bekommt für die Aktion die gelbe Karte.

44 Foul an Martin Hinteregger. Benjamin Corgnet hält auf der linken Seite gegen Martin Hinteregger den Fuß drauf - die Flanke von Filip Kostić aus 30 Metern rutscht durch und landet bei Danny da Costa, der das Leder allerdings weit über das Gehäuse befördert.

90 Gelbe Karte für Ridgeciano Haps (Feyenoord Rotterdam)

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Kenan Pirić (NK Maribor)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

29 Gelbe Karte für Mark Stafford (Linfield FC)

88 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Leroy Fer

88 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Wouter Burger

41 Es sind noch knapp fünf Minuten zu absolvieren in Durchgang eins. Weiterhin beherrschen "Les Blues" die Begegnung - doch gelingt Frankfurt vielleicht noch der Ausgleich vor dem Pausentee?

87 Gelbe Karte für Nigel Hasselbaink (Hapoel Be'er Sheva)

87 Gelbe Karte für Ben Bitton (Hapoel Be'er Sheva)

26 Gelbe Karte für Ayaz Guliev (Spartak Moskau)

40 Fantastische Stimmung in Straßburg, das muss man wirklich sagen und anerkennen - da können viele deutsche Stadien nicht mithalten. Aktuell hüpft die komplette Arena nach der Melodie von "Jingle Bells".

40 Tor für HNK Rijeka, 0:1 durch Tibor Halilovic

37 Die Hessen versuchen immer wieder die Lücken in der Abwehr von RC - doch auch defensiv ist Straßburg bislang stabil.

83 Gelbe Karte für Rafael Forster (Ludogorez Rasgrad)

68 Auswechslung bei Riga FC -> Felipe Brisola

68 Einwechslung bei Riga FC -> Oļegs Laizāns

68 Auswechslung bei Riga FC -> Roger

68 Einwechslung bei Riga FC -> Deniss Rakels

38 Tor für Royal Antwerp FC, 0:1 durch Dylan Batubinsika

34 Die Führung der Franzosen ist verdient. Racing spielt agiler, aggressiver und insgesamt einfach spielbestimmender. Die SGE kommt nicht wirklich mit der Spielfreude und Flexibilität der Gastgeber klar und ist mehr mit dem verteidigen, als mit dem angreifen beschäftigt.

81 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Naor Sabag

81 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Miguel Vítor

51 Gelbe Karte für Paweł Stolarski (Legia Warschau)

80 Auswechslung bei NK Maribor -> Rudi Vancaš

80 Einwechslung bei NK Maribor -> Jasmin Mešanović

33 Tooor für RC Strasbourg, 1:0 durch Kévin Zohi

Die Franzosen gehen in Führung! Nach einer Ecke von der rechten Seite von Benjamin Corgnet prallt das Spielgerät an den Rücken von Danny da Costa und damit vor die Füße von Kévin Zohi, der aus drei Metern mit rechts einfach nur den Ball ins Tor hämmert.

78 Tor für Feyenoord Rotterdam, 3:0 durch Leroy Fer

78 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Anicet Andrianantenaina

78 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jakub Świerczok

33 Gelbe Karte für Zoran Kvržić (HNK Rijeka)

31 Gelbe Karte für Jonas Martin (RC Strasbourg)

...aber auch der Straßburger wird für die Aktion bestraft.

31 Gelbe Karte für David Abraham (Eintracht Frankfurt)

Der Frankfurter...

30 Es kommt nach einem Zweikampf zwischen Jonas Martin und David Abraham zu einem Gerangel - der Schiedsrichter hat Mühe die Akteure auseinander zu bringen.

62 Tor für FC Kopenhagen, 2:1 durch Pieros Sotiriou

28 Filip Kostić tritt aus 25 Metern und zentraler Position zum Freistoß an und hämmert die Kugel halbhoch in die linke Ecke. Matz Sels nimmt das Leder dankend an und springt in die Ecke, wehrt den Schuss ab.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

15 Tor für Qarabağ FK, 0:1 durch Faycal Rherras

26 Der Bundesligist spielt sich mit Daichi Kamada und Mijat Gaćinović über halblinks in die Gefahrenzone, aber sofort ist wieder ein Verteidiger da: Lamine Koné geht dazwischen und zerstört den Angriff.

73 Einwechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Luis Sinisterra

73 Auswechslung bei Feyenoord Rotterdam -> Sam Larsson

72 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

72 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

24 Auffallend stark agiert bei den "Les Blues" Adrien Thomasson. Der offensive Mittelfeldspieler schleicht sich immer wieder zwischen die Ketten, fordert viele Bälle und dirigiert das Spiel ruhig aber dominant.

25 Gelbe Karte für Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar)

68 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Jimmy Marín

68 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> David Keltjens

23 Gelbe Karte für Esteban Sachetti (Apollon Limassol)

21 Es sind nicht die Fans von Eintracht Frankfurt, sondern die französischen Fans, die für ordentlich Stimmung sorgen und ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Aber klar: Es durften nur 1.200 Frankfurter mitreisen.

67 Gelbe Karte für Stéphane Badji (Ludogorez Rasgrad)

65 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Dan Biton

65 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Marcelinho

65 Auswechslung bei NK Maribor -> Luka Zahovič

65 Einwechslung bei NK Maribor -> Martin Kramarič

65 Auswechslung bei NK Maribor -> Rok Kronaveter

65 Einwechslung bei NK Maribor -> Marcos Tavares

18 Nach einer Ecke kommt Ante Rebić im Rückraum an den Ball und schießt direkt aus 15 Metern aufs Tor. Sein Versuch wird allerdings von Lionel Carole geblockt - das war das gefährlichste, was die SGE bislang zu bieten hatte.

64 Auswechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Niv Zrihan

64 Einwechslung bei Hapoel Be'er Sheva -> Ben Sahar

16 Die Anfangsphase gehört insgesamt betrachtet den Hausherren: Straßburg spielt überraschend offensiv, ist flexibel im Mittelfeld und traut sich mit steilen und cleveren Pässen oft in die Gefahrenzone.

17 Gelbe Karte für Valentin Crețu (Steaua Bukarest)

61 Gelbe Karte für Renato Tapia (Feyenoord Rotterdam)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei FC Kopenhagen -> Carlo Holse

46 Einwechslung bei FC Kopenhagen -> Michael Santos

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Einwechslung bei FK Sūduva -> Robertas Vėževičius

90 Auswechslung bei FK Sūduva -> Mihret Topčagić

90 Spielende

90 Spielende

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

15 Gelbe Karte für Almoatasembellah Ali (Vitória Guimarães)

44 Tor für Trabzonspor, 1:2 durch Caleb Ekuban

14 Gelbe Karte für Elisha Owusu (KAA Gent)

13 Riesen-Chance für RC! Auf links spielen Lionel Carole und Adrien Thomasson einen ultra-schnellen Doppelpass, hebeln die Abwehr aus und schicken Dimitri Liénard mit einem cleveren Pass auf die Reise in Richtung Strafraum. Der Mittelfeldspieler schießt aus 20 Metern mit dem linken Fuß ein paar Zentimeter am linken Pfosten vorbei.

12 Ludovic Ajorque erobert sich auf der linken Außenbahn gegen Makoto Hasebe an der Eckfahne die Kugel und läuft an der Grundlinie entlang in Richtung Tor. Aufgrund der massiven Bedrängnis der SGE-Verteidiger schießt er aus sehr spitzem Winkel ans Außennetz.

87 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Tokmac Nguen

87 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Lukács Bőle

87 Gelbe Karte für Aleksandar Živanović (FK Sūduva)

57 Gelbe-Rote Karte für Dino Hotič (NK Maribor)

10 Die ersten zehn Minuten verliefen bereits mit viel Tempo. Beide Mannschaften haben richtig Bock auf dieses Spiel - dementsprechend geht es immer wieder schnell hin und her, allerdings noch ohne eines gefährlichen Abschlusses.

56 Tor für Feyenoord Rotterdam, 2:0 durch Leroy Fer

85 Auswechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Ismaila Soro

85 Einwechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Or Tzaadon

8 Es gibt Ecke für die Hessen, nachdem der Schuss von Filip Kostić von der halblinken Seite abgeblockt wird. Der Standard von der rechten Seite durch Daichi Kamada stellt kein Problem für Keeper Matz Sels dar.

39 Gelbe Karte für Artur Jędrzejczyk (Legia Warschau)

5 Die Racing-Fans fordern einen Handelfmeter. Nach einem Angriff über die rechte Seite mit Kenny Lala und Kévin Zohi landet der Ball auf der linken Außenbahn bei Benjamin Corgnet, dessen Schuss am Arm von Makoto Hasebe hängen bleibt. In der Wiederholung sieht man deutlich: Den kann man geben - gab es aber nicht.

82 Auswechslung bei Malmö FF -> Søren Rieks

82 Einwechslung bei Malmö FF -> Jonas Knudsen

3 Aufgrund einer Pyro-Aktion der heimischen Fans ist es im Stadion aktuell noch ein wenig nebelig. Das beeinträchtigt die Frankfurter aber nicht.

78 Auswechslung bei FK Sūduva -> Renan Oliveira

78 Einwechslung bei FK Sūduva -> Eligijus Jankauskas

2 Die Gäste aus Frankfurt spielt in den weißen Trikots mit schwarzen Hosen. Straßburg, auch "Les Blues" genannt, agiert in blau-weiß.

1 Los geht es in Straßburg.

1 Spielbeginn

76 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Roland Varga

76 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Michal Škvarka

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

73 Auswechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Dor Jan

73 Einwechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Ariel Lazmi

28 Tor für Trabzonspor, 1:1 durch Caleb Ekuban

41 Tor für Riga FC, 1:1 durch Vladimir Kamešs

69 Auswechslung bei FK Sūduva -> Josip Tadić

69 Einwechslung bei FK Sūduva -> Sandro Gotal

69 Gelbe Karte für Avishay Cohen (Bnei Yehuda Tel Aviv)

24 José Sosa (Trabzonspor) verschießt einen Elfmeter

24 Gelbe Karte für André Martins (Legia Warschau)

Die Teams sind in der Kabine. Die finalen Ansprachen laufen...

67 Einwechslung bei Ferencvárosi TC -> Tamás Priskin

67 Auswechslung bei Ferencvárosi TC -> Franck Boli

67 Auswechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Mohammad Ghadir

67 Einwechslung bei Bnei Yehuda Tel Aviv -> Dor Elo

67 Auswechslung bei Malmö FF -> Felix Beijmo

67 Einwechslung bei Malmö FF -> Lasse Nielsen

22 Gelbe Karte für Ognjen Vranješ (AEK Athen)

60 Auswechslung bei Malmö FF -> Arnór Ingvi Traustason

60 Einwechslung bei Malmö FF -> Guillermo Molins

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

Im deutschen Fußball läuft es für die SGE ebenfalls gut: Ein hart umkämpfter 5:3-Sieg im Pokal gegen Waldhof Mannheim und ein 1:0-Erfolg in der Liga gegen die TSG Hoffenheim stehen auf dem Papier – damit soll es für die Hessen heute weitergehen. „Es geht für beide Clubs um sehr sehr viel“, sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter am Mittwochabend auf der Pressekonferenz vor dem ersten Duell in Frankreich.

38 Gelbe Karte für Anton Nedyalkov (Ludogorez Rasgrad)

4 Tor für AEK Athen, 1:0 durch Marko Livaja

33 Tor für Feyenoord Rotterdam, 1:0 durch Sam Larsson

18 Tor für FC Kopenhagen, 1:0 durch Viktor Fischer

47 Tor für Malmö FF, 3:0 durch Oscar Lewicki

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Gelbe Karte für Marko Livaja (AEK Athen)

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Kommen wir zur Eintracht: In der zweiten Quali-Runde setzten sich die Hessen mit insgesamt 4:2 gegen Flora Talinn durch. Daraufhin bezwangen die Frankfurter den FC Vaduz mühelos mit insgesamt 6:0 und stehen damit in den heutigen Playoffs.

In der Vergangenheit kickten Stars wie Arsène Wenger und Raymond Domenech für RC – diese Zeiten sind längst vorbei. Dennoch gibt es noch Spieler, die den Anhängern in Deutschland ein Begriff sein könnten: Stefan Mitrovic und Ludovic Ajorque. Mitrovic kickte vor ein paar Jahren in der Bundesliga für den SC Freiburg und Ajorque zählt zu den besseren Stürmern im französischen Oberhaus und traf vergangene Spielzeit neunmal in Ligue 1.

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

40 Gelbe Karte für Emilius Zubas (Bnei Yehuda Tel Aviv)

40 Tor für Malmö FF, 2:0 durch Rasmus Bengtsson

In der französischen Ligue 1 konnte Racing noch keinen Sieg feiern, ist aber auch noch ungeschlagen. Nach einem 1:1 beim Auftaktspiel gegen den FC Metz folgte ein 0:0 gegen Stade Reims.

36 Tor für Malmö FF, 1:0 durch Markus Rosenberg

Durch den Gewinn des französischen Ligapokals qualifizierten sich die Gastgeber aus Frankreich erstmals seit 13 Jahren wieder für die Europa League. In der zweiten Qualifikationsrunde des Wettbewerbes setzte sich Straßburg mit insgesamt 4:3 gegen den israelischen Vertreter Maccabi Haifa durch. In der dritten Runde wartete mit Lok Plowdiw ein polnischer Vertreter, der locker mit 2:0 (nach Hin-und Rückspiel) bezwungen wurde.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Hallo und damit einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zum Liveticker zur heutigen Partie zwischen RC Straßburg und Eintracht Frankfurt in den Playoffs zur Europa League.

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Danel Sinani

90 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Mehdi Ouamri

90 Spielende

90 Tor für FC Ararat-Armenia, 2:1 durch Ilja Antonov

84 Gelbe Karte für Aleksandar Damčevski (FC Ararat-Armenia)

82 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Gor Malakyan

82 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Ilja Antonov

78 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Ryan Klapp

78 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Mickaël Garos

77 Gelbe Karte für Kódjo Alphonse (FC Ararat-Armenia)

75 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Ogana

75 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Anton Kobyalko

74 Gelbe Karte für Omar Natami (F91 Dudelange)

68 Tor für F91 Dudelange, 1:1 durch Danel Sinani

66 Gelbe Karte für Mario Pokar (F91 Dudelange)

56 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Petros Avetisyan

56 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Armen Ambartsumyan

54 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Dominik Stolz

54 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Omar Natami

46 Anpfiff 2. Halbzeit

90 Spielende

45 Ende 1. Halbzeit

82 Auswechslung bei FC Astana -> Marin Tomasov

82 Einwechslung bei FC Astana -> Rangelo Janga

81 Gelbe Karte für Slobodan Simović (FC BATE Borisov)

79 Auswechslung bei FC BATE Borisov -> Maksim Skavysh

79 Einwechslung bei FC BATE Borisov -> Anton Saroka

22 Tor für FC Ararat-Armenia, 1:0 durch Mailson

61 Einwechslung bei FC BATE Borisov -> Willum Þór Willumsson

61 Auswechslung bei FC BATE Borisov -> Dmitriy Baga

54 Einwechslung bei FC BATE Borisov -> Jasse Tuominen

54 Auswechslung bei FC BATE Borisov -> Hervaine Moukam

52 Tor für FC Astana, 3:0 durch Rúnar Sigurjónsson

46 Einwechslung bei FC Astana -> Roman Murtazaev

46 Auswechslung bei FC Astana -> Ndombe Mubele

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

44 Tor für FC Astana, 2:0 durch Yuriy Logvinenko

38 Gelbe Karte für Antonio Rukavina (FC Astana)

25 Gelbe Karte für Hervaine Moukam (FC BATE Borisov)

23 Tor für FC Astana, 1:0 durch Marin Tomasov

17 Gelbe Karte für Dmitriy Shomko (FC Astana)