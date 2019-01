In der Abwehr haben wir noch Luft nach oben. Teammanager Oliver Roggisch

In der Neuauflage des EM-Finals von 2016 merkte man beiden Teams an, dass der sportliche Wert des Spiels nicht mehr allzu groß war. In den Abwehrreihen mangelte es an der letzten Konsequenz, zudem schlichen sich kleinere Unkonzentriertheiten ins Spiel des Gastgebers ein. Das Torhüter-Duo Andreas Wolff und Silvio Heinevetter bekam in den ersten 30 Minuten nur wenige Bälle zu fassen. Die 16 Gegentore zur Pause bedeuteten den Höchstwert für das DHB-Team bei diesem Turnier.



Dass es dennoch mit einer Führung in die Kabinen ging, war den Spielern aus der zweiten Reihe und dem effektiven Angriff zu verdanken. Suton und Böhm agierten selbstbewusst und erzielten bis zur Pause jeweils drei Treffer. Darüber hinaus zeigte sich der zuletzt verunsichert wirkende Patrick Groetzki verbessert. Der Rechtsaußen verwandelte seine beiden Würfe im ersten Durchgang eiskalt.