FC Bayern und Leverkusen im Halbfinale

Leverkusens Doppeltorschütze Julian Brandt (Mitte).

Quelle: reuters

Eins muss man aber den Paderbornern ohnehin lassen: Sie hielten die Null gegen die Bayern deutlich länger, als es Leverkusen im zweiten Spiel gegen Werder Bremen gelang. Schon in der dritten Minute einer turbulenten Anfangsphase zeigte Referee Fritz auf den Elfmeterpunkt, Tah hatte Kruse gelegt. Der Gefoulte nahm sich selbst der Sache an und verludt Bayer-Torsteher Leno - das 0:1 (4.). Im Gegenzug scheiterte Bailey mit einem Kopfball an Werder-Keeper Pavlenka. Und dann kam es noch dicker für die Werkself: Havertz und Volland standen sich in der eigenen Hälfte gegenseitig im Weg, die Bremer nahmen die Einladung dankend an und Johannsson schloss auf Vorlage des starken Kruse mit dem zweiten Bremer Treffer ab (7.).



In der Folge entwickelte sich vor 25.000 Zuschauern ein schnelles, packendes Spiel, in dem sich Bremen keineswegs auf die Sicherung der Führung beschränkte. In der elften Minute musste Leno Kopf und Kragen riskieren, um gegen Johannsson und Junuzovic das 0:3 zu verhindern. Erst nach dieser Szene fand Leverkusen mit mehr Ruhe am Ball ins Spiel. Der Anschlusstreffer wäre ohne das naive taktische Verhalten der Werderaner aber nicht möglich gewesen: Bremen ließ Leverkusen viel zu viel Platz, um mit einer schnellen Passstafette Brandt in Szene zu setzen, der Kohrs Zuspiel mühelos zum 1:2 verwertete (31.).