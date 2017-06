Nachrichten | heute - Hitzewelle: Erhöhte Waldbrandgefahr

In Deutschland steigt die Waldbrand-Gefahr. Es werden heute Temperaturen bis 36 Grad erwartet, die Böden sind ausgetrocknet. Hitzeempfindliche Menschen sollten in den heißen Regionen am Nachmittag körperliche Anstrengung vermeiden.