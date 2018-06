Und die Einwohner? Die sehen vor allem das Positive, das solch ein Gipfel für ihren Ort mit sich bringt. So auch Xavier Cavard, Besitzer einer Pension in La Malbaie: "Für uns hat das hauptsächlich einen positiven Effekt. Wir haben unsere Zimmer langfristig an Leute vermietet, die für den Gipfel arbeiten."