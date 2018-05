Leipzig verpasst das Achtelfinale

Der Vize-Meister verabschiedete sich vor 42.558 Zuschauern mit einer anständigen Leistung, konnte den überragenden Torwart Tolga Zengin aber trotz guter Chancen nur einmal überwinden. Schon nach zehn Minuten musste das Hasenhüttl-Team den ernüchternden Rückstand hinnehmen. Kapitän Willi Orban ging den Zweikampf mit Jeremain Lens im Strafraum etwas zu ungestüm an - den berechtigten Elfmeter verwandelte Negredo souverän. Nur eine Minute zuvor war Porto im Spiel gegen Monaco mit 1:0 in Führung gegangen, so dass die Leipziger Hoffnungen schon früh einen doppelten Dämpfer erhielten.