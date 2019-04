Nachrichten | heute plus - Vom Fiaker auf den E-Scooter

E-Scooter sind in Wien auf dem Vormarsch – und stehen doch in der Kritik. Denn die Elektro-Roller sind zwar praktisch im Stadtverkehr, aber auch verantwortlich für zahlreiche Unfälle. Sind sie also mehr Fluch als Segen?