Nachrichten | heute plus - Reinhard Grindel: Muss er gehen?

Der Vorwurf: Nicht publik gemachte Einkünfte. Deswegen steht der DFB-Chef schon länger in der Kritik. Auch am Rande der Gala zur Einweihung der Hall of Fame in Dortmund waren die Anschuldigungen gegen Grindel Thema. Trotzdem schweigt er weiter.