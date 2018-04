Glück hatte Liverpools Torwart Loris Karius, als ihm der Ball in der ersten Halbzeit nach einem Schuss von Alexander Kolarow durch die Hände flutschte, aber an die Latte klatschte. Kurz zuvor hatte Klopp reagieren müssen. Für den mit Verdacht auf eine Verletzung am rechten Knie ausgewechselten Alex Oxlade-Chamberlain kam Eric Wijnaldum. Die Initialzündung für die Torgala war ein Konter mit Abschluss über das Tor von Mané. Danach wirbelte Liverpool, hatte zahlreiche große Chancen. Zunächst zauberte Salah den Ball genau in den Winkel. Dejan Lovren mit einem Kopfball an die Latte und Wijnaldum hätten schon vor der Pause erhöhen können. Für die Tore war aber vorerst Salah zuständig. Englands Fußballer des Jahres traf nach rasantem Konter auf Zuspiel von Firmino erneut.