Nachrichten | heute plus - Großrazzia gegen die ´Ndrangheta

Kokain statt Bruschetta – wohl die wahre Spezialität der „Osteria da Mario“ in Pulheim bei Köln. Hier führten Ermittler am Morgen eine von vielen Razzien gegen den ´Ndrangheta-Clan durch - Der bisher größte Schlag gegen die italienische Mafia in Europa.