Sterbehilfe in Europa - wo ist es legal?

Bis zu 12 Jahren Haft! Für Sterbehilfe in Polen. In Irland bis zu 14 Jahren Haft bei aktiver Sterbehilfe, in England ist das gleichgesetzt mit Mord! Ein Blick in die Schweiz zeigt, wie Beihilfe zur Selbsttötung in der Praxis legal funktioniert.