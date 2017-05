Nachrichten | heute plus - Radfeindliches Wiesbaden

Radfahren hält fit und ist gut für die Umwelt – in Wiesbaden gestaltet sich die Fahrt aber oft als Abenteuer. In der radfeindlichsten Stadt Deutschlands wird an vielen Stellen keine Rücksicht auf Fahrradfahrer genommen. Langsam regt sich Widerstand.