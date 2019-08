120 Spielende

120 Elfmeterschießen

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

90 Spielende

87 Tor für UMF Stjarnan, 1:3 durch Baldur Sigurðsson

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

79 Tor für Espanyol Barcelona, 0:3 durch Facundo Ferreyra

90 Spielende

90 Tor für Vitória Guimarães, 4:0 durch João Carlos Teixeira

90 Spielende

90 Spielende

90 Gelbe Karte für Declan Caddell (Crusaders FC)

88 Tor für Vitória Guimarães, 3:0 durch Edmond Tapsoba

83 Auswechslung bei Crusaders FC -> Rory Hale

83 Einwechslung bei Crusaders FC -> Gary Thompson

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

81 Auswechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Jamie Insall

81 Einwechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Michael Bakare

80 Auswechslung bei Crusaders FC -> Jordan Owens

80 Einwechslung bei Crusaders FC -> David Cushley

78 Auswechslung bei Crusaders FC -> Ross Clarke

78 Einwechslung bei Crusaders FC -> Declan Caddell

77 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:4 durch Jordan Forsythe (Eigentor)

90 Nestor El Maestro.

"Der zweite Heimsieg in Folge ist ein kleiner, bedeutungsloser Trost. Die Jungs haben alles gegeben, teilweise auch sehr gut gespielt, der Gegner war über zwei Begegnungen unglaublich effektiv, oder glücklich. Aus ganz wenigen Chancen haben sie drei Tore gemacht, das ist aus ihrer Sicht natürlich optimal."

90 Ende 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

74 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Rajko Brežančić

74 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Slobodan Urošević

74 Auswechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Michael Wilde

74 Einwechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Pristley Farquharson

73 Tor für Partizan Belgrad, 3:0 durch Filip Stevanovic

90 Lukas Spendlhofer

"Es nervt total, wir sind bitter enttäuscht. So ist leider der Fußball, weil wir über zwei Spiele die ganz klar bessere Mannschaft waren, oder zumindest die gefährlichere. Aber das hilft leider nichts, wenn der Gegner 2-3 Mal aufs Tor schießt, aber dann jedes Mal trifft."

90 Fazit

SK Sturm Graz scheidet trotz 2:1 Sieg gegen FK Haugesund aus dem Europacup aus. Die zweite Halbzeit beginnt ideal für die Grazer, die sich auch noch weitere Chancen erspielen, aber nicht treffen. Haugesund gelingt mit dem ersten Torschuss in der zweiten Halbzeit dann auch sofort der wichtige Treffer, der eine zu große Aufgabe für Sturm war. Zwei Treffer hätte es dann gebraucht, die Chancen waren sogar noch da, aber der Abschluss hat dann nicht mehr gepasst. Haugesund spielt es dann letztlich abgeklärt über die Zeit und steht zum ersten Mal in seiner Geschichte in der dritten Runde der Qualifikation. Für Sturm heißt es ab morgen, nur noch heimische Aufgaben anzunehmen, bis zur nächsten Runde müssen sie schnell wieder den Fokus finden.

69 Tor für Partizan Belgrad, 2:0 durch Ognjen Ožegović

68 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Neves

68 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Romain Saïss

68 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Diogo Jota

68 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Vinagre

82 Auswechslung bei Aberdeen FC -> Sam Cosgrove

82 Einwechslung bei Aberdeen FC -> Bruce Anderson

52 Tor für Espanyol Barcelona, 0:2 durch Borja Iglesias

90 Fazit:

Die SG Eintracht Frankfurt gewinnt auch das Rückspiel gegen den FC Flora mit 2:1 und zieht in die 3. Runde der Qualifikation der Europa League ein. Infolge des auf Treffern von Paciência (37.) und Sinyavskiy (40.) basierenden 1:1-Pausenunentschiedens hatten die Hessen zwar leichte Anlaufschwierigkeiten, doch nach weiteren scharfen Flanken von seiner rechten Außenbahn konnte der starke da Costa mit einem wuchtigen Rechtsschuss einen Handelfmeter erzwingen, den Paciência mit einer sicheren Ausführung verwandelte (54.). In der Folge verdeutlichte die Hütter-Trüppe die Unterschiede zum estnischen Spitzenreiter wieder besser und hielt die Kugel souverän fern vom eigenen Kasten. Doppeltorschütze und Geburtstagskind Paciência ließ mit einem Fallrückzieher noch eine weitere Chance ungenutzt (62.). Die letzte halbe Stunde bestand dann aus unspektakulärem Herunterspielen des Vorsprungs; ernsthafte Gelegenheiten zu einem deutlicheren Erfolg sprangen deshalb nicht mehr heraus. Während der Vorjahreshalbfinalist die erste Hürde in Richtung Gruppenphase gemeistert hat und noch heute zurück in das Trainingslager nach Oberösterreich reist, darf der estnische Vizemeister stolz darauf sein, dass er sich als klarer Außenseiter sehr teuer verkauft und über 180 Minuten ziemlich konstant gespielt hat. In der 3. Qualifikationsrunde trifft die SG Eintracht Frankfurt auf den liechtensteinischen Vertreter FC Vaduz. Das Hinspiel in der Fremde findet am nächsten Donnerstag statt; das Wiedersehen wird sieben Tage später in der Commerzbank-Arena ausgetragen. Einen schönen Abend noch!

90 Spielende

90 Noch eine Chance für Juan Domínguez! Haugesund bleibt ohne Gegentreffer, kurz später ertönt der Schlusspfiff.

90 Nur noch wenige Sekunden sind übrig, Sturm wird hier wohl trotz Sieg aus dem Europacup ausscheiden.

80 Tor für Aberdeen FC, 5:0 durch Sam Cosgrove

90 Spielende

90 Kamada zieht noch einmal ab! Der letzten Aktion des Abends visiert der Japaner aus mittigen 20 Metern die linke Ecke ab. Der noch abgefälschte Versuch landet auf dem Tornetz; die Ecke wird wegen des Schlusspfiffs gar nicht mehr ausgeführt.

90 Einwechslung bei FK Haugesund -> Fredrik Knudsen

90 Auswechslung bei FK Haugesund -> Ibrahima Koné

64 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Zoran Tošić

64 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Ognjen Ožegović

90 Ein weiterer Innenverteidiger wird bei Haugesund kommen, sofern die Zeit noch reicht.

63 Tor für Vitória Guimarães, 2:0 durch Alexandre Guedes

63 Auswechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Danny Harrison

63 Einwechslung bei GAP Connah's Quay FC -> Ryan Wignall

90 Drei Minuten werden noch nachgespielt. Jetzt müsste tatsächlich ein kleines Wunder her.

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

Der Nachschlag in der Commerzbank-Arena soll 180 Sekunden betragen.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

88 Schmerzverzerrt steht er auf, nach kurzer Zeit fordert er vehement, aufs Feld zurückkommen zu dürfen. Eine gute Minute hat die Aktion verbraucht.

90 Spielende

88 Kostić und Durm gegen Igonen! Erst probiert sich der Serbe aus mittigen 18 Metern; der Keeper lässt nach vorne abprallen. Über Umwege gelangt das Leder zum Neuzugang, der aus halbrechten 15 Metern abzieht. Diesmal kann Igonen zupacken.

87 Koné bleibt nach einem Zweikampf mit Siebenhandl liegen.

74 Tor für Lokomotiv Plovdiv, 3:1 durch Alen Ožbolt

86 Jantscher steht nach einer guten Offensivaktion knapp im Abseits, der Abschluss hätte also nicht gezählt.

86 Hütters letzter Joker ist Durm, der nach seiner Verpflichtung aus Huddersfield sein Debüt im SGE-Dress gibt. Mit da Costa geht der wohl auffälligste Mann des Abends vom Rasen; vom rechten Flügel hat er unzählige gute Bälle in die Mitte befördert.

85 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Erik Durm

72 Auswechslung bei Chikhura Sachkhere -> Mikheili Ergemlidze

72 Einwechslung bei Chikhura Sachkhere -> Demur Chikhladze

85 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Danny da Costa

85 Gaćinović dribbelt mit hohen Tempo durch die freie Mitte, verstolpert das Leder dann aber an der Sechzehnerkante.

85 Fünf Minuten bleiben noch in der regulären Spielzeit, Sturm wirft jetzt alles hinein. Jeder Ball wird attackiert und das auch schon ganz tief in der gegnerischen Hälfte.

71 Tor für Spartak Trnava, 3:0 durch Rafael Tavares

56 Gelbe Karte für Michael Wilde (GAP Connah's Quay FC)

85 ... Kamadas Ausführung senkt sich gefährlich kurz vor der Fünferkante und rutscht dort etwas unglücklich durch.

84 Touré holt über rechts gegen Järvelaid einen Eckball heraus...

55 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Raúl Jiménez

55 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Morgan Gibbs-White

55 Gelbe Karte für Billy Joe Burns (Crusaders FC)

55 Gelbe Karte für Diogo Jota (Wolverhampton Wanderers)

54 Tor für Partizan Belgrad, 1:0 durch Zoran Tošić

82 Lema sorgt mit einem guten Flachschuss für Gefahr! Sandvik hält, Hosiner schirmt den Ball ab, der Torhüter holt sich den Ball aber zurück.

81 Jantscher dreht einen Ball gefährlich zur Mitte, Hosiner kommt aber knapp nicht ran.

67 Auswechslung bei Aberdeen FC -> Greg Leigh

67 Einwechslung bei Aberdeen FC -> Dean Campbell

82 Die Eintracht behandelt die Partie seit einigen Minuten wie einen Testkick und hält sich zurück, was die Vorstöße in das letzte Felddrittel angeht. Noch heute Abend wird der SGE-Tross in das Trainingslager in Oberösterreich zurückfliegen.

79 Einwechslung bei FK Haugesund -> Joakim Nilsen

79 Auswechslung bei FK Haugesund -> Bruno Leite

65 Tor für Aberdeen FC, 4:0 durch Scott Wright

78 Eckball für Sturm. Jantscher spielt flach zur Mitte, Haugesund klärt.

79 Gästetrainer Henn hat sein Wechselkontingent mit der Hereinnahme von Poom ausgeschöpft. SGE-Trainer Hütter dürfte noch einmal tauschen.

78 Einwechslung bei FC Flora -> Markus Poom

78 Auswechslung bei FC Flora -> Vladislavs Kreida

76 Lema versucht frech den Torhüter zu überheben - doch der hat das frühzeitig erkannt und hält den Ball fest. Sturm hat jetzt deutlich an Schwung gewonnen und zeigt auch, dass hier noch was möglich ist.

75 Einwechslung bei Sturm Graz -> Christoph Leitgeb

75 Auswechslung bei Sturm Graz -> Ivan Ljubić

62 Auswechslung bei Aberdeen FC -> Niall McGinn

62 Einwechslung bei Aberdeen FC -> Scott Wright

76 Kohrs zweites Pflichtspiel für den neuen Klub ist vorzeitig beendet. Der Neuzugang aus Leverkusen klatscht mit Fernandes ab, der mit dem heutigen Match in die neue Saison startet.

75 Einwechslung bei Sturm Graz -> Michael John Lema

75 Auswechslung bei Sturm Graz -> Philipp Huspek

75 Hosiner steht allein vorm Tor, Sandvik ist am Boden, aber die Verteidgung rettet noch auf der Linie! Das hätte der nötige Treffer sein können!

75 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Gelson Fernandes

75 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Dominik Kohr

46 Auswechslung bei Partizan Belgrad -> Đorđe Ivanović

46 Einwechslung bei Partizan Belgrad -> Filip Stevanovic

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

74 Sturm riskiert deutlich mehr und will noch einmal die Spannung zurückbringen. Eine Viertelstunde bleiben noch, zwei Tore benötigen sie.

45 Ende 1. Halbzeit

73 Der FC Flora rappelt sich noch einmal auf, kämpft mit großer Leidenschaft um ein weiteres akzeptables Ergebnis. Aller Voraussicht nach kann der estnische Vizemeister auch im Rückspiel eine deutliche Pleite vermeiden.

73 Ljubić kommt über rechts überraschend nach vorn, aber Kiteishvili bringt den Ball nicht aufs Tor!

72 Diesmal nicht, der Ball fliegt zwar unkontrolliert durch den Strafraum, landet letztlich sicher bei Sandvik.

71 Huspek holt mit einer abgefälschten Flanke einen Eckball raus, möglicherweise bietet sich hier wieder eine Möglichkeit.

58 Tor für Aberdeen FC, 3:0 durch Greg Leigh

70 Bis zum Torh war Haugesund offensiv nicht vorhanden, Sturm hat es hier verabsäumt, die Norweger komplett aus dem Spiel zu nehmen.

70 Gelbe Karte für Märten Kuusk (FC Flora)

Kuusk reißt Kostić nach einer Gästeecke kurz vor der Mittellinie zu Boden, um einen schnellen Gegenstoß der Hessen zu verhindern. Dieses taktische Vergehen wird mit einer Verwarnung bestraft.

70 Sturm braucht jetzt zwei Tore, um noch weiterzukommen. Verlängerung gibt es keinesfalls mehr.

70 Einwechslung bei FC Flora -> Mark Lepik

70 Auswechslung bei FC Flora -> Erik Sorga

120 Spielende

68 Tooor für FK Haugesund, 2:1 durch Kevin Krygård

Haugesund jubelt, ein Schuss wie ein Strich - Krygård haut auf einen Ball, den Sturm schlecht verteidigt und der Ball knallt ins Kreuzeck!

68 Joveljić, der bei seinem Startelfdebüt bemüht war, aber glücklos blieb, macht Platz für Gaćinović, der noch einmal die kreative Qualität erhöhen soll.

118 Tor für Brøndby IF, 4:1 durch Jesper Lindstrøm

53 Tor für Spartak Trnava, 2:0 durch Bogdan Mitrea

67 Einwechslung bei Eintracht Frankfurt -> Mijat Gaćinović

67 Auswechslung bei Eintracht Frankfurt -> Dejan Joveljić

52 Auswechslung bei Chikhura Sachkhere -> Revaz Chiteishvili

52 Einwechslung bei Chikhura Sachkhere -> Teimuraz Markozashvili

52 Auswechslung bei Chikhura Sachkhere -> Besik Dekanoidze

52 Einwechslung bei Chikhura Sachkhere -> Giorgi Pantsulaia

65 Nach dem 2:1 rollt das Leder wieder flüssiger durch die Reihen der Hessen und auch das Publikum ist merklich entspannter als zum Pausentee. Wenn sie nun nicht noch einmal nachlässiger werden, dürfte es hier und heute nur noch um die Höhe des Sieges gehen.

65 Sturm kann den Eckball klären, Huspek versucht den Ball allein zu erwischen, Torhüter Sandvik ist zuerst am Ball.

64 Eckball für die Gäste.

63 Der Kopfball von Domínguez kommt gut! Sandvik kann den Ball halten.

62 Jantscher macht sich für einen Freistoß bereit.

62 Beinahe die Krönung für Paciência! Das Geburtstagskind kann sich das Leder nach einer halbhohen Torró-Hereingabe am Elfmeterpunkt selbst zu einem Fall rückzieher vorlegen. Der rauscht nur Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

62 Huspekt holt einen Eckball raus, kann daraus aber kein Kapital schlagen.

63 Rote Karte für Gustavo Santos (FC Alashkert)

48 Gelbe Karte für Oleg Mamasakhlisi (Chikhura Sachkhere)

61 Der verwarnte Liivak verabschiedet sich nach einer guten Stunde in den Feierabend. Alliku ersetzt ihn auf der rechten offensiven Seite positionsgetreu.

60 Einwechslung bei FC Flora -> Rauno Alliku

59 Sturm spielt vor allem über die rechte Seite immer wieder gefährlich vors Tor. Kiteishivli und Ljubić lenken das Spiel im Zentrum.

60 Auswechslung bei FC Flora -> Frank Liivak

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

59 Ein Vassiljev-Eckball von links schafft es zwar am ersten Pfosten vorbei, kann dann aber an der Fünferkante durch Touré aus der Gefahrenzone befördert werden. Nach Standards bleibt der FC Flora ansatzweise gefährlich.

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Gżira United, 2:2 durch Jefferson

90 Gelbe Karte für Mykhaylo Sergiychuk (FK Ventspils)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:3 durch Raúl Jiménez

59 Tor für Steaua Bukarest, 2:3 durch Florinel Coman

57 Eine Verlängerung ist durch die erneute Führung der SGE nicht mehr möglich. Tallinn benötigt nun mindestens zwei Treffer für eine Sensation beim Vorjahreshalbfinalisten.

56 Kiteishvili hat die Möglichkeit aufs 3:0! Von der Strafraumgrenze verzieht er doch gut zwei Meter!

54 Deutlich mehr Schwung und Dynamik zeigt Sturm seit dem Wiederanpfiff, ein dritter Treffer ist das sichtbare Ziel.

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

85 Gelbe Karte für Juan Corbalan (Gżira United)

54 Tooor für Eintracht Frankfurt, 2:1 durch Gonçalo Paciência

Paciência schnürt den Doppelpack! Der Portugiese bringt die Kugel präzise in der flachen rechten Ecke unter. Torhüter Igonen hat zwar die richtige Seite gewählt, kommt aber nicht heran.

53 Gelbe Karte für Henri Järvelaid (FC Flora)

Der Verursacher kassiert zudem eine Verwarnung.

53 Es gibt Handelfmeter für Frankfurt! Nach Da Costas Schuss mit dem rechten Spann aus halbrechten 25 Metern dreht sich Järvelaid im Sechzehner zwar weg, wehrt die Kugel aber ganz klar mit dem leicht ausgefahrenen rechten Arm ab.

52 Da Costa flankt von seiner rechten Außenbahn aus vollem Lauf halbhoch vor die Fünferkante. Dort verpasst Joveljić nur knapp, wird im letzten Augenblick von Kuusk gestoppt. Die folgende Ecke landet auf Paciências Kopf, wird aber von dort aus acht Metern direkt in Igonens Arme verlängert

51 Huspek zieht nach innen und schließt mit links ab - sein schwacher Fuß, für den Torhüter ist der Roller kein Problem.

38 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:2 durch Ryan Bennett

37 Gelbe Karte für Jamie Insall (GAP Connah's Quay FC)

51 Der Gegner des Gewinners dieser Paarung steht übrigens bereits fest: Der FC Vaduz aus Liechtenstein hat sich nach Verlängerung gegen den ungarischen Vertreter MOL Vidi FC durchgesetzt und steht damit in der 3. Runde.

50 Sofern das Ergebnis so bleibt, geht es länger als 90 Minuten. Vielleicht kann Sturm ja noch nachsetzen.

81 Auswechslung bei Gżira United -> Amadou Samb

81 Einwechslung bei Gżira United -> Zachary Scerri

48 Tooor für Sturm Graz, 2:0 durch Ivan Ljubić

So schnell geht es! Ein schöner Konter der Grazer wird ideal von Ljubić vollendet! Huspek spielt ideal auf, Ljubić verwertet mit einem wuchtigen Schuss zum 2:0!

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

46 Sturm muss in der zweiten Halbzeit offensiv mehr riskieren, wenn sie hier zumindest in die Verlängerung wollen.

49 Weder Adi Hütter noch Jürgen Henn haben in der Pause personelle Änderungen vorgenommen.

79 Tor für FK Ventspils, 1:2 durch Mykhaylo Sergiychuk

48 Gelbe Karte für Dominik Kohr (Eintracht Frankfurt)

Der Ex-Leverkusener räumt Torschütze Sinyavskiy mit einer seitlichen Grätsche im Mittelfeld ab und kassiert hierfür als erster SGE-Akteur eine Gelbe Karte.

77 Tor für Yeni Malatyaspor, 0:1 durch Adis Jahović

46 Einwechslung bei FK Haugesund -> Torbjørn Kallevåg

46 Weiter geht's in der Commerzbank-Arena! Frankfurt hat zwar erneut druckvoll begonnen, kommt bisher aber nicht an die Überlegenheit des Hinspiels in Tallinn heran. Der Bundesligavertreter sollte nicht noch nachlässiger werden, sonst könnte er den Einzug in die 3. Runde unnötigerweise doch noch gefährden.

46 Auswechslung bei FK Haugesund -> Niklas Sandberg

76 Gelbe Karte für Jevgēņijs Kazačoks (FK Ventspils)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Gelbe-Rote Karte für Július Szöke (Shakhter Soligorsk)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

72 Tor für FK Ventspils, 1:1 durch Jevgēņijs Kazačoks

120 Spielende

120 Spielende

120 Spielende

94 Tor für Brøndby IF, 3:1 durch Jesper Lindstrøm

69 Auswechslung bei FK Ventspils -> Eduards Tīdenbergs

69 Einwechslung bei FK Ventspils -> Mykhaylo Sergiychuk

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

115 Auswechslung bei FC Vaduz -> Dominik Schwizer

115 Einwechslung bei FC Vaduz -> Jens Hofer

115 Auswechslung bei FC Vaduz -> Manuel Sutter

115 Einwechslung bei FC Vaduz -> Noah Frick

35 Rote Karte für Timotej Zahumenský (Spartak Trnava)

5 Tor für Espanyol Barcelona, 0:1 durch Adrià Pedrosa

64 Gelbe Karte für Giorgi Mchedlishvili (FK Ventspils)

45 Halbzeitfazit

SK Sturm Graz führt 1:0 gegen FK Haugesund. Die Norweger sind die gefährlichere Mannschaft, das Glück liegt aber heute bei Sturm. Die Grazer sind zwar bemüht und zumindest vom Ergebnis her auf Kurs, doch spielerisch sind die Grazer über weite Strecken harmlos. Offensiv müssen sie konkreter werden, wenn in der zweiten Halbzeit noch das zweite Tor gelingen soll, dass zumindest die Verlängerung bedeuten würde. Nicht zu unterschätzen sind die Versuche der Norweger, die ihrerseits jederzeit wieder gefährlich werden können.

45 Halbzeitfazit:

Die SG Eintracht Frankfurt kommt zur Pause des Qualifikationsrückspiels gegen den FC Flora nicht über ein 1:1 hinaus. Mit der Unterstützung der 48000 Zuschauer spielten die Hessen in den ersten Momenten schnell nach vorne und fanden direkt Wege in den Sechzehner. Abgesehen von einem Fernschuss durch Kohr, der für den rechten Winkel bestimmt war (10.), ergaben sich in der ersten Viertelstunde jedoch keine nennenswerten Abschlüsse. Gegen konzentrierte Esten fehlte in den meisten Situationen die auf engem Raum nötige Passpräzision. Weitere Chancen verzeichnete die SGE durch die Kopfbälle von Joveljić (27.) und Paciência (29.), die nach Flanken von rechts jedoch nicht den Weg auf den Gästekasten fanden. In einer Phase, als die Henn-Auswahl ihre Ballbesitzquote ausbaute, ließ Paciência die Commerzbank-Arena nach da-Costa-Hereingabe von rechts mit einem Kopfballaufsetzer in die linke Ecke beben (37.), doch nur wenig später glich der Außenseiter durch einen tollen Sinyavskiy-Schlenzer aus (40.), so dass auch das Rückspiel mit einem 1:1 in die Halbzeit geht. Bis gleich!

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Eine Minute gibt es hier noch drauf.

45 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 1

111 Tor für Zrinjski Mostar, 2:1 durch Staniša Mandić

1 Spielbeginn

44 Vassiljev taucht auf der tiefen linken Sechzehnerseite auf und probiert sich aus sehr spitzem Winkel. Wiedwald deckt den kurzen Pfosten ab und lässt auf Kosten einer Ecke ins Toraus abklatschen. Die bringt den Grün-Weißen nichts ein.

90 Spielende

90 Spielende

90 Ende 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FC Alashkert, 1:3 durch Tiago Galvão

15 Tor für Wolverhampton Wanderers, 1:1 durch Raúl Jiménez

43 Kann die Eintracht Treffer Nummer zwei noch vor dem Seitenwechsel erzwingen? Aktuell ist der klare Favorit nur einen Gegentreffer von einer Verlängerung entfernt; in der Commerzbank-Arena ist es deutlich leiser geworden.

109 Gelbe Karte für Armin Hodžić (MOL Vidi FC)

14 Tor für Vitória Guimarães, 1:0 durch Edmond Tapsoba

43 Kiteishvili kommt an der Strafraumgrenze an den Ball, aber er schießt nicht sofort und so kann Haugesund zum Einwurf klären.

13 Tor für Crusaders FC, 1:0 durch Ryan Bennett (Eigentor)

42 Kiteishvili zieht aus großer Distanz ab, verfehlt mit dem Schuss das Tor deutllich.

107 Gelbe-Rote Karte für Gianni Antoniazzi (FC Vaduz)

27 Gelbe Karte für Davit Maisashvili (Chikhura Sachkhere)

27 Tor für NK Osijek, 1:0 durch Ante Majstorović

40 Tooor für FC Flora, 1:1 durch Vlasiy Sinyavskiy

Die Esten geben erneut eine perfekte Antwort vor dem Kabinengang! Sinyavskiy wird am linken Strafraumeck durch einen präzisen langen Vassiljev-Ball bedient. Er zieht nach innen und schlenzt aus gut 15 Metern mit dem rechten Innenrist genau in die obere rechte Ecke. Wiedwald ist machtlos.

39 Kurz vor der Pause geht es weiter gemächlich dahin. Sturm will hier vor der Pause nichts anbrennen lassen, riskiert aber auch nur mehr wenig.

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

56 Auswechslung bei FK Ventspils -> Pavel Osipov

56 Einwechslung bei FK Ventspils -> Lucas Villela

85 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jorghinho

85 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jody Lukoki

83 Tor für Ludogorez Rasgrad, 4:0 durch Jakub Świerczok

37 Tooor für Eintracht Frankfurt, 1:0 durch Gonçalo Paciência

Das Geburtstagskind bringt die SGE in Führung! Nach da Costas Flanke von der rechten Außenbahn wird Paciência zwar eng von Pürg bewacht, ist acht Metern vor dem kurzen Pfosten aber den entscheidenden Tick eher am Leder. Er verlängert mit der Stirn präzise in die flache lange Ecke.

36 Tallinn kann die Kugel mittlerweile länger in den eigenen Reihen halten und schafft es nun sogar häufiger sauber über die Mittellinie. Mit dem Verlauf dieses Rückspiels wird Gästetrainer Henn bis dito sehr zufrieden sein.

36 Ljubić sorgt für den ersten gefährlichen Abschluss! Er zieht von der Strafraumgrenze ab und schießt nur knapp drüber!

82 Tor für Ludogorez Rasgrad, 3:0 durch Jakub Świerczok

35 Nach mehreren erfolglosen Versuchen lässt Sturm zunächst ein wenig nach - Haugesund lauert sofort wieder auf Konter.

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

80 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Claudiu Keșerü

80 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jakub Świerczok

20 Tor für Aberdeen FC, 2:0 durch Sam Cosgrove

20 Tor für Linfield FC, 1:0 durch Andrew Waterworth

34 Gelbe Karte für Henrik Pürg (FC Flora)

Innenverteidiger Pürg geht einem Laufduell mit Paciência aus dem Weg, indem er den Portugiesen an der Mittellinie mit einem Stoß niederstreckt.

32 Sturm zieht hier ein echtes Powerplay auf. Vor wenigen Minuten waren noch die Gäste aktiver, mittlerweile läuft Sturm gegen die Defensive Haugesunds an.

104 Gelbe Karte für Dominik Schwizer (FC Vaduz)

103 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Szabolcs Huszti

103 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Armin Hodžić

103 Gelbe Karte für Adam Kovacsik (MOL Vidi FC)

32 Der bereits verwarnte Liivak rutscht im Mittelfeld unbedarft in Kamadas Beine hinein. Referee Burchardt spricht zwar noch keine letzte Ermahnung aus, kann sich aber nicht mehr viel erlauben, wenn sein Arbeitstag nicht früh mit der Ampelkarte beendet werden soll.

101 Tor für Apollon Limassol, 3:1 durch Adrián Sardinero

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

16 Tor für Spartak Trnava, 1:0 durch Filip Dangubić

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

29 Paciência wird mit einer Flanke von rechts gesucht, diesmal ist Torró der Vorlagengeber. Der Portugiese wird im Zentrum eng bewacht und nickt aus gut acht Metern knapp über Igonens Kasten hinweg.

100 Tor für FC Vaduz, 2:0 durch Mohamed Coulibaly

29 Wirklich profitieren kann Sturm von dem Treffer nicht. Die Grazer werden spielerisch nicht besser, Haugesund wird dagegen gefährlicher.

98 Gelbe Karte für Márkó Futács (MOL Vidi FC)

28 Tor für FC Alashkert, 1:2 durch Gustavo Santos

27 Hosiner ist jetzt im Spiel. Sturm hat damit früh seine Aufstellung ändern müssen. Taktisch wird sich mit dem Wechsel vorerst nichts ändern.

72 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Lasse Petry

72 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Orri Ómarsson

27 Rote Karte für Mihai Bălașa (Steaua Bukarest)

27 Joveljić nähert sich an! Der Serbe verlängert da Costas scharfe Hereingabe vom rechten Flügel vor dem kurzen Pfosten aus gut neun Metern mit der Stirn in Richtung langer Ecke. Der Aufsetzer verpasst die linke Stange um einen guten halben Meter.

25 Gelbe Karte für Frank Liivak (FC Flora)

Kostić ist auf der tiefen linken Seite schon an Liivak vorbei, als ihn dieser zu Fall bringt. Der dänische Unparteiische zückt die erste Gelbe Karte der Partie.

26 Einwechslung bei Sturm Graz -> Philipp Hosiner

26 Auswechslung bei Sturm Graz -> Thorsten Röcher

24 Röcher wird hier ausgewechselt werden. Er zeigt an, dass er nicht mehr weitermachen kann.

90 Fazit

Schluss auf den Färöern, der FC Luzern schlägt den KI Klaksvik auch auswärts mit 1:0 Toren und zieht damit erwartungsgemäß in die 3. Quali Runde zur Europa League ein. Nach der verdienten Führung zur Pause drehten die Färinger im zweiten Abschnitt nochmal im Rahmen ihrer Möglichkeiten auf und hätten sich den Ausgleich durchaus verdient - letztlich sollte es auch aufgrund der eher schwachen Chancenqualität nicht sein. Luzern verwaltete sich am Ende mühelos über die Ziellinie und feiert damit den ersten internationalen Auswärtssieg seiner Vereinsgeschichte. In der nächsten Runde ist man - vermutlich gegen Espanyol Barcelona - allerdings klarer Außenseiter.

24 Standardmäßig ist bei der SGE noch viel Luft nach oben: Kamadas Ecke von rechts segelt über fast alle Köpfe hinweg und kann erst weit auf der linken Sechzehnerseite von Joveljić erreicht werden, der sie mit der Stirn klar ins nahe Toraus befördert.

94 Gelbe-Rote Karte für Lee Grace (Shamrock Rovers)

24 Tor für FC Alashkert, 1:1 durch Gustavo Santos

9 Tor für Aberdeen FC, 1:0 durch Sam Cosgrove

22 Gelbe Karte für Mikkel Desler (FK Haugesund)

In Rücksprache mit dem Assistenten gibt es Gelb für Desler, er hat Röcher am Trikot gezogen.

67 Tor für Lechia Gdańsk, 2:1 durch Flávio Paixão

21 Röcher bleibt nach einem Zweikampf am Boden liegen und muss behandelt werden. Er war fraglich, möglicherweise war er doch nicht ganz fit.

21 Auf der Gegenseite ist Joveljić am Elfmeterpunkt Adressat eines Kohr-Passes. Er kann sich zwar von Gegenspieler Pürg lösen, schießt aus der Drehung mit rechts aber weit am Ziel vorbei.

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

66 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Kristinn Sigurðsson

66 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Ólafur Finsen

19 Zweite Chance für Haugesund! Krygård schießt aus der Drehung am Tor vorbei! Sturm lässt ihm hier viel zu viel Platz.

19 ...Vassiljevs Flanke senkt sich am Elfmeterpunkt und wird dort Touré per Kopf geklärt.

90 Spielende

90 Luzern lässt den Ball in der Nachspielzeit laufen, ein weiteres Tor wäre schon eine große Überraschung.

90 Gelbe Karte für Blessing Eleke (FC Luzern)



18 Sinyavskiy, der für Miller in die Startelf gerutscht ist, holt nach einem Gegenstoß über links einen ersten Eckstoß für den estnischen Vertreter heraus...

63 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

63 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

16 Jetzt ist Sturm zum Leben erweckt und holt sofort einen Eckball raus. Kiteishvili läuft nach einem kurzen Zuspiel aber ins Abseits.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

15 Geburtstagskind Paciência treibt das Leder gegen erstmals aufgerückte Esten über gut 40 Meter aus der eigenen Hälfte an den Strafraum. Dort mangelt es dem Portugiesen allerdings an Unterstützung der Kollegen; aus spitzem Winkel und gut 14 Metern landet sein Linksschuss in Igonens Händen.

14 Tooor für Sturm Graz, 1:0 durch Niklas Sandberg (Eigentor)

Ein kurioses Tor und Sturm geht in Führung! Huspek dribbelt auf der rechten Seite, will eine Flanke zur Mitte schlagen, Sandberg springt der Ball an den Kopf und von dort ins Tor! Torhüter Sandvik kommt zwar noch ran, aber kann den Ball nicht vor der Linie halten.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Dinamo Tbilisi, 3:0 durch Kwame Karikari

90 Ende 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Ende 2. Halbzeit

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Ende 2. Halbzeit

90 Tor für Neftci Baku, 3:0 durch Mamadou Mbodj

90 Gelbe Karte für Manuel Sutter (FC Vaduz)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

89 Nach einer hohen Flanke schließt Klettskarð direkt ab, aber da ist zu wenig Druck hinter dem Ball, Marius Müller im Kasten hält den Abschluss mit Leichtigkeit fest.

89 Tor für Neftci Baku, 2:0 durch Dário Júnior

89 Tor für IFK Norrköping, 0:1 durch Sead Hakšabanović

44 Auswechslung bei FK Ventspils -> Abdullahi Alfa

44 Einwechslung bei FK Ventspils -> Guga Palavandishvili

13 Sturm ist bemüht, aber harmlose. Hier fehlt es vor allem vor dem Strafraum an Ideen.

13 Die Grün-Weißen laufen wie zu weiten Strecken des Hinspiels hinterher und sind nur in der eigenen Hälfte gefordert. Um für eine Sensation zu sorgen und den Vorjahreshalbfinalisten aus dem Wettbewerb zu befördern, müssten sie heute mindestens zwei Treffer erzielen.

88 Gelbe-Rote Karte für Tomáš Břečka (FK Jablonec)

88 Gelbe-Rote Karte für Erik Vardanyan (Pyunik FC)

88 Tor für Dinamo Tbilisi, 2:0 durch Levan Shengelia

87 Gelbe Karte für Jonn Johannesen (KÍ Klaksvík)



11 Kiteishvili kommt knapp nicht an den Ball, Sturm erhöht das Tempo und es kommt merklich Bewegung ins Spiel.

86 Die Partie plätschert vor sich hin, denn inzwischen sind auch die Gastgeber kraftlos nach einer intensiven zweiten Hälfte. Luzern verwaltet im Grunde nur noch und lässt die Kugel in den letzten Minuten laufen.

10 Kohr nimmt Maß! Der Neuzugang aus Leverkusen wird im Zentrum angespielt und visiert aus gut 27 Metern mit dem linken Fuß die obere rechte Ecke an. Das Spielgerät fliegt nicht weit an der Stange vorbei, wäre für Keeper Igonen nur schwer zu erreichen gewesen.

120 Spielende

120 Elfmeterschießen

120 Ende 2. Halbzeit Verlängerung

10 Tor für Steaua Bukarest, 1:0 durch Florin Tănase

84 Einwechslung bei FC Luzern -> Francesco Margiotta

84 Auswechslung bei FC Luzern -> Shkelqim Demhasaj

8 Kamada wird nach einem langen Ball auf die rechte Außenbahn von Ainsalu umgestoßen. Die Freistoßflanke ist etwas zu hoch geraten und wird am zweiten Pfosten von Torhüter Igonen mit der rechten Faust aus der Gefahrenzone befördert.

8 Bisher zeigen die Norweger ein geschicktes Defensivspiel, Sturm findet noch kein Rezept gegen die tiefstehenden Gäste.

83 Gelbe-Rote Karte für Boris Godál (AEL Limassol)

83 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Marko Šćepović

83 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Márkó Futács

83 Tor für Malmö FF, 3:2 durch Rasmus Bengtsson

53 Tor für Brøndby IF, 2:0 durch Kamil Wilczek

38 Gelbe-Rote Karte für Endri Ҫekiҫi (Olimpija Ljubljana)

81 Die ersten Wechsel aufseiten der Färinger, unter anderem kommt ein zweiter Johannesen auf das Feld - ebenfalls ein Offensivmann.

82 Auswechslung bei FC Vaduz -> Sandro Wieser

82 Einwechslung bei FC Vaduz -> Boris Prokopič

80 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Torbjørn Grytten

80 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Semir Hadžibulić

6 Jürgen Henn stellt nach den ersten 90 Minuten einmal um. Vlasiy Sinyavskiy rutscht in die Startelf und verdrängt Martin Miller ins zweite Glied.

80 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Jonn Johannesen

5 Sturm sorgt erstmals für ein wenig Druck, Abschluss schaut aber keiner dabei raus.

80 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Simen Sandmæl

50 Gelbe Karte für Haukur Sigurðsson (Valur Reykjavík)

4 Adi Hütter hat im Vergleich zum 2:1-Hinspielsieg drei personelle Änderungen vorgenommen. Anstelle von David Abraham, Mijat Gaćinović und Ante Rebić (nicht im Kader) beginnen Almamy Touré, Daichi Kamada und Dejan Joveljić.

3 Haugesund macht es ähnlich wie schon im Hinspiel. Zuerst zurückfallen lassen und dann Sturm in die Konterfalle laufen lassen.

3 ... nach kurzer Ausführung ist Kamadas halbhoher Flankenversuch zu niedrig angesetzt und kann noch vor dem Sechzehner gestoppt werden.

76 Den folgenden lang ausgeführten Freistoß setzt Johannesen in der Mitte mit dem Kopf klar am Tor vorbei.

2 Nach 75 Sekunden holt Kostić über links einen ersten Eckstoß heraus...

2 Nach knapp 90 Sekunden gibt es die erste Chance für die Gäste! Velde kommt unbedrängt zum Kopfball, der nur knapp neben dsa Tor geht.

77 Gelbe Karte für Milan Gajić (FC Vaduz)

75 Gelbe Karte für Simon Grether (FC Luzern)

Unnötiges Foul von Grether nahe der Mittellinie, aber da macht es wohl er die Summe. Erste Gelbe der Partie übrigens.

1 Los geht's in Graz, trotz des Geisterspiels ist es im Stadion durchaus stimmungsvoll. Knapp über 3000 Kinder und Jugendliche sind gekommen.

1 Die Eintracht gegen Tallinn – Rückspielhalbzeit Nummer eins ist eröffnet!

76 Tor für Atromitos, 3:2 durch Spyros Risvanis

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Hannes Halldórsson

46 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Anton Ari Einarsson

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Makoto Hasebe gewinnt den Münzwurf gegen seinen Kapitänskollegen Gert Kams und entscheidet sich dafür, in Durchgang eins mit der Heimkurve im Rücken zu spielen. Die Gäste stoßen an.

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

30 Gelbe Karte für Pavel Osipov (FK Ventspils)

Sturm hat Anstoß.

71 Die Färinger können heute auf jeden Fall viel mehr Abschlüsse verzeichnen als noch im Hinspiel, wo sich sie komplett hinten reinstellten. Das macht die Partie zumindest für die Zuschauer vor Ort um einiges interessanter.

Bei einer Lufttemperatur von gut 25° C betreten die 22 Akteure den Rasen.

72 Tor für DAC Dunajská Streda, 2:2 durch Zsolt Kalmár

72 Auswechslung bei FC Vaduz -> Tunahan Çiçek

72 Einwechslung bei FC Vaduz -> Mohamed Coulibaly

106 Anpfiff 2. Halbzeit Verlängerung

68 Einwechslung bei FC Luzern -> Remo Arnold

68 Auswechslung bei FC Luzern -> Marvin Schulz

67 Wir sehen nun viele Abschlüsse auf beiden Seiten, aber die sehen alle eher ungefährlich aus, vielleicht sollte alsbald wieder näher ans Tor kombiniert werden.

Hoffnung für Sturm ruht auf der unveränderten Startelf. Gegen St. Pölten hat vieles gut funktioniert, heute soll das wiederholt werden. Die Spieler sind mittlerweile im Spielertunnel.

69 Tor für Shamrock Rovers, 2:1 durch Aaron Greene

68 Tor für Dinamo Tbilisi, 1:0 durch Levan Shengelia

67 Rote Karte für Fotis Papoulis (Apollon Limassol)

105 Ende 1. Halbzeit Verlängerung

65 Tor für Zrinjski Mostar, 1:1 durch Irfan Hadžić

64 Patrik Johannesen versucht es wieder mit einem Distanzschuss für die Färinger - man merkt, sie wollen heute unbedingt zumindest noch einen Treffer gegen die Schweizer erzielen. Inzwischen hätten sie es auch durchaus verdient.

64 Tor für Apollon Limassol, 2:0 durch Attila Szalai

64 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Georgi Milanov

64 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> István Kovács

62 Einwechslung bei FC Luzern -> Otar Kakabadze

62 Auswechslung bei FC Luzern -> Pascal Schürpf

63 Tor für FC Sheriff, 1:1 durch Ousmane N'Diaye

Eine wichtige Stütze - Thorsten Röcher - ist rechtzeitig fit geworden und wird heute seinen Beitrag leisten können.

61 Tor für FC Vaduz, 1:0 durch Milan Gajić

16 Gelbe Karte für Amadou Samb (Gżira United)

Heute könnte es auf jeden Fall knapp werden. Zumindest zwei Tore muss Sturm erzielen, um irgendeine Chance zu haben. Ein Gegentor wäre wohl das frühe Aus.

58 Die Zuschauer merken, dass KIK seinen Fans für die tolle Europareise danken will und nochmal alles nach vorne gibt. Einen Konter schließt auf der Gegenseite Demhasaj ab, doch der geht knapp über den Kasten.

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für FC Turin, 1:4 durch Vincenzo Millico

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

15 Tor für Gżira United, 1:0 durch Jefferson

55 Das offenere Spiel kommt den Gastgebern gelegen, so könnte es nochmal zur Sache gehen im Schweizer Strafraum - damit hätte der FCL vermutlich nicht mehr gerechnet bei der Ausgangslage.

In regeltechnischer Hinsicht ist ein dänisches Unparteiischengespann am deutsch-estnischen Wiedersehen beteiligt, das von Jørgen Burchardt angeführt wird. Der 36-Jährige aus Bramming und pfeift seit 2014/2015 in der nationalen Eliteklasse. FIFA-Schiedsrichter ist er ein Jahr später geworden; in der Europa League hat er bisher nur in der Qualifikation gepfiffen. Seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Heine Sørensen und Niels Høg; als Vierter Offizieller verdingt sich Jens Maae.

52 Kaum verpasst Danielsen links am Kasten, schlenzt Voca die Kugel über das Gehäuse auf der Gegenseite. Die Partie wird nun ein wenig schneller in den ersten Minuten der zweiten Halbzeit.

54 Tor für DAC Dunajská Streda, 2:1 durch Eric Ramírez

83 Tor für Riga FC, 2:1 durch Kamil Biliński

82 Tor für AEK Larnaca, 0:4 durch Ivan Tričkovski

91 Anpfiff 1. Halbzeit Verlängerung

80 Gelbe Karte für Iliya Yurukov (Levski Sofia)

48 Dickes Ding plötzlich für KI! Nach einer Flanke von links köpft Pavlović die Pille an die Oberkante der Latte, da haben die Schweizer Glück, dass sich das Ding nich noch böse ins Netz senkt.

49 Tor für Neftci Baku, 1:0 durch Rauf Aliyev

34 Gelbe Karte für Kristinn Halldórsson (Valur Reykjavík)

34 Gelbe Karte für Patrick Pedersen (Valur Reykjavík)

78 Gelbe Karte für Sim Thandi (AEK Larnaca)

46 Der Ball rollt wieder in Toftir, keine Wechsel zunächst.

46 Anpfiff 2. Halbzeit

76 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Nacho Cases

76 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Florian Taulemesse

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Attila Fiola

46 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Ivan Petryak

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Der FC Flora hat im Heimspiel gegen den Vorjahreshalbfinalisten zwar den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer erzielt, doch die großen Unterschiede zum klaren Favoriten waren über die gesamte Spielzeit zu erkennen. Letztlich konnte sich der elffache estnische Meister, der in der 1. Runde den serbischen Vertreter FK Radnički Niš mit 2:0 (H) und 2:2 (A) ausschaltete, teuer verkaufen und ein ordentliches Ergebnis erzielen. Heute steht vor 48000 Zuschauern ungeachtet des Spielausgans ein besonderer Abend für alle Flora-Beteiligten an.

90 Ende 2. Halbzeit

75 Tor für AEK Larnaca, 0:3 durch Ivan Tričkovski

Während sich die Frankfurter Spieler in Oberösterreich auf die neue Saison und das Rückspiel vorbereitet haben, hat Vorstand Sport Fredi Bobić weiter fleißig an der personellen Komplettierung des Kaders für die Saison 2019/2020 gearbeitet. So konnte Sebastian Rode, der in der letzten Spielzeit von Borussia Dortmund nur ausgeliehen war, fest verpflichtet werden; zudem wurde das Tauziehen um den ehemaligen Leihspieler Martin Hinteregger (FC Augsburg) beendet – die endgültige Bestätigung des Transfers wurde heute um 18:30 Uhr verkündet.

70 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Truyols

70 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Sim Thandi

Um die Wende zu schaffen wird den Grazern aber eindeutig mehr einfallen müssen als beim Hinspiel in Norwegen. In Haugesund sind sie nämlich mit wenigen Ausnahmen komplett harmlos geblieben.

69 Tor für FC Turin, 1:3 durch Andrea Belotti

24 Tor für Ludogorez Rasgrad, 2:0 durch Jordan Ikoko

68 Auswechslung bei Levski Sofia -> Stanislav Ivanov

68 Einwechslung bei Levski Sofia -> Nikolay Mihaylov

67 Tor für AZ Alkmaar, 0:3 durch Oussama Idrissi

Wenige Überraschungen in der Startaufstellung von Sturm. Trainer El Meastro will von seiner Mannschaft Kontinuität. Sie sollen bestenfalls dort ansetzen, wo sie gegen St. Pölten am Sonntag aufgehört haben.

"Tallinn erwarte ich sehr defensiv, gut organisiert. Sie haben ihr Stärken im Umschaltspiel bei Ballgewinn und haben nach vorne eine gute Geschwindigkeit. Wir müssen bei Ballbesitz auf Genauigkeit achten, zugleich schnell spielen und auf die Lücken achten. Auch wenn wir zuletzt intensiv trainiert haben, möchte ich eine Steigerung im Vergleich zum Hinspiel sehen. Wir spielen vor ausverkauftem Haus, möchten eine Runde weiterkommen und werden uns dementsprechend präsentieren", beschreibt Trainer Adi Hütter seine Erwartungen an das Rückspiel.

45 Halbzeitfazit

Der FC Luzern gibt sich keine Blöße und führt in Toftir auf den Färöer Inseln mit 1:0 zur Pause. Ein Klassenunterschied ist heute schon von Beginn an zu sehen gewesen, auch wenn die Gastgeber ein Pressing aufzuziehen versuchten und das ein oder anderen Mal in die Nähe des Tores von Marius Müller kamen. Die Spielanlage der Profis aus Luzern war abgeklärter und geduldiger, so wunderte es nicht, dass nach etwas mehr als einer Stunde die Führung nach feiner Einzelaktion von Eleke fiel. So brauchen die Färinger nun schon drei Treffer für die nächste Runde - ein sehr windiges Unterfangen.

62 Gelbe Karte für Martin Raynov (Levski Sofia)

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

44 Der FCL lässt die Gastgeber nun ein wenig kommen. Einmal mehr ist es Patrik Johannesen, der die Pille von links in Richtung Tor befördert, aber der bisher noch gegentorlose Müller im Tor der Luzerner ist auf dem Posten.

90 Spielende

90 Spielende

90 Auswechslung bei Legia Warschau -> Dominik Nagy

90 Einwechslung bei Legia Warschau -> Tomasz Jodłowiec

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FC Utrecht, 0:1 durch Simon Gustafson

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Gianni Antoniazzi (FC Vaduz)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für NK Domžale, 2:2 durch Sven Karič

15 Tor für Brøndby IF, 1:0 durch Paulus Arajuuri

Bei den Grün-Weißen scheiterten die Hessen zunächst mehrmals an Torhüter Igonen, gingen dann durch einen Torró-Fernschuss in der 24. Minute doch noch recht in Führung. Eine Unachtsamkeit auf der rechten Abwehrseite und eine dadurch ermöglichte scharfe Flanke führten zum überraschenden Ausgleichstreffer der Hausherren (34.), auf die die SGE erst lange nach dem Seitenwechsel antworten konnte, indem Neuzugang Joveljić eine da-Costa-Hereingabe per Kopf verwertete (71.).

89 Auswechslung bei Kuopion PS -> Issa Thiaw

89 Einwechslung bei Kuopion PS -> Ariel Ngueukam

59 Gelbe Karte für Ivan Goranov (Levski Sofia)

41 Luzern hat nun leichtes Spiel, die Färinger bekommen kaum noch ihr Pressing aus der Anfangsphase auf den Platz. Aber das war bei den Halb- und Vollamateuren auf dem Platz auch teilweise erwartbar.

Drei Widersacher muss der Vorjahressiebte der Bundesliga aus dem Weg räumen, um wie Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg in der Gruppenphase der Europa League an den Start gehen zu dürfen und die Chance zu wahren, die herausragende letzte Saison auf internationalem Parkett jedenfalls ansatzweise zu wiederholen. Den Grundstein für das Erreichen der 3. Runde hat die Mannschaft von Trainer Adi Hütter vor sieben Tagen im A. Le Coq Arena durch einen 2:1-Erfolg gelegt.

56 Tor für AZ Alkmaar, 0:2 durch Calvin Stengs

40 Tor für Maccabi Haifa, 2:1 durch Nikita Rukavytsya

37 Wie reagieren die Färinger? Sie benötigen nun drei Tore zum Weiterkommen, was einem Wunder gleichkommen würde. Die Gefahr besteht eher, dass die Gastgeber nun auseinanderfallen und Luzern ein Schützenfest startet.

54 Auswechslung bei AEK Larnaca -> Raúl

54 Einwechslung bei AEK Larnaca -> Tete

52 Auswechslung bei Levski Sofia -> Stanislav Kostov

52 Einwechslung bei Levski Sofia -> Franco Mazurek

52 Tor für Debreceni VSC, 1:2 durch Haruna Garba

7 Tor für Ludogorez Rasgrad, 1:0 durch Dan Biton

Während die anderen 17 Bundesligisten noch mindestens acht Tage auf ihren Pflichtspielauftakt warten müssen, darf sich die SG Eintracht Frankfurt heute bereits zum zweiten Mal unter Wettbewerbsbedingungen präsentieren und unterbricht dazu ihr Trainingslager im oberösterreichischen Windischgarsten. Der Rahmen für den Rückspielvergleich mit dem estnischen Vizemeister FC Flora ist ein für diese frühe Phase des Wettbewerbs äußerst bemerkenswerter: Mit 48000 Zuschauern ist die Commerzbank-Arena ausverkauft.

34 Tooor für FC Luzern, 0:1 durch Idriz Voca

Da ist die Erlösung für den FCL! Eine sehr starke Aktion von Eleke, der an der Seitenlinie dribbelnd in die Mitte hineinzieht und am Fünfer nur noch auf Voca ablegen muss, der ins leere Tor einschiebt. Das Tor gehört zu großen Teilen dem Assistgeber!

33 Dennoch ist auf beiden Seiten noch nichts großes passiert, es scheint wieder auf ein torarmes Spiel hinauszulaufen. Wirklich dominant kann auch der Profiklub aus der Schweiz nicht auftreten.

31 KIK spielt entsprechend seinen Möglichkeiten ziemlich mutig und baut in seine Rückzugsphasen immer wieder Nadelstiche in die Spitze ein, das macht die Angelegenheit für die Schweizer schwer.

32 Tor für Malmö FF, 2:1 durch Markus Rosenberg

76 Auswechslung bei Kuopion PS -> Ville Saxman

76 Einwechslung bei Kuopion PS -> Ats Purje

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation in der Europa League! Die SG Eintracht Frankfurt möchte heute die 2. Runde hinter sich lassen und hat nach dem 2:1-Hinspielsieg beim FC Flora in Tallinn beste Karten. Schlägt der Bundesligavertreter den Verein aus der Hauptstadt Estlands auch in der ausverkauften Commerzbank-Arena?

74 Gelbe Karte für Ilmari Niskanen (Kuopion PS)

29 Tor für FK Partizani, 0:1 durch Jasir Asani

28 Tor für Atromitos, 2:0 durch Georgios Manousos

28 Gelbe Karte für Boban Nikolov (MOL Vidi FC)

27 Tsiy William Ndenge mit einem weiteren Fernschuss für die Gäste, aber auch dieser Versuch fliegt deutlich am Tor vorbei.

25 Plötzlich die Chance für die Gastgeber! Bjartalíð bringt einen Freistoß von der rechten Seite in die Mitte, wo Johannesen mit dem Kopf an die Kugel kommt, aber Müller im Tor ist aufmerksam, hat aber Glück, dass der Ball über einen Färinger ins Toraus kullert.

25 Tor für Maccabi Haifa, 1:1 durch Yarden Shua

23 Die Partie verflacht, Luzern fällt in dieser Phase gar nichts mehr ein. Das scheinbar so klare Spiel wird immer ausgeglichener, die Innerschweizer dürften sich über einen Gegentreffer nicht wundern.

67 Gelbe Karte für Rangel (Kuopion PS)

22 Tor für Atromitos, 1:0 durch Alexandros Katranis

66 Auswechslung bei Legia Warschau -> William Rémy

66 Einwechslung bei Legia Warschau -> Igor Lewczuk

21 Tor für Malmö FF, 1:1 durch Oscar Lewicki

21 Gelbe Karte für Attila Fiola (MOL Vidi FC)

19 Das Spiel wird komplizierter für den FCL, die Färinger pressen nun früher und lassen das Aufbauspiel der Innerschweizer nicht wirklich anrollen. Es muss mehr Bewegung her.

18 Tor für Apollon Limassol, 1:0 durch Emilio Zelaya

17 Tor für RC Strasbourg, 0:1 durch Ludovic Ajorque

16 KIK konnte in den ersten Minuten kaum über die Mittellinie bringen, gewinnt aber in den letzten Momenten mehr und mehr an Sicherheit. Solange die Null für sie hinten steht, reicht ein Tor für die Verlängerung.

61 Auswechslung bei Legia Warschau -> Carlitos

61 Einwechslung bei Legia Warschau -> Domagoj Antolić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

14 Tor für Aris Saloniki, 0:1 durch Nicolas Diguiny

13 Blessing Eleke einmal mehr mit einem Distanzschuss auf schwierigem Geläuf auf Kunstrasen, aber Keeper Joensen hält das Ding wieder fest. Dennoch, das künstliche Geläuf macht das Spiel viel langsamer.

58 Gelbe Karte für William Rémy (Legia Warschau)

42 Tor für AZ Alkmaar, 0:1 durch Myron Boadu

12 Tor für NK Domžale, 0:1 durch Shamar Nicholson

10 Schwegler mit einem langen Einwurf von der Seite in den Strafraum, aber Keeper Joensen kommt heraus und kann die Kugel sicher aus der Luft pflücken.

8 Ndenge mit einer ersten Ecke für die Gäste, aber die erreicht niemand in der Mitte und kullert auf der anderen Seite ins Seitenaus.

6 Erster Abschluss des Spiels für die Gastgeber! Simen Sandmæl zieht aus der zweiten Reihe ab, aber der deutsche Keeper Marius Müller pariert die Pille problemlos.

49 Gelbe Karte für Dominik Nagy (Legia Warschau)

3 Es herrschen angenehme 14 Grad in Toftir, allerdings ist es ziemlich windig. Also nicht ganz perfekte Fußballbedingungen hier auf den Nordinseln.

32 Tor für FC Turin, 0:2 durch Armando Izzo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Auf geht's in Torftir direkt an der Küste, die Färinger stoßen an.

45 Ende 1. Halbzeit

29 Tor für AEK Larnaca, 0:2 durch Ivan Tričkovski

1 Spielbeginn

26 Tor für Riga FC, 1:1 durch Armands Pētersons

25 Tor für FC Turin, 0:1 durch Simone Zaza

24 Gelbe Karte für Raúl (AEK Larnaca)

21 Gelbe Karte für Diyan Ivanov (Levski Sofia)

20 Tor für Piast Gliwice, 0:1 durch Jorge Félix

90 Spielende

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

8 Tor für AEK Larnaca, 0:1 durch Ivan Tričkovski

35 Rote Karte für Draško Božović (FK Budućnost Podgorica)

5 Auswechslung bei Levski Sofia -> Khaly Thiam

5 Einwechslung bei Levski Sofia -> Iliya Yurukov

33 Gelbe-Rote Karte für Draško Božović (FK Budućnost Podgorica)

32 Tor für Zorya Lugansk, 1:0 durch Artem Gromov

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Im Hinspiel versuchten die Färinger mit einer sehr defensiven Taktik zum Erfolg zu kommen - das heißt die Null möglichst zu halten und bei sehr schwülen Temperaturen alles auf die Karte Rückspiel zu setzen. Diese Strategie ging auch fast auf, bis schließlich Christian Schneuwly die Innerschweizer in der Nachspielzeit erlöste und doch noch für die gute Ausgangsposition für die Blau-Weißen sorgte. Heute wird KIK jedoch viel mutiger und offensiver auftreten müssen - das wird auch dem FCL mehr Räume geben.

Hinter den Nordmännern steht in diesem Sommer bereits eine kleine Erfolgsgeschichte in Europa. Nach dem erwarteten Weiterkommen in der Quali zur Qualifikation gegen Tre Fiorio aus San Marino konnten die Färinger überraschend auch Riteriai aus Litauen ausschalten - ein Riesenerfolg für den Kleinstadtklub, dessen 5000 Einwohner bereits mit Stolz von ihrem Verein sprechen. Ein Weiterkommen gegen den FCL wäre allerdings eine große Sensation, nicht nur aufgrund der Hinspielniederlage.

61 Tor für FC Viitorul Constanța, 2:1 durch Gabriel Iancu

1 Spielbeginn

90 Gelbe-Rote Karte für Gafurzhan Suyombaev (FK Kairat)

90 Spielende

Ein Weiterkommen wäre ohnehin für beide Teams bereits ein großer Erfolg. Die Färöer sind bereits froh, in dieser zweiten Runde zu stehen und sich mit internationalen Teams messen zu dürfen. Und auch die Innerschweizer sind seit 1992 keine Runde mehr in einem internationalen Wettbewerb weitergekommen - das durchaus wahrscheinliche Aufsteigen in die nächste Runde wäre also bereits historisch. Ebenso hat Luzern auf europäischer Ebene noch nie aus Auswärtsspiel gewonnen, auch das wäre also eine Premiere.

Am Schweizer Nationalfeiertag sind die Luzerner heute auf internationaler Mission unterwegs. Noch im Norden auf den Färöer Inseln will der FCL sein Ticket für die 3. Quali-Runde buchen, nachdem es im Hinspiel ein hartes Stück Arbeit gewesen ist und die Eidgenossen erst in der Nachspielzeit das goldene 1:0 erzielen konnten.

Hallo und herzlich willkommen zu den Rückspielen der 2. Quli Runde zur Europa League! Der FC Luzern will sich nach seinem 1:0-Hinspielerfolg bei KI Klaksvik auf dne Färöern nicht blamieren und eine Runde weiterkommen.

47 Tor für FC Viitorul Constanța, 1:1 durch Gabriel Iancu

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

63 Tor für Hapoel Be'er Sheva, 1:1 durch Rade Dugalić (Eigentor)

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für FC Astana, 4:1 durch Marin Tomasov

45 Ende 1. Halbzeit

55 Gelbe-Rote Karte für Eldos Akhmetov (FK Kairat)

37 Tor für KAA Gent, 0:1 durch Roman Yaremchuk

79 Tor für FC Astana, 3:1 durch Marin Tomasov

46 Anpfiff 2. Halbzeit

73 Tor für FC Astana, 2:1 durch Marin Tomasov

45 Ende 1. Halbzeit

56 Tor für FK Ordabasy, 2:3 durch Abdoulaye Diakhaté

40 Tor für FK Kairat, 1:0 durch Rade Dugalić

47 Tor für FK Mladá Boleslav, 1:3 durch Muris Mešanović

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

1 Spielbeginn

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FK Ordabasy, 1:2 durch Aleksey Shchetkin

33 Tor für FK Mladá Boleslav, 0:2 durch Nikolay Komlichenko

1 Spielbeginn

24 Tor für FC Astana, 1:1 durch Rúnar Sigurjónsson

8 Tor für FK Mladá Boleslav, 0:1 durch Marek Matějovský

6 Tor für FC Santa Coloma, 0:1 durch Enric Pi

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

Herzlich willkommen zur 2. Runde der Europa League Qualifikation zum Spiel SK Sturm Graz gegen FK Haugesund.



Sturm will im Rückspiel nach Eigenangaben noch einmal ein kleines Wunder schaffen. Nach der enttäuschenden 2:0 Auswärtsniederlage in Norwegen sind die Chancen auf ein Weiterkommen geschrumpft, aber nicht unmöglich. Besonders der Auftaktsieg hat den Grazern viel Kraft und Selbstvertrauen gegeben. Dennoch warnt Sturm Trainer El Maestro vor dem "offenen Messer" und will nicht blind in mögliche Konter laufen.



Der nötigen Aufholjagd ist sich der Sturm-Trainer natürlich bewusst und verspricht auch, dass seine Mannschaft alles dran setzen wird, den Aufstieg doch noch zu schaffen. Verzichten muss er dabei auf den rekonvaleszenten Hierländer, der Neuzugang Bekim Balaj hat noch keine Spielberechtigung und Thorsten Röcher ist nach dem Verpassen des letzten Trainings fraglich. Im Großen und Ganzen hat er aber die Mannschaft beisammen, die gegen St. Pölten schon zusammengespielt hat.



Sturm wird heute auf die Unterstützung seiner Fans verzichten müssen, weil das Spiel vor leeren Kulissen stattfinden muss. Nur Gruppen von unter 14 Jährigen dürfen ins Stadion, es werden ungefähr 1500 Personen erwartet. Der Schiedsrichter der Partie kommt aus Estland, Juri Frischer, genauso wie seine Assistenten Veiko Mõtsnik und Jaan Roos.



90 Gelbe Karte für Martin Ellingsen (Molde FK)

90 Spielende

87 Einwechslung bei Molde FK -> Mathis Bolly

87 Auswechslung bei Molde FK -> Leke James

82 Tor für FK Čukarički-Stankom, 1:3 durch Asmir Kajević

80 Auswechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Stefan Kovač

80 Einwechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Kosta Aleksić

79 Einwechslung bei Molde FK -> Martin Ellingsen

79 Auswechslung bei Molde FK -> Magnus Eikrem

78 Tor für Molde FK, 0:3 durch Erling Knudtzon

72 Gelbe Karte für Álex Craninx (Molde FK)

70 Auswechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Aleksandar Đorđević

70 Auswechslung bei Molde FK -> Ohi Omoijuanfo

70 Einwechslung bei Molde FK -> Erling Knudtzon

70 Einwechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Asmir Kajević

63 Gelbe Karte für Vegard Forren (Molde FK)

46 Auswechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Luka Stojanović

46 Einwechslung bei FK Čukarički-Stankom -> Milutin Vidosavljević

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

38 Tor für Molde FK, 0:2 durch Magnus Eikrem

25 Gelbe Karte für Luka Stojanović (FK Čukarički-Stankom)

4 Tor für Molde FK, 0:1 durch Ohi Omoijuanfo

1 Spielbeginn

90 Gelbe Karte für Jetmir Topalli (KF Feronikeli)

90 Spielende

88 Rote Karte für Mevlan Zeka (KF Feronikeli)

90 Rote Karte für Valmir Nafiu (KF Shkëndija 79)

90 Gelbe Karte für Zeni Husmani (KF Shkëndija 79)

90 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Mario Pokar

90 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Mickaël Garos

90 Rote Karte für Agim Ibraimi (KF Shkëndija 79)

90 Spielende

90 Tor für KF Shkëndija 79, 1:1 durch Agim Ibraimi

83 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Dávid Strelec

83 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Kenan Bajrič

86 Gelbe Karte für Mohamed Bouchouari (F91 Dudelange)

84 Gelbe-Rote Karte für Visar Musliu (KF Shkëndija 79)

83 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Omar Natami

83 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Antoine Bernier

82 Auswechslung bei KF Shkëndija 79 -> Mevlan Murati

82 Einwechslung bei KF Shkëndija 79 -> Konstantin Cheshmedijev

76 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Miloš Krkotić

76 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Mendurim Hoti

90 Einwechslung bei SP Tre Penne -> Andrea Zanotti

90 Auswechslung bei SP Tre Penne -> Francesco Perrotta

90 Einwechslung bei SP Tre Penne -> Simone Nanni

90 Auswechslung bei SP Tre Penne -> Luca Ceccaroli

90 Spielende

90 Spielende

89 Tor für FK Sūduva, 5:0 durch Sandro Gotal

78 Tor für F91 Dudelange, 1:0 durch Ricardo Delgado

87 Einwechslung bei SP Tre Penne -> Giacomo Zafferani

87 Auswechslung bei SP Tre Penne -> Matteo Semprini

77 Einwechslung bei KF Shkëndija 79 -> Omar Imeri

77 Auswechslung bei KF Shkëndija 79 -> Besart Ibraimi

71 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Rafael Ratão

71 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Erik Daniel

68 Gelbe Karte für Kenan Bajrič (Slovan Bratislava)

68 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Jetmir Topalli

68 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Perparim Islami

81 Auswechslung bei FK Sūduva -> Josip Tadić

81 Einwechslung bei FK Sūduva -> Sandro Gotal

66 Einwechslung bei Slovan Bratislava -> Nono

66 Auswechslung bei Slovan Bratislava -> Dávid Holman

78 Gelbe Karte für Joseph Chipolina (Lincoln Red Imps)

77 Auswechslung bei FK Sūduva -> Giedrius Matulevičius

77 Einwechslung bei FK Sūduva -> Povilas Leimonas

77 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Gor Malakyan

77 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Kódjo Alphonse

66 Einwechslung bei KF Shkëndija 79 -> Valmir Nafiu

66 Auswechslung bei KF Shkëndija 79 -> Juan Felipe

65 Gelbe Karte für Gledi Mici (KF Shkëndija 79)

60 Einwechslung bei KF Feronikeli -> Mevlan Zeka

60 Auswechslung bei KF Feronikeli -> Besmir Bojku

74 Tor für Lincoln Red Imps, 1:2 durch Anthony Hernandez

63 Gelbe Karte für Egzon Bejtulai (KF Shkëndija 79)

62 Einwechslung bei F91 Dudelange -> Laurent Pomponi

62 Auswechslung bei F91 Dudelange -> Adel Bettaieb

54 Tor für Slovan Bratislava, 0:2 durch Dávid Holman

67 Auswechslung bei Lincoln Red Imps -> Roy Chipolina

67 Einwechslung bei Lincoln Red Imps -> Ethan Britto

64 Auswechslung bei FK Sūduva -> Mihret Topčagić

64 Einwechslung bei FK Sūduva -> Tosaint Ricketts

49 Gelbe Karte für Vernon (Slovan Bratislava)

63 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Zakaria Sanogo

48 Gelbe Karte für Perparim Islami (KF Feronikeli)

46 Anpfiff 2. Halbzeit

59 Auswechslung bei FC Ararat-Armenia -> Georgi Pashov

59 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Artur Danielyan

58 Gelbe Karte für Francesco Perrotta (SP Tre Penne)

58 Tor für FC Ararat-Armenia, 0:2 durch Ogana

46 Anpfiff 2. Halbzeit

55 Tor für FK Sūduva, 4:0 durch Mihret Topčagić

53 Einwechslung bei FC Ararat-Armenia -> Alex Júnior

52 Gelbe Karte für Georgi Pashov (FC Ararat-Armenia)

46 Einwechslung bei Lincoln Red Imps -> Sergio Molina

46 Auswechslung bei Lincoln Red Imps -> Federico Cataruozzolo

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Gelbe Karte für Armend Alimi (KF Shkëndija 79)

45 Ende 1. Halbzeit

33 Gelbe Karte für Mendurim Hoti (KF Feronikeli)

37 Gelbe Karte für Adel Bettaieb (F91 Dudelange)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für FC Ararat-Armenia, 0:1 durch Ogana

30 Gelbe Karte für Arber Prekazi (KF Feronikeli)

42 Gelbe Karte für Alex Gasperoni (SP Tre Penne)

40 Gelbe Karte für Toscano (Lincoln Red Imps)

39 Tor für FK Sūduva, 3:0 durch Mihret Topčagić

19 Tor für Slovan Bratislava, 0:1 durch Vernon

27 Auswechslung bei Lincoln Red Imps -> Kike Gómez

27 Einwechslung bei Lincoln Red Imps -> James Coombes

18 Gelbe Karte für Dmitri Guzj (FC Ararat-Armenia)

17 Tor für FK Sūduva, 2:0 durch Semir Kerla

1 Spielbeginn

14 Tor für FK Sūduva, 1:0 durch Josip Tadić

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

1 Spielbeginn

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für FC Turin, 3:0 durch Simone Zaza

90 Spielende

90 Tor für Ludogorez Rasgrad, 1:1 durch Anicet Andrianantenaina

89 Gelbe Karte für Ilmari Niskanen (Kuopion PS)

88 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jody Lukoki

88 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Cicinho

88 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Patrick Pedersen

88 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Birnir Snær Ingason

88 Gelbe Karte für Arvydas Novikovas (Legia Warschau)

86 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Kevin Varga

86 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Ádám Pintér

84 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Dylan Watts

84 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Aaron McEneff

83 Rote Karte für Esteban Sachetti (Apollon Limassol)

82 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Alex Þór Hauksson

82 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Sölvi Guðbjargarson

82 Gelbe Karte für Simone Zaza (FC Turin)

81 Gelbe Karte für Ívar Jónsson (Valur Reykjavík)

81 Einwechslung bei Legia Warschau -> Paweł Stolarski

81 Auswechslung bei Legia Warschau -> Luís Rocha

81 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Emilio Zelaya

81 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Facundo Pereyra

80 Auswechslung bei Kuopion PS -> Rangel

80 Einwechslung bei Kuopion PS -> Tommi Jyry

80 Auswechslung bei FC Turin -> Álex Berenguer

80 Einwechslung bei FC Turin -> Simone Zaza

79 Gelbe Karte für Patrick Pedersen (Valur Reykjavík)

77 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Gary O'Neill

77 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Ronan Finn

90 Einwechslung bei NK Domžale -> Branko Ilič

90 Einwechslung bei NK Domžale -> Sven Karič

90 Auswechslung bei NK Domžale -> Tonći Mujan

90 Auswechslung bei NK Domžale -> Senijad Ibričić

90 Gelbe Karte für Dejan Boljević (FK Budućnost Podgorica)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Wolverhampton Wanderers, 2:0 durch Rúben Vinagre

75 Auswechslung bei FC Turin -> Iago Falqué

75 Einwechslung bei FC Turin -> Saša Lukić

89 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Nikita Rukavytsya

89 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Allyson

74 Auswechslung bei Kuopion PS -> Issa Thiaw

74 Einwechslung bei Kuopion PS -> Ariel Ngueukam

74 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Dídac Vilà

74 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Adrià Pedrosa

74 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Ákos Kinyik

74 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Erik Kusnyír

88 Gelbe Karte für Ofri Arad (Maccabi Haifa)

88 Gelbe-Rote Karte für Tom Laterza (Progrès Niedercorn)

73 Auswechslung bei Legia Warschau -> Valeriane Gvilia

73 Einwechslung bei Legia Warschau -> Domagoj Antolić

72 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Fotis Papoulis

72 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Diego Aguirre

71 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Kristinn Halldórsson

71 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Bjarni Eiríksson

71 Gelbe Karte für Mateusz Wieteska (Legia Warschau)

85 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Bogdan Mykhaylychenko

85 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Joel Abu Hanna

70 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Jakub Świerczok

70 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Stéphane Badji

84 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Dimitri Liénard

84 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Nuno Da Costa

84 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Morgan Gibbs-White

84 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Romain Saïss

83 Gelbe Karte für Gaber Dobrovoljc (NK Domžale)

68 Tor für Espanyol Barcelona, 4:0 durch Borja Iglesias

82 Auswechslung bei Crusaders FC -> Rory Hale

82 Tor für Zorya Lugansk, 1:3 durch Levan Arveladze

82 Einwechslung bei Crusaders FC -> David Cushley

67 Einwechslung bei Valur Reykjavík -> Kristinn Sigurðsson

67 Auswechslung bei Valur Reykjavík -> Einar Karl Ingvarsson

67 Gelbe Karte für Reuben Ayarna (Kuopion PS)

81 Einwechslung bei Rangers FC -> Greg Stewart

81 Auswechslung bei Rangers FC -> Sheyi Ojo

80 Auswechslung bei Progrès Niedercorn -> Kempes Tekiela

80 Einwechslung bei Progrès Niedercorn -> Emmanuel Francoise

80 Einwechslung bei Malmö FF -> Franz Brorsson

80 Auswechslung bei Malmö FF -> Lasse Nielsen

80 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Artem Gromov

80 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Levan Arveladze

65 Einwechslung bei Kuopion PS -> Saku Savolainen

65 Auswechslung bei Kuopion PS -> Tabi Manga

64 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Þorri Geir Rúnarsson

64 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Daníel Laxdal

64 Einwechslung bei Shamrock Rovers -> Aaron Greene

64 Auswechslung bei Shamrock Rovers -> Daniel Carr

77 Auswechslung bei Malmö FF -> Marcus Antonsson

77 Einwechslung bei Malmö FF -> Guillermo Molins

77 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Luka Mirković

77 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Ivan Bojović

62 Gelbe Karte für Tabi Manga (Kuopion PS)

76 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Kévin Zohi

76 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Jean Ricner Bellegarde

61 Einwechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Wanderson

61 Auswechslung bei Ludogorez Rasgrad -> Mavis Tchibota

61 Auswechslung bei Legia Warschau -> Dominik Nagy

61 Einwechslung bei Legia Warschau -> Luquinhas

61 Auswechslung bei Apollon Limassol -> Ioannis Pittas

61 Einwechslung bei Apollon Limassol -> Serge Gakpé

61 Gelbe Karte für Brandon Kavanagh (Shamrock Rovers)

90 Gelbe Karte für Bradley de Nooijer (FC Viitorul Constanța)

90 Gelbe Karte für Gevorg Ghazaryan (AEL Limassol)

90 Gelbe Karte für Vózinha (AEL Limassol)

90 Gelbe Karte für Daniel Sundgren (Aris Saloniki)

90 Spielende

90 Spielende

90 Tor für Vitória Guimarães, 0:1 durch Joseph Amoah

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

75 Auswechslung bei Rangers FC -> Alfredo Morelos

75 Einwechslung bei Rangers FC -> Jermain Defoe

60 Tor für Espanyol Barcelona, 3:0 durch Borja Iglesias

88 Auswechslung bei AEL Limassol -> Christos Wheeler

88 Einwechslung bei AEL Limassol -> Andreas Avraam

58 Tor für Shamrock Rovers, 2:1 durch Roberto Lopes

87 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Almoatasembellah Ali

87 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Mikel Agu

87 Auswechslung bei BK Häcken -> Elohor Ekpolo

87 Einwechslung bei BK Häcken -> Adam Andersson

57 Tor für Espanyol Barcelona, 2:0 durch Facundo Ferreyra

90 Fazit:

Am Ende fahren die Zentralschweizer einen knappen 1:0-Arbeitssieg gegen KÍ Klaksvík ein. Der FC Luzern ist über ganz weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Das Team um Trainer Thomas Häberli hat unzählige Chancen generiert, aber erst in letzter Minute getroffen. 27:3 Abschlüsse sprechen für sich, jedoch müssen die Schweizer für das Rückspiel in genau einer Woche an ihre Ausbeute arbeiten. Klaksvík hat leidenschaftlich verteidigt, spielerisch allerdings keine Chance gehabt. Vielen Dank für das Interesse und noch einen schönen Abend!

71 Gelbe Karte für Joe Aribo (Rangers FC)

71 Gelbe Karte für Mihailo Perović (FK Budućnost Podgorica)

90 Spielende

84 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Nicolás Martínez

84 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Martín Tonso

84 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> João Correia

84 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> Rochinha

54 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Lei Wu

54 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Víctor Sánchez

54 Einwechslung bei Espanyol Barcelona -> Marc Roca

54 Auswechslung bei Espanyol Barcelona -> Granero

90 Gelbe Karte für Marvin Schulz (FC Luzern)



83 Gelbe Karte für Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanța)

68 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Maxim Plakushchenko

68 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Dolev Haziza

68 Auswechslung bei Malmö FF -> Søren Rieks

68 Einwechslung bei Malmö FF -> Jonas Knudsen

53 Gelbe Karte für Georgi Terziev (Ludogorez Rasgrad)

53 Gelbe Karte für Bence Pávkovics (Debreceni VSC)

90 Tooor für FC Luzern, 1:0 durch Christian Schneuwly

Wahnsinn! Da ist die späte Führung für die Zentralschweizer. In der dritten Minute der Nachspielzeit netzt Christian Schneuwly zum überfälligen 1:0 ein. Mit dem rechten Schlappen trifft er aus zentralen 13 Metern unten rechts. Das sollte die Entscheidung für heute sein!

90 Kristian Joensen rettet gegen Francesco Margiotta und verhindert den späten Rückstand.

66 Auswechslung bei Rangers FC -> Scott Arfield

66 Einwechslung bei Rangers FC -> Jordan Jones

66 Auswechslung bei Crusaders FC -> Declan Caddell

66 Einwechslung bei Crusaders FC -> Gary Thompson

51 Gelbe Karte für Orri Ómarsson (Valur Reykjavík)

51 Gelbe Karte für Joey O'Brien (Shamrock Rovers)

90 Fünf Minuten hat der FC Luzern noch, um vor heimischer Kulisse den eigentlich eingeplanten Erfolg einzufahren. Ein torloses Remis wäre ein Erfolg für KÍ Klaksvík, obwohl für das Rückspiel ein Auswärtstor am heutigen Tage wichtig gewesen wäre.

80 Gelbe Karte für Nils Teixeira (AEL Limassol)

79 Einwechslung bei AEL Limassol -> Ivan Carlos

79 Auswechslung bei AEL Limassol -> Dossa Júnior

64 Auswechslung bei Zorya Lugansk -> Vladlen Yurchenko

64 Einwechslung bei Zorya Lugansk -> Maksym Lunyov

64 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Jonny

64 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Vinagre

49 Tor für Espanyol Barcelona, 1:0 durch Facundo Ferreyra

90 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 5

89 Blessing Eleke steht im Abseits! Es bleibt abzuwarten, wie lange gleich nachgespielt wird.

78 Einwechslung bei Jeunesse Esch -> Mehmet Arslan

78 Auswechslung bei Jeunesse Esch -> Almir Klica

77 Auswechslung bei BK Häcken -> Paulinho

77 Einwechslung bei BK Häcken -> Alexander Faltsetas

77 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Fredrik Midtsjø

77 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Pantelis Hatzidiakos

61 Tor für RC Strasbourg, 3:1 durch Jonas Martin

61 Auswechslung bei Crusaders FC -> Ross Clarke

61 Einwechslung bei Crusaders FC -> Jordan Owens

46 Auswechslung bei UMF Stjarnan -> Guðmundur Hafsteinsson

46 Einwechslung bei UMF Stjarnan -> Guðjón Baldvinsson

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Auswechslung bei Debreceni VSC -> Dániel Zsóri

46 Einwechslung bei Debreceni VSC -> Haruna Garba

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

86 KÍ Klaksvík steht eng am eigenen Sechzehner und verteidigt mit Mann und Maus. Der FC Luzern drängt ganz stark auf den Last-Minute-Sieg.

74 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Sasha

74 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Migjen Basha

74 Einwechslung bei Atromitos -> Tal Kachila

74 Auswechslung bei Atromitos -> Apostolos Vellios

59 Tor für FK Budućnost Podgorica, 1:2 durch Mihailo Perović

84 Francesco Margiotta hebt einen Eckball schön auf Otar Kakabadze, dessen Versuch nicht einschlägt. Im Nachgang verfehlt auch Pascal Schürpf das Ziel.

73 Einwechslung bei DAC Dunajská Streda -> César Blackman

73 Auswechslung bei DAC Dunajská Streda -> Éric Davis

58 Auswechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Rúben Neves

58 Einwechslung bei Wolverhampton Wanderers -> Raúl Jiménez

72 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Andreas Calcan

72 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> Alexandru Măţan

82 Zweiter Wechsel beim Underdog. Kurz zuvor hat Christian Schneuwly seinen Abschluss nicht im Kasten unterbringen können.

71 Gelbe Karte für Christos Wheeler (AEL Limassol)

71 Einwechslung bei BK Häcken -> Juhani Ojala

71 Auswechslung bei BK Häcken -> Daleho Irandust

82 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Steinbjørn Olsen

82 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Semir Hadžibulić

70 Auswechslung bei KAA Gent -> Sigurd Rosted

70 Einwechslung bei KAA Gent -> Milad Mohammadi

70 Einwechslung bei Jeunesse Esch -> Yannick Makota

70 Auswechslung bei Jeunesse Esch -> David Soares

79 Die Schweizer holen eine Ecke nach der anderen raus und kommen über Christian Schneuwly zu einem weiteren Abschluss. Inklusive Nachspielzeit hat der FC Luzern vielleicht noch eine Viertelstunde Zeit, um die Führung zu erzielen.

53 Tor für Rangers FC, 2:0 durch Sheyi Ojo

52 Tor für Malmö FF, 2:2 durch Marcus Antonsson

76 Dicke Chance für Luzern! Nach einer Schneuwly-Ecke trifft Idriz Voca Aluminium!

65 Einwechslung bei Aris Saloniki -> Daniel Larsson

65 Auswechslung bei Aris Saloniki -> Ioannis Fetfatzidis

50 Einwechslung bei Maccabi Haifa -> Sun Menachem

50 Auswechslung bei Maccabi Haifa -> Yarden Shua

75 Gelbe Karte für Kristian Joensen (KÍ Klaksvík)



74 Idriz Voca! Und wieder nicht drin! Kristian Joensen steht gut, reagiert schnell und fischt einen Abschluss von Idriz Voca weg.

63 Auswechslung bei AEL Limassol -> Marko Adamović

63 Einwechslung bei AEL Limassol -> Gevorg Ghazaryan

48 Tor für NK Domžale, 2:1 durch Adam Gnezda Čerin

62 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Denis Drăguş

62 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> George Ganea

62 Einwechslung bei KAA Gent -> Giorgi Beridze

62 Auswechslung bei KAA Gent -> Brecht Dejaegere

62 Auswechslung bei KAA Gent -> Yūya Kubo

62 Einwechslung bei KAA Gent -> Alessio Castro-Montes

62 Einwechslung bei Vitória Guimarães -> Pêpê

62 Auswechslung bei Vitória Guimarães -> João Carlos Teixeira

47 Gelbe Karte für Luka Mirković (FK Budućnost Podgorica)

47 Tor für RC Strasbourg, 2:1 durch Adrien Thomasson

61 Einwechslung bei Atromitos -> Farley

61 Auswechslung bei Atromitos -> Clarck N'Sikulu

61 Tor für FC Viitorul Constanța, 6:3 durch Bogdan Țîru

46 Einwechslung bei RC Strasbourg -> Adrien Thomasson

46 Auswechslung bei RC Strasbourg -> Ismaël Aaneba

46 Einwechslung bei Progrès Niedercorn -> Jacky Mmaee

46 Auswechslung bei Progrès Niedercorn -> Belmin Muratović

46 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Dejan Zarubica

46 Einwechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Milos Raičković

46 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Draško Božović

46 Auswechslung bei FK Budućnost Podgorica -> Dušan Bakić

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

72 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Boris Došljak

72 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Jóannes Bjartalíð

90 Gelbe Karte für Kamil Biliński (Riga FC)

90 Spielende

90 Spielende

90 Spielende

60 Auswechslung bei DAC Dunajská Streda -> Lukáš Čmelík

60 Einwechslung bei DAC Dunajská Streda -> Dominik Veselovský

60 Gelbe Karte für Ahmed Yaseen (BK Häcken)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

70 Stefan Knežević versucht es frech direkt, verfehlt das Ziel allerdings deutlich.

89 Auswechslung bei IFK Norrköping -> Christoffer Nyman

89 Einwechslung bei IFK Norrköping -> Henrik Castegren

59 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Stijn Wuytens

59 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Yukinari Sugawara

58 Einwechslung bei AZ Alkmaar -> Oussama Idrissi

58 Auswechslung bei AZ Alkmaar -> Albert Guðmundsson

43 Gelbe Karte für Rangel (Kuopion PS)

68 Mikkjal Thomassen ersetzt Páll Klettskarð durch Torbjørn Grytten. Vielleicht verschafft den Gästen das etwas mehr Luft.

87 Auswechslung bei MOL Vidi FC -> Marko Šćepović

87 Einwechslung bei MOL Vidi FC -> Márkó Futács

87 Einwechslung bei Piast Gliwice -> Dominik Steczyk

87 Auswechslung bei Piast Gliwice -> Piotr Parzyszek

42 Tor für FC Turin, 2:0 durch Cristian Ansaldi

86 Einwechslung bei IFK Norrköping -> Andreas Blomqvist

86 Auswechslung bei IFK Norrköping -> Kalle Holmberg

86 Tor für Riga FC, 3:2 durch Uroš Korun (Eigentor)

85 Tor für Piast Gliwice, 3:1 durch Jorge Félix

55 Tor für FC Viitorul Constanța, 6:2 durch Bogdan Țîru

66 Einwechslung bei KÍ Klaksvík -> Torbjørn Grytten

66 Auswechslung bei KÍ Klaksvík -> Páll Klettskarð

65 Und täglich grüßt das Murmeltier! Luzern bekommt die nächste Ecke. Erneut kommt am Ende nichts dabei herum.

84 Einwechslung bei FC Vaduz -> Maximilian Göppel

84 Auswechslung bei FC Vaduz -> Gianni Antoniazzi

84 Auswechslung bei Riga FC -> Roman Debelko

84 Einwechslung bei Riga FC -> Kamil Biliński

82 Tor für Piast Gliwice, 2:1 durch Jorge Félix

81 Auswechslung bei FK Liepāja -> Mārtiņš Ķigurs

81 Einwechslung bei FK Liepāja -> Cristián Torres

62 Etwas mehr als eine Stunde ist absolviert und weiterhin ist kein einziges Tor gefallen. Allmählich wird der favorisierte FC Luzern seine Offensivbemühungen intensivieren müssen. Schließlich soll der Druck im Rückspiel möglichst gering sein. Auf der anderen Seite hat der Außenseiter nichts zu verlieren.

80 Gelbe Karte für Denis Simani (FC Vaduz)

80 Einwechslung bei Riga FC -> Joël Bopesu

80 Auswechslung bei Riga FC -> Deniss Rakels

80 Tor für IFK Norrköping, 2:0 durch Sead Hakšabanović

50 Tor für KAA Gent, 6:1 durch Roman Yaremchuk

79 Gelbe Karte für Georgios Valerianos (Riga FC)

32 Gelbe Karte für Anicet Andrianantenaina (Ludogorez Rasgrad)

46 Einwechslung bei FC Viitorul Constanța -> Virgil Ghiţă

46 Auswechslung bei FC Viitorul Constanța -> Paul Iacob

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

46 Anpfiff 2. Halbzeit

57 Gleich nach dem Doppelwechsel der Hausherren führt Otar Kakabadze den nächsten Abschluss herbei. Auch der geht vorbei.

45 Gelbe Karte für Youssouf Fofana (RC Strasbourg)

45 Gelbe Karte für Ismaël Aaneba (RC Strasbourg)

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Ende 1. Halbzeit

45 Tor für RC Strasbourg, 1:1 durch Ludovic Ajorque

45 Ende 1. Halbzeit