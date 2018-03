Ohne ihren verletzten brasilianischen Superstar Neymar fehlte es PSG an Durchschlagskraft. Ronaldo nutzte hingegen eine Kopfballchance konsequent. Der Portugiese hat in dieser Saison in allen acht Spielen der Champions League mindestens einmal getroffen und kann die Königlichen weiter zum möglichen dritten Sieg im wichtigsten Wettbewerb nacheinander führen.