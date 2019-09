Klopp und Messi die Weltbesten

Klopp hatte in der vergangenen Saison in der Königsklasse seinen ersten Titel mit Liverpool gewonnen. In der Premier League hatte er sich mit den "Reds" trotz eines neuen vereinsinternen Punkterekords und nur einer einzigen Niederlage im gesamten Saisonverlauf letztlich Pep Guardiolas "Citizens" geschlagen geben müssen. Um einen Punkt verpasste Liverpool die ersehnte erste Meisterschaft seit 1990.



2013 hatte Klopp, zu dieser Zeit noch als Trainer des Bundesligisten Borussia Dortmund, schon einmal zu den drei Finalisten gehört. Damals war der gebürtige Stuttgarter allerdings letztlich hinter Heynckes, der mit Bayern München das Triple aus Meisterschaft, Champions League und DFB-Pokal gewonnen hatte, auf Platz zwei gelandet.



In diesem Jahr führte jedoch kein Weg an dem 52-Jährigen vorbei. Der in Liverpool als "King Klopp" gefeierte Deutsche erhielt seine Krone.