Leipzig unterliegt Salzburg - Siege für Bayer und SGE

Der Leipziger Upamecano gewinnt ein Kopfballduell im Spiel gegen den FC Salzburg Quelle: dpa

Munas Dabbur (20.) und Amadou Haidara (22.) trafen in Leipzig schnell zur 2:0-Führung der Gäste aus Salzburg. Konrad Laimer (70.) und Yussuf Poulsen (82.) gelang zwar der zwischenzeitliche Ausgleich für die Sachsen, der erst kurz zuvor eingewechselte Fredrik Gulbrandsen (89.) versetzte den Gastgebern dann aber den späten K.o. Vor 24.057 Zuschauern in der halbleeren Leipziger Arena fand RB überhaupt nicht ins Spiel. Die Elf von Ralf Rangnick wirkte unsicher und leistete sich viele Fehlpässe. Bester Mann bei Bayer Leverkusen war Jung-Nationalspieler Kai Havertz, der bei der Aufholjagd in Bulgarien zwei Tore erzielte (38. und 69. Minute). Zudem traf Neuzugang Isaac Kiese Thelin (64.) für die Gäste. Claudiu Keserü (8.) und Marcelinho (31.) hatten die Hausherren in Führung gebracht. Mit dem Sieg gelang den Leverkusenern nach den drei Schlappen zum Bundesliga-Start der erhoffte Befreiungsschlag.