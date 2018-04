Nachrichten | heute plus - Notstand im Jemen

Notstand im Jemen Cholera-Ausbruch im Jemen: Rund 2000 Tote in weniger als drei Monaten. Kein Zugang zu sauberem Trinkwasser und kaum funktionierende medizinische Einrichtungen. Das Land ist selbst nicht mehr in der Lage, die Infektionskrankheit in den …