Nachrichten | heute - ZDF heute Sendung vom 17.08.2017

Mit folgenden Themen: Traditionserlass in der Bundeswehr; Aufhebung der Immunität von Petry?; Air Berlin: Drei Interessenten; Rechtsextremismus in den USA; Monsunregen in Südost-Asien hält an; weiteren Nachrichten und dem Wetter.