Nachrichten | heute - Waldbrände in Kanada und den USA

An der Westküste Kanadas breiten sich Feuer rasend schnell aus - wegen der anhaltende Hitze und Trockenheit. Aktuell gibt es rund 200 Waldbrände. Auch in den USA wüten die Flammen. In Kalifornien sind mehr als 5000 Feuerwehrleute im Einsatz.