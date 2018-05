Nachrichten | heute plus - Neuer kalter Krieg?

Russland probt an der Grenze der baltischen Staaten für den Ernstfall. Ähnliche Übungen gingen 2008 in die Invasion Georgiens und 2014 in die der Krim über. Die Rhetorik ähnelt der, des kalten Krieges. Steuern wir jetzt wieder auf einen zu?