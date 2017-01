Nachrichten | heute plus - Schwere Geburt

Während der Klimmstengel in weiten Teilen Europas verpönt ist, rauchen die Österreicher munter weiter. Doch damit soll bald Schluss sein. Österreich will ein Rauchverbot für unter Achtzehnjährige sowie in der Gastronomie. Die Jugend ist nicht begeistert.