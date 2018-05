In der 84. Minute wechselte Löw ihn unter Ovationen aus. Schon vor dem Anpfiff hatten allein Lukas Podolski gehört. Der bedankte sich über das Stadionmikrofon für „13 geile Jahre“ mit der Nationalmannschaft: „Wenn ich das hier so sehe, würde ich am liebsten jedem die Hand geben und persönlich Danke sagen.“



Am Ende stand nicht nur der erste Heimsieg gegen die Three Lions seit 30 Jahren (3:1 in Düsseldorf 1987), sondern auch ein Rekord in der Länderspielgeschichte: Seit 648 Minuten ist Deutschland nun ohne Gegentor. Ohne Podolski reist die DFB-Auswahl am Freitag nach Aserbaidschan, wo am Sonntag die Qualifikation für die WM 2018 fortgesetzt wird.